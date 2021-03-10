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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Mikhail Efremov
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Михаил Ефремов
Mikhail Efremov
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Дата рождения
10 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Михаила Ефремова
Родился 10 ноября 1963 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Михаила Ефремова
Тайна
комедия, семейный, детский
2022, Россия
4.0
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.0
Картонная пристань
криминал
2020, Россия
0.0
Конек-Горбунок
приключения, фэнтези
2020, Россия
6.0
Француз
драма, исторический, мелодрама
2019, Россия
7.0
Садко
комедия, детский, анимация
2018, Россия
7.0
Русский Бес
комедия
2018, Россия
5.0
Гурвинек. Волшебная игра
анимация, семейный, приключения
2018, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.0
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Киносказка «Конек-Горбунок» собрала в отечественном прокате свыше миллиарда рублей
Это уже второй отечественный фильм в этом году, сборы которого превысили данный показатель.
Написать
10 марта 2021 12:57
Представлен финальный трейлер отечественной сказки «Конек-горбунок»
Премьера состоится уже 18 февраля.
Написать
9 февраля 2021 16:59
Как перезагрузить жизнь, разминувшись со смертью? Новый драматический сериал ТНТ «Полет»
Пророческая роль Михаила Ефремова.
Написать
18 января 2021 12:00
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Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Актеру учли и пребывание в СИЗО.
Написать
22 июля 2022 12:05
«Никто не навещает»: россиянам раскрыли глаза на происходящее с Ефремовым
Актер лишен общения с коллегами.
Написать
6 июля 2022 14:00
«С трудом держался на ногах»: правда о неприглядном поступке Ефремова вышла наружу
Коллега актера вспомнила о его знакомстве с известным английским режиссером.
Написать
4 июля 2022 16:55
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