Антитела, 2021

Сюжет нового постапокалиптического триллера разворачивается в альтернативной вселенной, где большая часть людей стала жертвой некого смертельного вируса. По ходу дела выясняется, что в мире существует девушка с антителами к ужасной болезни. На ее поиски бросаются сразу же несколько организаций. «Антитела» — актуальное для наших реалий кино, способное напугать даже самого «крепкого» зрителя. Идеальный вариант для тех, кто хочет «пощекотать нервы».

Режиссером ленты стал Джон Кейес, постановщик множества картин, которые не имели особой популярности в России, но довольно известны в США. Среди них: «Элемент», «Заложник-изгой», «Смертельная жатва», «Фобия» и многие другие.

Главную мужскую роль в фильме исполнил британский актер Джонатан Риз Майерс, широко известный в мире по своим работам в сериалах «Тюдоры» и «Дракула». Некоторые также помнят Джонатана по фильмам «Из Парижа с любовью», «Август Раш», «Матч Пойнт».

Компанию Джонатану Ризу Майерсу в картине составил легендарный Джон Малкович, неоднократный претендент на премию «Оскар», знакомый зрителям по картинам «Опасные связи», «Подмена», а также сериалам «Новый папа» и «Отверженные».

Картина «Антитела» вряд ли поможет вам побороть страх перед эпидемией, однако позволит немного по-другому взглянуть на процесс распространения смертельного вируса. Кроме того, фильм по-своему переосмысляет реальные события, что может дать зрителям дополнительную пищу для размышлений.