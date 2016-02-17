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Постер фильма Дитя Осириса
5.6
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5.6

Дитя Осириса

, 2016
Science Fiction Volume One: The Osiris Child
Австралия / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Дитя Осириса
5.6

О фильме

Колонизация космоса людьми идёт полным ходом. На далёкой планете лейтенант Кейн несёт службу, и его дочь никогда не видела Земли. Там же проводятся некие эксперименты, и когда расплодившихся чудовищ становится слишком много, генерал решает уничтожить на планете всё живое, сославшись на несуществующий бунт в местной тюрьме. У гражданина Кейна есть 24 часа, чтобы спасти дочь и постараться выжить самому.

В ролях

Келлан Латс
Келлан Латс
Sy Lombrok
Дэниэл МакФерсон
Дэниэл МакФерсон
Lt. Kane Sommerville
Изабель Лукас
Изабель Лукас
Gyp
Люк Форд
Люк Форд
Bill
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
General Lynex
Темуэра Моррисон
Темуэра Моррисон
Warden Mourdain
Брен Фостер
Брен Фостер
Charles Kreat
Dwaine Stevenson
The Ragged
Тиган Крофт
Тиган Крофт
Indi Sommerville
Грэйс Хуанг
Nurse Jandi
Режиссер Шейн Эббесс
Сценарист Шейн Эббесс, Brian Cachia
Композитор Brian Cachia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 17 февраля 2016
Дата выхода
17 февраля 2016 Испания 12
31 августа 2017 ОАЭ
6 октября 2017 США NR
26 июля 2017 Южная Корея 15
Сборы в мире $135 532
Производство Storm Vision Entertainment, Eclectik Vision, Storm Alley Entertainment
Другие названия
Science Fiction Volume One: The Osiris Child, The Osiris Child, Origin Wars, A filha de Osiris, Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı, Dítě z Osirisu, El legado de Osiris, Ficção Científica Volume Um: O Legado de Osiris, Nguồn Gốc Đại Chiến, Osiride - Il 9° pianeta, Osiride il 9° pianeta - The Osiris Child, Osiris : La 9ème Planète, Osiris Child, OSIRIS オシリス, Osiris: The Last Fighter, Osirise laps, Rescate en Osiris, Science Fiction: Volume 1, SFv1, The Osiris Child: Science Fiction Volume One, Дитя Осириса: Научная фантастика, выпуск 1, ابن أوزوريس, Más Alla de Orion, Osiris : La 9e Planète, Osiride - Il Nono Pianeta, 星際叛將：歐西里斯之子

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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