Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Захват
Киноафиша Фильмы Захват

Захват

, 2025
Захват
Кыргызстан / боевик, спорт / 18+
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Захват
Пойду 2
Не пойду 0

О фильме

«Захват» — это история о молодом и талантливом боксёре Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть всё: чемпионство, известность, любящая мама, невеста. Но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов. Он применяет свои спортивные навыки в драке, спасая девушку, уезжает домой. Но на утро Байсала задерживают сотрудники правоохранительных органов, подозревая в двойном убийстве — жертвами оказываются как раз те хулиганы, которых он побил ночью. Мало того, отцом одного из убитых является влиятельный бизнесмен, и он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за смерть сына. Оказавшись в смертельной ловушке, Байсал должен бороться не только за свою свободу, но и за свою жизнь, — выжить, доказать свою невиновность и вернуться в мир спорта. Погони, перестрелки, поддержка друзей и любимой — всё это будет встречать главный герой на своём пути. Теперь Байсал должен сразиться не только в ринге, но и в жизни, чтобы найти свой путь и вернуть себе утраченное имя. «Захват» — история о силе воли, любви и стойкости человека. Язык фильма: русский, кыргызский. В фильме также сыграл абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Дмитрий Бивол. Также одним из главных героев стал Дулыга Акмолда — известный актёр из Казахстана, звезда сериала «Сержан братан».

В ролях

Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Байсал Изабеков
Аяна Алымкулова
Эльдияр Омурбеков
Бакыт Бектаналиев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 ноября 2025
Дата выхода
2 июля 2026 Казахстан 16+
20 ноября 2025 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 19 ноября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше