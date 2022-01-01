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12 стульев
12 стульев, 2021
2021 / Россия
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Жанр:
приключения
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О фильме
Экранизация одноименного романа Ильфа и Петрова.
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Год выпуска
2021
Режиссер
Петр Зеленов
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Фильмы с Дмитрием Нагиевым
1 постер
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