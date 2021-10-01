Антитела, 2021

Сюжет нового постапокалиптического триллера разворачивается в альтернативной вселенной, где большая часть людей стала жертвой некого смертельного вируса. По ходу дела выясняется, что в мире существует девушка с антителами к ужасной болезни. На ее поиски бросаются сразу же несколько организаций. «Антитела» — актуальное для наших реалий кино, способное напугать даже самого «крепкого» зрителя. Идеальный вариант для тех, кто хочет «пощекотать нервы».
Режиссером ленты стал Джон Кейес, постановщик множества картин, которые не имели особой популярности в России, но довольно известны в США. Среди них: «Элемент», «Заложник-изгой», «Смертельная жатва», «Фобия» и многие другие.
Главную мужскую роль в фильме исполнил британский актер Джонатан Риз Майерс, широко известный в мире по своим работам в сериалах «Тюдоры» и «Дракула». Некоторые также помнят Джонатана по фильмам «Из Парижа с любовью», «Август Раш», «Матч Пойнт».
Компанию Джонатану Ризу Майерсу в картине составил легендарный Джон Малкович, неоднократный претендент на премию «Оскар», знакомый зрителям по картинам «Опасные связи», «Подмена», а также сериалам «Новый папа» и «Отверженные».
Картина «Антитела» вряд ли поможет вам побороть страх перед эпидемией, однако позволит немного по-другому взглянуть на процесс распространения смертельного вируса. Кроме того, фильм по-своему переосмысляет реальные события, что может дать зрителям дополнительную пищу для размышлений.
Главную женскую роль в картине исполнила малоизвестная в нашей стране актриса Руби Модин, дочь легендарного Мэттью Модайна. Не так давно Руби можно было увидеть в сериале «Бесстыжие», а также в комедийном хорроре «Счастливого дня смерти». Не исключено, что для молодой исполнительницы роль в «Антителах» станет прорывной.
Съемки картины стартовали еще в декабре 2020 года и проходили в Нью-Джерси, Нью-Йорке, а также Коннектикуте. Однако из-за распространения коронавируса премьера «Антител» была перенесена аж на два года. В итоге в американский прокат картина так и не попала — ее сразу выпустили на VOD. В октябре прошлого года триллер стал доступен на видеоносителях.
На крупнейшем агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма «Антитела» составляет 44%. Этот показатель основан на рецензиях западных пользователей, которые уже успели ознакомиться с фильмом. Критики картину ожидаемо проигнорировали — на сайте опубликовано всего две рецензии.
Для Джонатана Риза Майерса роль в «Антителах» стала одной из самых известных за последние несколько лет. Британский актер практически перестал появляться как на малом, так и на большом экране. С чем это связано — неизвестно.
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