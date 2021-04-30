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Джаник Файзиев
Джаник Файзиев
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Джаник Файзиев
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Дата рождения
30 июля 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Джаник Файзиев
Режиссер. Родился 30 июля 1961 года. Ташкент, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Джаник Файзиев
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
Август. Восьмого
драма, военный
2012, Россия
7.0
Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный
2005, Россия
7.0
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Создателям «Вратаря Галактики» предстоит ответить на судебный иск со стороны Фонда кино
Фильм провалился в прокате.
Написать
30 апреля 2021 14:31
Российский «Вратарь Галактики» проваливается в прокате
Увы, но чуда не случилось.
Написать
31 августа 2020 12:29
Режиссер «Вратаря Галактики» объяснил решение не вырезать сцены с Ефремовым из фильма
Джаник Файзиев считает, что даже если вина актера будет доказана, то это не повод перечеркивать его прошлые заслуги.
Написать
26 августа 2020 09:26
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