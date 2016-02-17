Колонизация космоса людьми идёт полным ходом. На далёкой планете лейтенант Кейн несёт службу, и его дочь никогда не видела Земли. Там же проводятся некие эксперименты, и когда расплодившихся чудовищ становится слишком много, генерал решает уничтожить на планете всё живое, сославшись на несуществующий бунт в местной тюрьме. У гражданина Кейна есть 24 часа, чтобы спасти дочь и постараться выжить самому.
|17 февраля 2016
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