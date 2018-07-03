Наша рецензия

Москва. 2071 год. Двадцать лет назад Земля случайно оказалась в эпицентре военного конфликта, в ходе которого межгалактический союз во главе с учёным Бело победил злого Черно и заточил внутри планеты Земля. Война серьёзно потрепала землян: Луна вовсе разрушена, Египет затоплен по макушки пирамид, а Москва представляет собой что-то среднее между Бейрутом, Сан-Паулу и Джакартой. Работы практически нет, бедные голодные земляне находят утешение в космоболе — специфическом спорте, в…