Ethan Hunt [to Delbruuk] Заткнись! Ты нам не интересен. Нам нужен Ларк.

Luther Stickell А если мы договоримся?

Ethan Hunt Нет, договорённостей не будет, Лютер. Выйди на улицу.

[as Ethan walks to Delbruuk to attack, Luther holds him back]

Ethan Hunt Дай мне пять минут с этим типом.

Luther Stickell Итан, я не могу тебя в этом поддержать. Мы такие не люди.

Ethan Hunt Тогда, может, нам стоит пересмотреть это.

Luther Stickell Что если они зачитает манифест в эфире?

Nils Debruuk Что? Вы можете такое сделать?

Luther Stickell Сделаем одним звонком.

Nils Debruuk Если он зачитает манифест Ларка...