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Вратарь Галактики Вратарь Галактики
Киноафиша Фильмы Вратарь Галактики Отзывы о фильме «Вратарь Галактики»
Вратарь Галактики 2020 / Россия
6.1 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Вратарь Галактики»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Москва. 2071 год. Двадцать лет назад Земля случайно оказалась в эпицентре военного конфликта, в ходе которого межгалактический союз во главе с учёным Бело победил злого Черно и заточил внутри планеты Земля.  Война серьёзно потрепала землян: Луна вовсе разрушена, Египет затоплен по макушки пирамид, а Москва представляет собой что-то среднее между Бейрутом, Сан-Паулу и Джакартой. Работы практически нет, бедные голодные земляне находят утешение в космоболе — специфическом спорте, в…

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Никита Митрофанов 3 июля 2018, 16:39
Это же космический джем, так ведь?
3 июля 2018, 16:39 Ответить
_ 17 марта 2019, 02:26
Очередной дешевый треш про Мск как центр вселенной. Почему не Нью Йорк, не Лондо, не Пекин? Прослеживается отождествление: если не отключат свет и интернет, вы увидите наш фильм.
Лучше бы серьезное кино снимали, а не этот трешак - пародия на голливуд. Ах да, для серьезного же кино таланты нужны, а они все свалили..
17 марта 2019, 02:26 Ответить
Vitalik Z 24 августа 2020, 10:23
Оценка
Фантастический трэшак каких свет не видовал
24 августа 2020, 10:23 Ответить
Татьяна Коробкина 27 августа 2020, 17:23
Оценка
ОФИГЕНСКИЙ ФИЛЬМ!!!Очень рады, что посомтрели его в день премьеры. И по какой причине минусовали какие-то придурки, даже не посмотрев его - не понимаю. Очень симпатичные главные героини, последняя роль Ефремова(так как как положительно он уже, к сожалению, никогда восприниматься не будет). Спасибо за супер-крутые спецэффекты!!Здорово, всем, кто со мной был - очень понравился фильм!!!!!!!!
27 августа 2020, 17:23 Ответить
Paul Attreides 31 августа 2020, 20:13
как можно так тупо сливать деньги в унитаз. Голливуд поставил планку которую нам никогда уже не взять. Фильм 100% убыточный. Опять сожгли бюджетные деньги.
31 августа 2020, 20:13 Ответить
Ирина Холкина 1 сентября 2020, 17:19
Оценка
Мне показалось скучновато, да естьт спецэфекты, где-то хорошо но не хватает чегото, хотелось лучшего ....
1 сентября 2020, 17:19 Ответить
Петаева Полина 5 сентября 2020, 15:46
Оценка
Герои фильма это набор героев из зарубежных фильмов и мультфильмов. Сюжет банальный и предсказуемый. Хороша только графика.
5 сентября 2020, 15:46 Ответить
w97503 12 сентября 2020, 06:13
Оценка
Такая, замечательная картина, так мило , душевно поставлена! Молодцы, с удовольствием посмотрели 👍
12 сентября 2020, 06:13 Ответить
Светлана Костюхина 13 сентября 2020, 11:58
Оценка
Фильм потрясающий,очень понравился,ходили с друзьями и детьми,все в восторге
13 сентября 2020, 11:58 Ответить
Михаил Калмыков 14 сентября 2020, 08:16
в ответ на сообщение _ от 17 марта 2019, 02:26
Не совсем понятно, че эт мы (русские) должны снимать фильмы про нью-йорк, пекин и т.д.
14 сентября 2020, 08:16 Ответить
Artem Kalichko 20 сентября 2020, 18:09
в ответ на сообщение Paul Attreides от 31 августа 2020, 20:13
О - Одарённость. Ещё один обиженный, кому в карман залезли.
Причём здесь вообще бюджетные деньги? Посмотри на компании-производители.
20 сентября 2020, 18:09 Ответить
oxanipetrow4 21 сентября 2020, 07:26
Оценка
Фильм "Вратарь Галактики", вопреки ожиданиям, очень понравился. Небольшие претензии к игре отдельных актеров и к озвучке, что не влияет на общее впечатление. В остальном, не хуже голливудских шедевров. Что особо приятно, ",там русский дух..", правда маловато. Советую всем посмотреть, всем позитивным взрослым и детям понравится.
21 сентября 2020, 07:26 Ответить
sharapovaphoto 21 сентября 2020, 20:07
Оценка
Очень приятный современный фильм.
Не избежал некоторых клеше.
21 сентября 2020, 20:07 Ответить
Цер Цердум 12 февраля 2021, 18:01
Интересный фильм. Разок можно посмотреть. Но на мой 45 летний взгляд фильм какой-то детский.
12 февраля 2021, 18:01 Ответить
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