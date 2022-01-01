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Все части «Миссия невыполнима»
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Все части «Миссия невыполнима»

«Миссия невыполнима» — серия из шести боевиков, первый из которых снят в 1996 году. В основе истории – одноименный сериал. Сюжет разворачивается вокруг Итана Ханта, агента, которого во всех частях фильма сыграл Том Круз.

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По году По рейтингу По названию
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
7.0
боевик, триллер, приключения
2018, США
Миссия невыполнима: Племя изгоев
Миссия невыполнима: Племя изгоев
7.0
приключения, боевик, триллер
2015, США
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
7.0
боевик
2011, США
Миссия: Невыполнима 3
Миссия: Невыполнима 3
7.0
триллер, боевик, мистика, приключения
2006, Германия / США
Миссия: Невыполнима 2
Миссия: Невыполнима 2
7.0
триллер, приключения, боевик
2000, США / Германия
Миссия: Невыполнима
Миссия: Невыполнима
7.0
боевик, триллер, приключения, мистика
1996, США
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Жанр
Все Боевик Триллер Приключения Мистика
Страна
Все США Германия
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

В каком порядке смотреть все части фильма «Миссия невыполнима»

«Миссия Невыполнима», 1996.

Агент Итан Хант выполняет операцию в Праге: ему нужно найти предателя, передающего секретную информацию преступникам. Но события разворачиваются так, что подозрение падает на самого Итана. Улики прямо или косвенно указывают на его вину. Хант и его напарница Клэр – единственные уцелевшие в операции, и агента обвиняют в убийстве своих коллег. Он обращается к старым друзьям и набирает новую команду. Итану нужно найти настоящего преступника, чтобы доказать свою невиновность, но эта задача сложнее, чем все операции, которые ему приходилось выполнять.

«Миссия невыполнима 2», 2000.

Ученые изобретают новый медикамент от простуды. Человек излечивается за один прием лекарства – это настоящий прорыв в медицине. Для испытаний создается мощный вирус. Спустя некоторое время руководитель испытаний понимает: «Химеру» нужно уничтожить, а информацию о ней предоставить правительству. Поскольку единственный подходящий человек – Итан Хант – находится в отпуске, дело поручается агенту Амброузу. Тот оказывается предателем, убивает профессора и забирает вирус, чтобы хорошо на нем заработать. Агент Хант собирает команду, чтобы расследовать происшествие, вернуть штамм и наказать преступника. Мотивы злоумышленника оказываются не такими простыми, как могли показаться…

«Миссия невыполнима 3», 2006.

Итан Хант устал постоянно спасать людей и хочет спокойной жизни: сделать предложение любимой, создать семью и заниматься обучением курсантов. Но предыдущая работа не дает мужчине покоя. Его бывшую ученицу берет в плен опасный преступник. И перед окончательным уходом из спецслужбы агент должен ее спасти. Для этого придется выполнить несколько операций в разных точках земного шара. А тем временем Джулия, девушка Ханта, пытается выяснить, что скрывает от нее избранник.

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом», 2011.

Агент Хант и его команда отправляются на задание в Москву. Преступники подрывают Кремль, выполняя отвлекающий маневр, а сами получают контроль над ядерным оружием. Миссия террористов – стравить Россию с Америкой. Итана и его агентов держат в тюрьме, незаслуженно обвиняя в преступлении, и собираются казнить. Мужчина совершает побег и узнает, что США планирует уничтожить его отряд. Хант не намерен мириться с несправедливостью и начинает расследование, чтобы восстановить свое имя и безопасность.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев», 2015.

Секретный агент высшего ранга Итан Хант неоднократно выполнял опасные поручения, спасая людей и защищая страну. Но после проваленного задания руководство приостанавливает деятельность его команды. Агента снова обвиняют в шпионаже, а тем временем Хант пытается уличить в преступной деятельности группировку Синдикат. К нему присоединяется агент Лиза. В ходе совместной работы становится понятно: в коллективе завелся предатель.

«Миссия невыполнима: Последствия», 2018.

Террористическая организация угрожает ядерным оружием всему миру. Преступники, называющие себя «Апостолами», склоняют на свою сторону физика-ядерщика из Норвегии и собираются заполучить ядра плутония, необходимые для исполнения коварного плана. Хант проваливает попытку им помешать: спасая команду, он упускает вещество. Теперь Итану нужно согласиться с руководством и работать под контролем агента Уокера, чья квалификация кажется сомнительной.

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