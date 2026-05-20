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Постер фильма Демон скорости
4.1
Демон скорости - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Демон скорости
4.1

Демон скорости

, 2026
Speed Demon
США / ужасы
Трейлеры
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Постер фильма Демон скорости
4.1
Пойду 0
Не пойду 1
Демон скорости - Дублированный трейлер
Демон скорости  Дублированный трейлер

О фильме

Один из пассажиров скоростного поезда одержим и стремится вызвать крушение поезда. Утратившей веру монахине предстоит изгнать демона.

В ролях

Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди
Sister Lu
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Father Novak
Джон Патрик Джордан
Gabriel
Майкл Эмери
Roman
Allen McCullough
Edwin
Ray Faiola
Сари Арамбуло
Vicky
Sabrina Schlegel-Mejia
Mireille
Onika Day
Madame Secretary
Jeremy Feight
David
Sky Vaux Fuller
Sofia
Noriko Sato
Nancy
Режиссер Джон Кейес
Сценарист Domenico Salvaggio
Композитор Aoife O'Leary, Gerry Owens
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 31 мая 2026
Премьера в мире 20 мая 2026
Дата выхода
2 июля 2026 Казахстан 18+
2 июля 2026 Кыргызстан 18+
31 мая 2026 США
2 июля 2026 Узбекистан
20 мая 2026 Филиппины R-13
Бюджет $2 000 000
Производство Triumphant Pictures
Другие названия
Speed Demon, Pociąg do piekła, Скоростен демон

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Демон скорости - Дублированный трейлер
Демон скорости Дублированный трейлер
Демон скорости - Трейлер
Демон скорости Трейлер
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Отзывы о фильме

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