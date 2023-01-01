Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вратарь Галактики Вратарь Галактики
Киноафиша Фильмы Вратарь Галактики Вратарь Галактики, 2020: актеры и роли
Вратарь Галактики 2020 / Россия
6.1 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Вратарь Галактики, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джаник Файзиев Джаник Файзиев
В ролях
Евгений Миронов Евгений Миронов Yevgeny Mironov Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov Елена Яковлева Елена Яковлева Дмитрий Назаров Дмитрий Назаров Евгений Романцов Евгений Романцов Светлана Иванова Светлана Иванова Виктория Агалакова Виктория Агалакова Viktoriya Glukhikh Мария Лисовая Мария Лисовая Иван Иванович Елизавета Тайченачева
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши