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Фильмы, вышедшие в 2020 году
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Фильмы, вышедшие в 2020 году

2020 год большинству зрителей однозначно запомнится пандемией, нарушившей планы киноделов и спровоцировавшей десятки переносов крупных релизов и долгожданных блокбастеров на следующий год. Однако и в этом году русский и зарубежный кинематограф порадовали нас рядом действительно качественных новинок, которые появлялись не только в кинотеатральном прокате, переживающем не лучшие времена, но и сразу на стриминговых сервисах.

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Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
8.0
боевик, криминал, комедия
2020, США
Вратарь Галактики
Вратарь Галактики
Смотреть онлайн
6.0
фантастика, приключения
2020, Россия
Мулан
Мулан
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2020, США
Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2020, США
Стрельцов
Стрельцов
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, спорт, драма
2020, Россия
Зов предков
Зов предков
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2020, США
Человек-невидимка
Человек-невидимка
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, фантастика
2020, США
Просто помиловать
Просто помиловать
7.0
драма
2020, США
Бладшот
Бладшот
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фантастика
2020, США
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Переводчики
Переводчики
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2020, Франция
(НЕ) Идеальный мужчина
(НЕ) Идеальный мужчина
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, фантастика, мелодрама
2020, Россия
Счастье в конверте
Счастье в конверте
7.0
семейный
2020, Россия
После. Глава 2
После. Глава 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама
2020, США
Скандал
Скандал
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2020, США
Джентльмены
Джентльмены
Смотреть онлайн
8.0
боевик, криминал
2020, США
Эмма.
Эмма.
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
Верю в любовь
Верю в любовь
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама
2020, США
Остров фантазий
Остров фантазий
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фантастика
2020, США
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Лучшие фильмы 2020 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Предлагаем вашему вниманию список полнометражных кинематографических картин зарубежного производства. Эти фильмы однозначно стоит посмотреть каждому хотя бы один раз.

2020, «Просто помиловать»

Американский художественный фильм, основанный на реальных событиях, дебютировал в 2019-м на Международном ежегодном кинофестивале в Торонто. Зрительский отклик, а также мнения критиков оказались положительными. Сюжет драмы базируется на личных записях главного героя.Огни рампы сосредоточены Брайане Стивенсоне – чернокожем амбициозном юристе, который все свою жизнь посвятил судебным сражениям за права самых уязвимых слоев населения. Актерский состав киноленты действительно впечатляет. Роли первого плана сыграли знаменитая певица Бри Ларсон и популярный киноактер Майкл Бакари Джордан. Эти ребята также снимались в легендарных киноисториях Вселенной Марвел. Режиссером кинематографической картины стал Дестин Креттон – истинный король драматического жанра в кино.

2020, «2067: Петля времени»

Это научно-фантастический триллер из Австралии, снятый малоизвестным кинорежиссером Сетом Ларни. В главных ролях австралийские киноактеры – Райан Квантен и Коди Смит-Макфи. Стоит отметить, что оригинальное название злободневной киноленты звучит проще – «2067». События разворачиваются в отдаленном будущем, когда на планете не осталось никаких растений. Необходимый для жизни кислород полностью исчез. Теперь на Земле есть только одно место, где можно дышать синтетическим воздухом. Судьба всего человечества повисла на волоске. Вымирание кажется неизбежным, удастся ли ученым предотвратить глобальную трагедию?

2020, «Лесси. Возвращение домой»

Трогательная семейная драма, в основу которой положен роман о колли Лесси английского писателя Эрика Найта. Литературное произведение было переведено более чем на двадцать языков. Существует множество экранизаций романа, последняя из которых принадлежит немецкому режиссеру Ханно Ольдердиссену. Интересно, что главную героиню фильма сыграла одна единственная собака. Сюжет милой приключенческой киноленты рассказывает историю одной колли, которую внезапно разлучили с любимым хозяином. Пушистая красавица сбегает из шикарного особняка, чтобы вернуться домой. Юная Лесси еще не знает, каким увлекательным окажется ее путешествие и сколько красоты ей предстоит увидеть.

2020, «Тесла»

Полнометражная биографическая кинолента американского производства рассказывает о судьбе непревзойденного гения, жившего в двадцатом веке и творившего фееричные научные чудеса. Изобретательский путь Николы Тесла был тернистым и многотрудным. Общественное признание настигло ученого уже посмертно. В фильме также присутствует небезызвестный оппонент гениального новатора – предприниматель-изобретатель Томас Эдисон. Режиссерское кресло досталось американцу Майклу Алмерейда. Роль Тесла исполнил харизматичный Итан Хоук, а Эдисона сыграл проницательный Кайл Маклахлен. Художественная кинокартина удостоилась награды Альфреда Слоуна на национальном независимом кинофестивале «Сандэнс», который проводится в Соединенных Штатах.

2020, «Эмма»

Комедийно-драматическая экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин получила похвальные отзывы со стороны кинокритиков, а вот зрительские мнения оказались очень разношерстными. В фильме Отема де Уайлда роли первого плана достались музыканту-британцу Джонни Филинну и аргентинской модели Ане Тейлор-Джой. Сюжет крутится вокруг главной героини романа Эммы Вудхаус, влюбленного в нее викария и других мужчин, попадающих на крючок обворожительной свахи.

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