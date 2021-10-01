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Антитела Антитела
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Антитела, 2021

2021 / США
4.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Боевик с Джоном Малковичем о постпандемийной реальности
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет нового постапокалиптического триллера разворачивается в альтернативной вселенной, где большая часть людей стала жертвой некого смертельного вируса. По ходу дела выясняется, что в мире существует девушка с антителами к ужасной болезни. На ее поиски бросаются сразу же несколько организаций. «Антитела» — актуальное для наших реалий кино, способное напугать даже самого «крепкого» зрителя. Идеальный вариант для тех, кто хочет «пощекотать нервы».

Режиссером ленты стал Джон Кейес, постановщик множества картин, которые не имели особой популярности в России, но довольно известны в США. Среди них: «Элемент», «Заложник-изгой», «Смертельная жатва», «Фобия» и многие другие.

Главную мужскую роль в фильме исполнил британский актер Джонатан Риз Майерс, широко известный в мире по своим работам в сериалах «Тюдоры» и «Дракула». Некоторые также помнят Джонатана по фильмам «Из Парижа с любовью», «Август Раш», «Матч Пойнт».

Компанию Джонатану Ризу Майерсу в картине составил легендарный Джон Малкович, неоднократный претендент на премию «Оскар», знакомый зрителям по картинам «Опасные связи», «Подмена», а также сериалам «Новый папа» и «Отверженные».

Картина «Антитела» вряд ли поможет вам побороть страх перед эпидемией, однако позволит немного по-другому взглянуть на процесс распространения смертельного вируса. Кроме того, фильм по-своему переосмысляет реальные события, что может дать зрителям дополнительную пищу для размышлений.

Главную женскую роль в картине исполнила малоизвестная в нашей стране актриса Руби Модин, дочь легендарного Мэттью Модайна. Не так давно Руби можно было увидеть в сериале «Бесстыжие», а также в комедийном хорроре «Счастливого дня смерти». Не исключено, что для молодой исполнительницы роль в «Антителах» станет прорывной.

Съемки картины стартовали еще в декабре 2020 года и проходили в Нью-Джерси, Нью-Йорке, а также Коннектикуте. Однако из-за распространения коронавируса премьера «Антител» была перенесена аж на два года. В итоге в американский прокат картина так и не попала — ее сразу выпустили на VOD. В октябре прошлого года триллер стал доступен на видеоносителях.

На крупнейшем агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма «Антитела» составляет 44%. Этот показатель основан на рецензиях западных пользователей, которые уже успели ознакомиться с фильмом. Критики картину ожидаемо проигнорировали — на сайте опубликовано всего две рецензии.

Для Джонатана Риза Майерса роль в «Антителах» стала одной из самых известных за последние несколько лет. Британский актер практически перестал появляться как на малом, так и на большом экране. С чем это связано — неизвестно.

После пандемии мир погрузился в хаос. Два самых опасных человека на планете сойдутся в смертельной схватке за девушку, чей уникальный иммунитет - единственный шанс на спасение.

4.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 1 октября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Джон Кейес
Джон Кейес
В ролях
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Джон Малкович
Джон Малкович
Дженна Ли Грин
Дженна Ли Грин
Руби Модин
Руби Модин
Джонатан Орсини
Джонатан Орсини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антитела 4 постера
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Антитела смотреть онлайн

Антитела
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Прошло почти два года с тех пор, как мир столкнулся с коронавирусной инфекцией. Если точнее, то день 592-й. Нет, это не сводки новостей, а фантастический мир режиссера и продюсера Джона Кейеса, который он воплотил в своей новой работе «Антитела». Лента работает на стыке боевика и триллера, однако в тривиальном, казалось бы, сеттинге таятся и крайне необычные межстрочные смыслы. По сюжету фильма человечество не в состоянии справиться с бесконечно мутирующим вирусом COVID-19.…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На злобу дня: 10 новых фильмов об опасных вирусах 20 января в российский прокат выходит новый фильм о мире, переживающем вспышку опасного вируса — «Антитела» со звездным дуэтом Джона Малковича и Джонатана Риза Майерса в касте. К скорой премьере Киноафиша вспоминает другие примечательные новеллы жанра.
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17 января 2022 13:21
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