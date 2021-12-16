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Евгений Миронов
Евгений Миронов
Yevgeny Mironov
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Евгений Миронов
Yevgeny Mironov
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Дата рождения
29 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Татищево, Саратовская область, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Евгения Миронова
Родился 29 ноября 1966 года. Татищево, Саратовская область, СССР (Россия).
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Фильмография Евгения Миронова
Папы
комедия, семейный
2022, Россия
4.0
Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
0.0
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
TheatreHD. Золотая Маска: Ходжа Насреддин
спектакль
2022, Россия
0.0
Белка и Стрелка. Карибская тайна
анимация, семейный, комедия, приключения
2020, Россия
5.0
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.0
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография
2019, Россия
6.0
TheatreHD: Золотая Маска в кино: Гамлет | Коллаж
спектакль
2019, Россия
0.0
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16 декабря 2021 11:10
Сергей Безруков получил роль в фильме Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе
Производство масштабного проекта проходит в нескольких странах.
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17 июня 2021 15:38
Стартовали съемки российского исторического фильма «Нюрнберг» во главе с Евгением Мироновым
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12 апреля 2021 13:20
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«Не зависит ни от города, ни от театра»: Миронов объяснил, почему прервал спектакль
Несколько дней назад артист оказался в центре скандала.
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1 сентября 2021 19:30
«Отторжение и неприятие»: директор театра отреагировал на прерванный спектакль Миронова
По мнению Елены Мироненко, проблема звенящих мобильников зависит от общей культуры поведения.
1 комментарий
1 сентября 2021 12:47
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