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Киноафиша Фильмы Миссия невыполнима: Последствия Цитаты из фильма Миссия невыполнима: Последствия

Цитаты из фильма Миссия невыполнима: Последствия

Delivery Man Судьба шепчет воину.
Ethan Hunt Приближается буря.
Delivery Man А воин шепчет в ответ.
Ethan Hunt Я — и есть буря.
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[последние реплики]
Benji Dunn Насколько мы были близки?
Ethan Hunt Как обычно.
Ilsa Faust [с недоверием] Как обычно?
Ethan Hunt [смеясь] Пожалуйста, не смеши меня.
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Ethan Hunt Что сделано, то сделано, когда мы скажем, что сделано.
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[из трейлера]
Соломон Лейн «Ваша миссия, если вы *решите* её принять.» Интересно, а вы когда-нибудь отказывались? Конец, которого вы всегда боялись, приближается. И кровь будет на ваших руках. Последствия всех ваших благих намерений.
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August Walker Надежда — это не стратегия.
Ilsa Faust Ты, должно быть, новенькая.
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[повторяющаяся реплика]
Ethan Hunt Я разберусь.
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[из трейлера]
Соломон Лейн Не может быть мира без великого страдания. Чем больше страдания, тем крепче мир. Конец, которого ты так боялся, приближается. Он уже близко, и кровь будет на твоих руках.
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August Walker Кстати, меня зовут Уокер
Benji Dunn Маленькая машинка — это твоя идея?
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[Уокер видит, что Хант пилотирует другой вертолет]
Итан Хант Вот именно, уё#ок.
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Лютер Стикелл За все годы, что я знаю Итана, он серьёзно относился только к двум женщинам. Одна была его женой.
Илса Фауст Он женат?
Лютер Стикелл Нет, был.
Илса Фауст Был? Что с ней случилось?
Лютер Стикелл Её забрали люди, которые хотели добраться до Итана. Всё нормально. Он вернул её целой и невредимой. Потом он ушёл из игры. Они были счастливы какое-то время. Но каждый раз, когда в мире случалось что-то плохое, Итан думал: «Я должен был быть там». А она задавалась вопросом: «Кто следит за миром, пока Итан следит за мной?» В глубине души они оба знали, что когда-нибудь, так или иначе, случится что-то по-настоящему ужасное. Всё потому, что они были вместе. Так что...
Илса Фауст Где она сейчас?
Лютер Стикелл Она — призрак. И неплохой. Я сам её этому научил. Время от времени она посылает сигнал, чтобы Итан знал, что она в порядке. И это даёт ему силы идти дальше.
Илса Фауст Почему ты мне это рассказываешь?
Лютер Стикелл [со слезами] Мы в этой жоп###, потому что Итан не дал мне умереть. Он хороший человек. И он заботится о тебе. Больше, чем может признаться. Это ещё одна забота, с которой ему сейчас не справиться. Если тебе не всё равно, тебе лучше уйти.
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Бенджи Данн [пока Итан бежит вверх по винтовой лестнице, за ним гонятся Апостолы] Почему он бегает по кругу?
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Ethan Hunt В какую сторону, Бенджи?
Benji Dunn Налево!
Ethan Hunt [разбивает окно, бросая в него стул]
Benji Dunn Давай, давай, давай! Чего ждёшь?
Ethan Hunt [люди наблюдают за ним из здания] Я ВЫПРЫГИВАЮ ИЗ ОКНА!
Benji Dunn Ой, извини. Удачи.
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Benji Dunn Нужно эвакуировать этих людей!
Ilsa Faust Времени нет!
Ethan Hunt Вся эта долина будет сожжена за 15 минут!
Ilsa Faust [два вертолёта взлетают] Слишком поздно!
Ethan Hunt Нет. Я достану детонатор.
Ilsa Faust Что? Как?
Ethan Hunt Разберусь. Найди Лейна и вторую бомбу!
[выходит из джипа и прыгает на первый вертолёт]
Ilsa Faust Что, чёрт побери, он делает?
Benji Dunn Лучше не смотреть!
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August Walker [Лейну] Зачем тебе всё так чёрт возьми усложнять?
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Julia Meade-Hunt Ну как он?
Luther Stickell Да знаешь, всё тот же Итан.
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[из трейлера]
Ильза Фауст Ты не понимаешь, во что ввязываешься.
Итан Хант Тебе нужно уйти.
Ильза Фауст Пожалуйста, не заставляй меня пройти через тебя.
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Erica Sloan [Этану, за кадром] По твоей просьбе я передаю Соломона Лейна обратно в MI6. Через посредника, конечно, часть нашего текущего соглашения. После того, что случилось в Париже, мы предпочитаем держаться в тени. И этим закрываем счёт твоего друга в британской разведке. Теперь я понимаю, почему Ханли в тебя верил. Миру нужен IMF. Нам нужны такие, как ты, кто ценит одну жизнь так же, как и миллионы. Тогда мне никогда не придётся.
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Бенджи Данн [после того, как Итан угнал вертолёт, чтобы преследовать Уокера] Итан, ты где?
Итан Хант Я в вертолёте, лечу за Уокером.
Бенджи Данн Держись! Как ты влез в вертолёт?
Ильза Фауст Что? Ты умеешь летать на вертолёте?
Лютер Стикелл Ты сказал «вертолёт»? Что, чёрт побери, ты делаешь в вертолёте?
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Luther Stickell [удерживает Итана от нападения] Итан, мы не такие!
Ethan Hunt Может, нам стоит это пересмотреть.
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🥱
Ethan Hunt [после случайного нарушения похорон и извиняющимся взглядом на толпу] Мне ужасно жаль...
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Solomon Lane Террористы — это школьники, жаждущие внимания. Надеются через страх повлиять на общественное мнение. Мне плевать, что люди думают или чувствуют. По моему опыту, они так не думают и не чувствуют долго.
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Ethan Hunt Джулия... прости меня
Julia Meade-Hunt Нет причин извиняться
Ethan Hunt Я... я прошу прощения за всё... я
Julia Meade-Hunt Посмотри на меня. На мою жизнь. Я люблю то, что делаю, и никогда бы не нашёл этого, если бы не встретил тебя. Всё, что случилось... научило меня, кто я есть... показало, на что я способен, и я... я — выживший.
Ethan Hunt Но то, что произошло здесь... это было моё...
Julia Meade-Hunt Ничего не произошло. Потому что ты был рядом. И я спокойно сплю ночами, зная, что ты всегда будешь рядом.
Ethan Hunt Ты счастлив.
Julia Meade-Hunt Очень. Я именно там, где должен быть. И ты тоже.
🧡
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Luther Stickell Стриппер для проводов.
Julia Meade-Hunt Я врач, а не электрик.
Luther Stickell Извини, та, с зелёной ручкой.
Julia Meade-Hunt Поняла.
Luther Stickell Провод в левой руке.
Julia Meade-Hunt Чёрный?
Luther Stickell В левой руке.
Julia Meade-Hunt Это твоя левая рука.
Luther Stickell Извини, другой провод.
Julia Meade-Hunt Красный?
Luther Stickell Да, красный в правой руке.
Julia Meade-Hunt Просто проверяю.
Ilsa Faust Она мне нравится.
🧡
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🥱
Erica Sloan Ты работаешь скальпелем, я — молотком.
🧡
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🥱
August Walker [этан, висит на обломках вертолёта] Почему ты просто не умрёшь?
🧡
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🥱
[из трейлера]
Alan Hunley Прими это, Итан. Ты проиграл в этот раз. Что сделано — то сделано.
Ethan Hunt Что сделано — то сделано... когда мы скажем, что сделано.
[звучит тема]
🧡
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🥱
August Walker Правда ли, что Лейн отравил газом деревню из 2000 человек?
Ethan Hunt Да.
August Walker Правда ли, что он сбил целый пассажирский самолёт, чтобы убить одного человека?
Ethan Hunt Да.
August Walker Правда ли, что он...
Ethan Hunt Слушай, Уокер, что бы ты ни слышал — если от этого мурашки по коже, значит, это правда.
August Walker Ё###, ты тот, кто его поймал, да? Как долго, по-твоему, он сможет держать всё в себе?
🧡
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🥱
[из трейлера]
Бенджи Данн Это плохая идея.
Лютер Стикелл Честно говоря, когда она бывает хорошей?
🧡
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🥱
Erica Sloan IMF — это как Хэллоуин: кучка взрослых дядек в резиновых масках, которые ходят и просят конфеты.
🧡
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Соломон Лэйн [после того, как Итан сбивает Ильзу на мотоцикле] Это была Ильза.
Итан Хант Заткнись.
Соломон Лэйн Очень интересно. Рад снова тебя видеть, Итан.
🧡
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🥱
[из трейлера]
Erica Sloan Это миссия ЦРУ. Если бы он не удержал плутоний, мы бы сейчас не разговаривали.
Alan Hunley Его команда была бы мертва.
Erica Sloan Да, была бы. Это часть работы.
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🥱
August Walker Хант — твой единственный друг. Ты жив сегодня только потому, что у него не хватило смелости тебя убить. Слоун была права. МИФ — это Хэллоуин. Просто взрослые мужики в масках...
Solomon Lane [Неловко улыбается] Что?
August Walker [Уокер снимает маску Лейна, и оказывается Бенджи] Это просто работа. Без обид.
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🥱
[из трейлера]
Соломон Лейн Когда часы остановятся, Итан Хант потеряет всех, кто ему дорог.
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Соломон Лейн [Уокеру, при активации ядерного оружия] Мои беготни закончились. Здесь для меня всё кончается.
🧡
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🥱
Ethan Hunt ...или последнее, что пронесётся у тебя в голове — это твои колени.
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🥱
Ethan Hunt Что ты здесь делаешь?
Ilsa Faust Рада тебя видеть.
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Alan Hunley [to Hunt] В Берлине тебе пришлось сделать ужасный выбор: одна жизнь или миллионы. А теперь на кону весь мир.
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Solomon Lane Не может быть мира без великого страдания. Чем больше страданий — тем крепче мир. Тот конец, которого ты всегда боялся... наступает. Он близок, и кровь будет на твоих руках.
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Соломон Лейн [цитата из манифеста Джона Ларка] "Не может быть мира без великого страдания. Чем больше страдания, тем больше мира."
Огаст Уокер Когда я писал эти слова, я не имел в виду твой мир или страдания Ханта. Старый мировой порядок должен быть разрушен, и у нас есть инструменты для этого. Тебя, похоже, волнует только то, чтобы Хант остался крайним. Это не анархия. Это месть.
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Benji Dunn Позвольте вас заверить, это не будет больно... слишком.
🧡
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🥱
[из трейлера]
Alan Hunley Я молился Богу, чтобы это не было правдой.
Erica Sloan Соломон Лейн сбежал в Париже.
Alan Hunley А теперь весь мир в опасности.
Erica Sloan Это миссия ЦРУ. Вы пользуетесь скальпелем. Я предпочитаю молоток.
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Соломон Лейн [Ильзе, связанной и заложившей рот] Он не может это остановить, пойми? Он ничего не сможет сделать. Когда время истечёт, Итан Хант потеряет всё и всех, кто ему дорог.
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Страница из манифеста "Разрушение нынешнего мирового порядка", написанного Джоном Ларком и показанного во время брифинга Итана Ханта. «Не было мира без великого страдания, и чем больше страдания, тем глубже мир. Человечество стремится к самоуничтожению, словно мотылёк к пламени, а так называемые защитники мира — церковь, правительство, закон — неустанно стараются спасти человечество от самого себя. Но, предотвращая катастрофу, они лишь откладывают наступление мира, который возможен только через неизбежное крещение огнём. Страдания, что я приношу, — это не начало конца. Это начало большего взаимопонимания через общее страдание. Это первый шаг к высшему братству людей. Страдания, что я приношу, — это мост к окончательному миру. Сегодня человечеству предоставлен шанс избежать своей судьбы — неизбежного итога тысячи лет нетерпимости и страха. Я призываю всех рационалистов встать и присоединиться к борьбе с радикальными теистами, объединёнными под общим знаменем идеологии. Если мы пойдём дальше, то окажемся в области мифов и басен Эзопа. Где же поставить точку? Любая вера в духовное без иных доказательств, кроме желания возвысить себя над разумом других, должна быть искоренена, ведь она не только тормозит развитие человеческого ума и возможностей, но и мешает им. Здесь я ясно подчёркиваю: суд над нами будет вершиться человеческими руками, а не богом или иным потусторонним существом. Часть абсурдного рационализма приводит к туманным оправданиям, которые верующие находят для своего позорного и воинственного поведения. Нет. Потеря человеческих жизней не может и не будет оправдана. Ведь это не просто отнятие жизней. Это марионетки, пустые оболочки, некогда люди. Промытые историями и сказаниями прошлого, их слабые умы были подавлены давлением других бездушных марионеток. И так цикл продолжается.»
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[повторяющаяся реплика]
Ethan Hunt Я уже работаю над этим!
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Вольф Блитцер На связи. Мне сообщили, что скоро поступит дополнительная информация. Мне только что вручили документ от Нильса Делбрука, специалиста по ядерному оружию, который утверждает, что создал оружие, использованное в этих атаках. Меня попросили зачитать этот манифест целиком. «Не было мира без великого страдания. Чем больше страданий, тем крепче будет мир. Человечество идёт к самоуничтожению, как мотылёк на свет свечи, и так называемые защитники мира — церковь, правительство, закон — неустанно трудятся, чтобы спасти человечество от самого себя. Но, предотвращая катастрофу, они лишь откладывают наступление мира, который может прийти лишь через неизбежное огненное крещение. Страдания, которые я приношу, — это не начало конца. Это начало более глубокого взаимопонимания через общее страдание. Это первый шаг к высшему братству людей. Страдания, которые я приношу, — это мост к окончательному миру.»
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Solomon Lane [к привязанной Ильзе, замечая, как Бенджи входит в здание] Тебе это не нужно видеть.
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Ethan Hunt ЦРУ проникли. Я никому вне этой комнаты не доверяю. Придётся действовать в одиночку.
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[повторяющаяся фраза]
Август Уокер Не может быть мира без великой боли. Чем сильнее боль, тем крепче мир.
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Ethan Hunt [Итан сталкивается с Уокером в лифте после того, как Уокер оказывается Джоном Ларком, и Уокер держит Итана на мушке] Ты не сможешь, правда? Пока не добудешь свой плутоний.
August Walker Нет, у него ещё есть планы на тебя. Ты сдашься и признаешь, что ты Джон Ларк, а потом будешь смотреть, как старый мир рушится из твоей тёмной маленькой камеры.
Ethan Hunt А если я не сдамся?
August Walker [Уокер достаёт фото Джулии с её новым мужем Эриком, Итан в ужасе задыхается при виде фото] Я её ангел-хранитель, Хант. Если я увижу тебя снова — она умрёт. Если попробуешь её предупредить — она умрёт. Знай, когда пора сдаться.
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Alan Hunley Мне дали выбор — защитить тебя или МВФ, поэтому я тебя задерживаю.
Ethan Hunt А если я откажусь?
Alan Hunley [имеется в виду Уокер] Как ты думаешь, зачем он здесь? Думаешь, он просто наблюдатель? Он убийца! Личный человек Эрики Слоун. Если уйдёшь вразнос, он получит приказ выследить и устранить тебя.
August Walker Это работа. Без обид.
Alan Hunley Прими это, Итан. Ты в проигрыше. Что сделано — то сделано.
Ethan Hunt Нет, сэр. Нет.
Alan Hunley Я не спрашиваю, я отдаю прямой приказ. Миссия прекращена. Сейчас же!
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Ethan Hunt [Золе] Убить всех? Вот твой план?
Zola Свидетелей не будет.
Ethan Hunt Что мне гарантирует, что Лейн выйдет отсюда живым?
Zola Он в бронированном боксе. Вытащим, когда будет безопасно. Хочешь свой плутоний? Вот цена. Или для тебя убивать копов — это уже черта?
The White Widow С тобой говорит Джон Ларк.
Ethan Hunt [блефует] Я убивал женщин и детей с оспой. У меня нет никаких правил.
The White Widow Ладно. Спокойной ночи всем. Завтра будет горячий день...
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Ethan Hunt [to Delbruuk] Заткнись! Ты нам не интересен. Нам нужен Ларк.
Luther Stickell А если мы договоримся?
Ethan Hunt Нет, договорённостей не будет, Лютер. Выйди на улицу.
[as Ethan walks to Delbruuk to attack, Luther holds him back]
Ethan Hunt Дай мне пять минут с этим типом.
Luther Stickell Итан, я не могу тебя в этом поддержать. Мы такие не люди.
Ethan Hunt Тогда, может, нам стоит пересмотреть это.
Luther Stickell Что если они зачитает манифест в эфире?
Nils Debruuk Что? Вы можете такое сделать?
Luther Stickell Сделаем одним звонком.
Nils Debruuk Если он зачитает манифест Ларка...
Ethan Hunt [interrupting] Нет.
Nils Debruuk Я дам тебе пароль.
🧡
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Erica Sloan У меня в Париже команда, готовая схватить Ларка, как только он покинет дворец. G5 наготове, чтобы переправить его в Гуантанамо, где его уже ждёт водная пытка.
Alan Hunley Тратить 24 часа, которых у нас нет, чтобы вытащить признание, которому нельзя верить, от человека, которого мы даже точно не опознали? Нет.
🧡
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