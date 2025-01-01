Страница из манифеста "Разрушение нынешнего мирового порядка", написанного Джоном Ларком и показанного во время брифинга Итана Ханта. «Не было мира без великого страдания, и чем больше страдания, тем глубже мир. Человечество стремится к самоуничтожению, словно мотылёк к пламени, а так называемые защитники мира — церковь, правительство, закон — неустанно стараются спасти человечество от самого себя. Но, предотвращая катастрофу, они лишь откладывают наступление мира, который возможен только через неизбежное крещение огнём. Страдания, что я приношу, — это не начало конца. Это начало большего взаимопонимания через общее страдание. Это первый шаг к высшему братству людей. Страдания, что я приношу, — это мост к окончательному миру. Сегодня человечеству предоставлен шанс избежать своей судьбы — неизбежного итога тысячи лет нетерпимости и страха. Я призываю всех рационалистов встать и присоединиться к борьбе с радикальными теистами, объединёнными под общим знаменем идеологии. Если мы пойдём дальше, то окажемся в области мифов и басен Эзопа. Где же поставить точку? Любая вера в духовное без иных доказательств, кроме желания возвысить себя над разумом других, должна быть искоренена, ведь она не только тормозит развитие человеческого ума и возможностей, но и мешает им. Здесь я ясно подчёркиваю: суд над нами будет вершиться человеческими руками, а не богом или иным потусторонним существом. Часть абсурдного рационализма приводит к туманным оправданиям, которые верующие находят для своего позорного и воинственного поведения. Нет. Потеря человеческих жизней не может и не будет оправдана. Ведь это не просто отнятие жизней. Это марионетки, пустые оболочки, некогда люди. Промытые историями и сказаниями прошлого, их слабые умы были подавлены давлением других бездушных марионеток. И так цикл продолжается.»