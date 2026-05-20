В ролях
Sabrina Schlegel-Mejia
Mireille
Onika Day
Madame Secretary
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Domenico Salvaggio
Композитор
Aoife O'Leary, Gerry Owens
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
31 мая 2026
Премьера в мире
20 мая 2026
Дата выхода
|2 июля 2026
|Казахстан
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|18+
|2 июля 2026
|Кыргызстан
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|18+
|31 мая 2026
|США
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|2 июля 2026
|Узбекистан
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|20 мая 2026
|Филиппины
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|R-13
Бюджет
$2 000 000
Производство
Triumphant Pictures
Другие названия
Speed Demon, Pociąg do piekła, Скоростен демон