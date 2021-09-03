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Евгений Романцов
Евгений Романцов
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Евгений Романцов
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Дата рождения
2 февраля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Евгения Романцова
Родился 2 февраля 1993 года. Запорожье, Украина.
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Фильмография Евгения Романцова
Мой папа – вождь
комедия, семейный
2022, Россия
8.0
Соври мне правду
триллер, драма
2021, Россия
5.0
Зоя
драма, исторический, военный
2020, Россия
4.0
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.0
Бег
триллер
2020, Россия
6.0
Ню
драма
2018, Россия
4.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов
9 сентября на российских экранах можно будет посмотреть дебютный фильм Ольги Акатьевой «Соври мне правду». По случаю такой премьеры актер Евгений Романцов рассказал «Киноафише» о фильме, который на него повлиял, любимом режиссере и других предпочтениях в кино.
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3 сентября 2021 15:33
«У меня нет мечты, я готов ко всему»: интервью с Евгением Романцовым
В преддверии выхода фильма «Соври мне правду» исполнитель главной роли Евгений Романцов дал интервью «Киноафише».
Написать
3 сентября 2021 15:09
Павел Прилучный нарушает романтическую идиллию: вышел трейлер эротического триллера «Соври мне правду»
В прокате картина появится 9 сентября.
Написать
5 августа 2021 14:07
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