Москва. 2071 год. Двадцать лет назад Земля случайно оказалась в эпицентре военного конфликта, в ходе которого межгалактический союз во главе с учёным Бело победил злого Черно и заточил внутри планеты Земля. Война серьёзно потрепала землян: Луна вовсе разрушена, Египет затоплен по макушки пирамид, а Москва представляет собой что-то среднее между Бейрутом, Сан-Паулу и Джакартой. Работы практически нет, бедные голодные земляне находят утешение в космоболе — специфическом спорте, в…
Лучше бы серьезное кино снимали, а не этот трешак - пародия на голливуд. Ах да, для серьезного же кино таланты нужны, а они все свалили..
Причём здесь вообще бюджетные деньги? Посмотри на компании-производители.
Не избежал некоторых клеше.
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