Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Дмитрий Назаров
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 июля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дмитрий Назаров
Родился 4 июля 1957 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Дмитрий Назаров
12 стульев
приключения
2021, Россия
0.0
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.0
Дикая лига
спорт, исторический, драма
2019, Россия
6.0
Большое путешествие
анимация
2019, Россия / США
5.0
Фиксики против кработов
анимация, детский
2019, Россия
7.0
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.0
Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
7.0
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
комедия, семейный
2015, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Дюжев в роли Петра I – это перебор»: зрители критикуют первые эпизоды сериала «Тобол»
Премьера состоялась 26 октября на Первом канале.
Написать
29 октября 2020 17:00
Премьеру российского «Вратаря Галактики» отложили почти на 9 месяцев
Фантастический блокбастер Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» выйдет на 9 месяцев позже ожидаемого срока. Об этом сообщили представители кинопрокатной компании, ответственной за
Написать
6 сентября 2018 14:57
«Кухня. Последняя битва» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Сегодняшний прокат это настоящая борьба кинематографических амбиций, в которой остроумие и фантазия работают на максимум, обыгрывая известные сюжеты. В одном углу – ода высокой гастрономии и
Написать
19 апреля 2017 16:40
Все новости
Статьи о персоне
Дмитрий Назаров поспешил оправдаться за критику парада Победы: «Не сказал, что презираю»
После обрушившейся на него критики актер подчеркнул, что 9 Мая — самый чистый, святой и светлый праздник.
Написать
11 мая 2021 11:54
Все статьи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось