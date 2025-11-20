«Захват» — это история о молодом и талантливом боксёре Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть всё: чемпионство, известность, любящая мама, невеста. Но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов. Он применяет свои спортивные навыки в драке, спасая девушку, уезжает домой. Но на утро Байсала задерживают сотрудники правоохранительных органов, подозревая в двойном убийстве — жертвами оказываются как раз те хулиганы, которых он побил ночью. Мало того, отцом одного из убитых является влиятельный бизнесмен, и он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за смерть сына. Оказавшись в смертельной ловушке, Байсал должен бороться не только за свою свободу, но и за свою жизнь, — выжить, доказать свою невиновность и вернуться в мир спорта. Погони, перестрелки, поддержка друзей и любимой — всё это будет встречать главный герой на своём пути. Теперь Байсал должен сразиться не только в ринге, но и в жизни, чтобы найти свой путь и вернуть себе утраченное имя. «Захват» — история о силе воли, любви и стойкости человека. Язык фильма: русский, кыргызский. В фильме также сыграл абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Дмитрий Бивол. Также одним из главных героев стал Дулыга Акмолда — известный актёр из Казахстана, звезда сериала «Сержан братан».