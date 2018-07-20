«Миссия невыполнима: Последствия»: Рецензия Киноафиши

Чистое самоубийство

Три года зрители ждали новую историю о приключениях Итана Ханта, который на протяжении уже более чем двадцати лет спасает нашу планету от уничтожения. Джеймс Бонд только готовится к новым испытаниям, а вернувшийся к образу Джейсона Борна Мэтт Деймон оказался ужасно скучным, зато 56-летний Том Круз, выполняя все трюки самостоятельно, бегал на протяжении буквально всего фильма, ни на секунду не давая своим противникам фору. Причем делал он это все не при помощи скотча, как недавний герой боевика «Небоскреб», а лишь используя ум, руки и шпионские гаджеты. «Последствия» - очередное доказательство того, что идея и правильно подобранные люди способны даже шестой раз подряд спасти человечество так, чтобы зрители сразу после окончания этой части начали ждать новую серию.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Команда Итана Ханта пытается выйти на участников синдиката, который когда-то создал Соломон Лейн, злодей предыдущей части - «Миссии Невыполнима: Племя изгоев». Но, приняв ряд решений, которые спасли его коллег, Итан проваливает покупку «оружия», способного уничтожить миллионы. Теперь им придется работать с агентом ЦРУ Августом Уолкером, готовым на все, чтобы разыскать врагов и выйти на след пропажи. Вместе они должны найти способ «подружиться» с Белой вдовой, промышляющей продажей оружия. Она должна вывести их на продавцов, готовых отдать «оружие», в обмен на услугу, но эта работа может им стоить не только жизни и карьеры, но и возвращения в строй одного из самых опасных и беспринципных людей на планете.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

В начале фильма Итан Хант по традиции получает задание, выполнить которое он может или согласиться, или нет, в виде «Одиссеи» Гомера. И это именно сама суть подхода режиссера и сценариста Кристофера МакКуорри к главному герою «Миссии невыполнима», его истории и сюжету в целом. Создатель киношного «Джека Ричера» видит персонаж Тома Круза именно человеком, который бросил ради мира во всем мире все, что только мог, а также заботится о тех, кто рядом, и чужаках, встречающихся ему на пути и попавших в беду. «Последствия» - такой преемник трилогии про темного рыцаря Кристофера Нолана. DC, не переживай, мы к тебе еще вернемся, как по звуковой части, музыкальной, так и какими-то сценарными отголосками. Тут есть даже детонатор, который, когда вторая часть Бэтмена только вышла на экраны, породил огромное количество мемов. Не забывают создатели и про фанатов серии – поэтому здесь полно всего, что связывает части друг с другом (герои, деление сюжета на акты, маски и трюки) и, конечно, то, что мировые державы и их правительственные организации не верят ни одному слову Итана Ханта и его команды.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Не остались в стороне и диалоги, которые частенько здесь могут завести зрителей в тупик. Они то гениально просты и понятны, то уводят героев в какие-то жанровые дебри, но ведь без них никуда. Где это вы видели шпионов, которые бы изъяснялись легко и без лишнего пафоса? При этом они могут едко пришпилить только что попавшего в их коллектив человека фразочкой: «Ты, видимо, новенький», оправдав любые действия со стороны Ханта. МакКуорри играет еще и со снами - сначала не очень понятно, что это за сцены, где музыка затмевает любые звуки, но встретившись с этим приемом повторно, можно вычислить, что это сон главного героя.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

К восторгу зрителей Том Круз продолжает покорять сердца кинопублики. Он, как ужаленный, носится в кадре, сражается с любого вида противниками и водит даже то, что не умеет. Команда Итана Ханта тоже вернулась в полном составе: за юмор продолжает отвечать Саймон Пегг («Конченая», «Первому игроку приготовиться»), а за технику - Винг Реймс («Суррогаты», «Пираньи 3D»). В фильме появляется и Ребекка Фергюсон («Белая королева», «Величайший шоумен»), но она никак не расквитается с МИ-6, поэтому ей приходится работать и на наших, и на ваших. Она все так же обворожительна и опасна и гоняется и дерется с врагами ничуть не хуже Круза и Кавилла. Шон Харрис («Серена», «Прометей»), как карающий элемент, придуманный МакКуорри, продолжает злобствовать и не давать спокойной жизни Итану Ханту.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Все ждали возвращения к фильмам и историям, связанным с DC? В этот раз в списке героев нет марвелопободного Джереми Реннера («Мстители», «Охотники на ведьм»), заигравшегося с серьезным кино («Ветреная река») и валяющим дурака в «Ты водишь!». Его заменил коллега по супергероическим историям - Генри Кевилл. Супермен, выбранный Заком Снайдером, решил, что, пока с «Человеком из стали 2» ничего не понятно, он может сыграть шпиона, живущего по понятиям. Больше всего в данном случае подойдет сравнение с его героем в «Агентах АНКЛ», с которыми «Последствия» тоже частенько пересекаются.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Местную Аманду Уоллер, руководившую преступниками в «Отряде самоубийц», сыграла Анджела Бассетт («Американская история ужасов», «Черная пантера»), она руководит ЦРУ и дает указания герою Генри Кевилла, который, как и все агенты, старается слушать ее вполуха. В пару финальных эпизодов даже запихнули Уэса Бентли из первой части «Голодных игр», который должен порадовать женскую аудиторию невыполнимой миссии. Приятно было увидеть в любимой франшизе и главного героя норвежской «Волны» - Кристоффера Йонерса, играющего реалистичный вариант Таноса, слова которого здесь многие интерпретируют под свои поступки. Продолжая тему Marvel есть здесь и своя Элизабет Дебики, вроде как второстепенный персонаж, сыгранный Ваннесой Кирби («Бойфренд из будущего», «До встречи с тобой»). Но такие герои всегда нужны, чтобы связать одно с другим, так что можно ожидать ее появления и в следующих сериях.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Проект «Миссия невыполнима: Последствия» - это сосредоточение лучшего из серии историй про Итана Ханта и последних достижений кинематографа. Есть здесь и "джоноуиковские" штучки: качество боев, съемка экшна и количество шпионов на квадратный метр истории, а также юмор на подобие «Стражей Галактики». И даже падение вертолетов, своеобразные извиняшечки Тома Круза за неудачную перезагрузку «Мумии». Просто невероятно прекрасная Европа, вроде бы кучу фильмов там снимают постоянно, а такой красивой зрители ее еще не видели. Так что пока киношники умудряются находить подобные места и улочки, где герои могут сами себе напридумывать приключений на свои так страждущие приключений пятые точки, «Миссия» будет жить и здравствовать. Похоже, никто и не думает заканчивать или хотя бы замедлять темп, что не может не радовать, потому что всегда хочется, чтобы в кино можно было увидеть историю, которая готова сорвать башню своему зрителю, а франшиза Тома Круза, поверьте, способна сделать даже больше.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Миссия невыполнима: Последствия»