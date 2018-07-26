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Миссия невыполнима: Последствия Миссия невыполнима: Последствия
Киноафиша Фильмы Миссия невыполнима: Последствия Отзывы о фильме «Миссия невыполнима: Последствия»
Mission: Impossible – Fallout Миссия невыполнима: Последствия 2018 / США
7.7 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Миссия невыполнима: Последствия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Три года зрители ждали новую историю о приключениях Итана Ханта, который на протяжении уже более чем двадцати лет спасает нашу планету от уничтожения. Джеймс Бонд только готовится к новым испытаниям, а вернувшийся к образу Джейсона Борна Мэтт Деймон оказался ужасно скучным, зато 56-летний Том Круз, выполняя все трюки самостоятельно, бегал на протяжении буквально всего фильма, ни на секунду не давая своим противникам фору. Причем делал он это все не при помощи скотча, как недавний герой боевика…

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yakubov121299 26 июля 2018, 20:30
Оценка
Фильм просто шикарный !, особенно прыжок Halo , это лучшее из всех частей миссия не выполнима , жду новой части !
26 июля 2018, 20:30 Ответить
Анри Кириа 27 июля 2018, 10:58
Оценка
Такого наивного дебилизма и пошлости я давно не смотрел. Худшая часть. Игра Тома на таком низком уровне, что я был в шоке. Весь фильм смеялся... ужас друзья, ужас. Кто хочет зря потратить время и деньги, прошу посмотреть этот фильм.
27 июля 2018, 10:58 Ответить
Тимур Сахапов 28 июля 2018, 16:13
Оценка
«Миссия Невыполнима. Последствия: Изнурительный вздох сериала»
Том Круз - бесспорно - легенда мирового кино. Человек, не ведущийся на уловки режиссёров, что выполнять все трюки - это опасно, делает девяносто процентов всего возможного сам. Не боясь пострадать, актёр, недавно отпраздновавший свой пятьдесят шестой день рождения, раз за разом выполняет смертельные маневры, ранее невиданные миру. «Миссия Невыполнима» по-прежнему живёт благодаря его старанию, но долго ли она проживёт, учитывая возраст главного актёра и его ухудшающиеся физические показатели с каждым годом? Вопрос открытый, но ответ явный - на одну часть, как минимум, Тома хватит. Главное, чтобы сценаристы не начудили с сюжетом, а оригинальность сделанных приемов позволила Крузу без проблем их выполнять.

За двадцать два года, что существует серия «Миссия Невыполнима» Том Круз выступал в роли разного Итана Ханта, но сегодняшнего - в первый раз. Шпионских боевиков в Штатах - много. Ещё больше, где они представляют верную службу завербованных агентов своей стране. Почти все они скатывались в один итог - не вера в руководство, вследствие чего - «предательство», как считали это пешки сверху. «Последствия» рисковали пойти тем же путём, учитывая информацию от инсайдеров, а также анализируя предоставленные компанией трейлеры. Оправдались ли те ожидания, что сулил препродакшн? Скорее нет, чем да. Умелая кадровка эпизодов породила из трейлеров сюжет, которого не случилось и это - главный плюс картины. Конечно, «Миссия» по-прежнему предсказуема в самых простых моментах, но тонус от этого не меняется.

Пересказывать сюжет шестой части нет смысла. Захваченный Итаном Хантом Соломон Лэйн находится под замком, переезжая от одного правительства к другому, чтобы испытать на себе все прелести допроса. Его «Синдикат» продолжает террористическую деятельность на территории Европы, в то время как некие личности собирают ингредиенты для создания ядерной бомбы. Всё, как всегда, но.

Если в прошлых частях Итан был агентом, яро верящим в то, что методы агентства верны, то сейчас - он больше склоняется к варианту, что всё наоборот. Отныне его действительно терзают сомнения по поводу прямолинейности конторы и прошедшие года его жизни - яркое доказательство. Как сказал герой Генри Кавилла: «Долго ли такой человек, как Хант, будет терпеть всё это?», - и оказался прав. Итану надоело выслушивать бессмысленные доводы, что и как нужно делать - отныне - он сам себе хозяин. Признаться, честно, учитывая предыдущие две картины, было трудно поверить, что Кристофер МакКуорри рискнёт так перешагнуть свои работы и выдать настоящую сюжетную головоломку, пусть частями и примитивную. Картина по-настоящему грешит одним лишь моментом - финальной точкой действия становится Колыма. На дворе восемнадцатый год, а американские картины по-прежнему используют Россию, как посредника в террористических действиях.

Шестую часть снимал Роберт Харди, работавший ранее преимущественно над научно-фантастическими лентами и мелодрамами. Не знаю, благодаря ему ли, но восприятие от просмотра экшн-сцен изменилось. Причём довольно в лучшую сторону. Не сказать, что раньше было хуже, но Роберт привнёс во франшизу новое видение. Опыта съёмок масштабного кино ему не занимать, список внушительный, хоть и не прославленный, но со своей работой он справился.

Справился также, как и хореограф боевых сцен. Сцена в туалете с Крузом и Кавиллом, против Джои Анса - лучшая во всей франшизе. Каждый из динамичных эпизодов равномерно распределены по всему фильму. Так, что зрителю не приходится моргать между сценами в ожидании очередного экшна, а медленно, но энергично подходя к каждому из них. Если в «Протоколе Фантом» и «Племя Изгоев» можно было выбрать что-то определённое, что потом будешь пересматривать круглые сутки, то «Последствия» предлагает всего по чуть-чуть.

Август Уокер - герой, вокруг которого ходило много предположений, кто он и какова будет его роль. Сначала думали, что он преемник Круза во франшизе, но сомнения были такими себе. Затем, что он главный антагонист, хоть многие и не хотели до конца в это верить. Но оказалось, что он больше двойной агент, нежели полностью отрицательное лицо. Генри Кавbлл, с его нашумевшей историей про усы, воплотил роль агента ЦРУ, вспомнив об изюминке сие специализации по игре в «Агентах А.Н.К.Л.». Генри, в отличие от Круза, полная противоположность морали добра и зла, но при этом он не побоится изменить мотивам убить ради наживы. В целом, его герой - это клишированный стереотип о двойных агентах, которые сначала добрые, а потом становятся злодеями. Но есть что-то в действиях и мотивах Уокера, что подкупает зрительские овации к его персоне. Стоит сказать, что вся та волокита с «усиными вопросами», которые терзали «Лигу Справедливости» несколько месяцев, оправдались. Кавилл отлично влился в роль Уокера и теперь с увеличенными шансами претендует на роль Бонда, к которой он сам проявляет желание.

Вердикт. «Миссия невыполнима: Последствия» держит планку прошлых фильмов, а моментами её и вовсе превосходит. Неоспоримо, франшиза давно оплатила свой кредит доверия, поэтому ей не боятся выдавать увеличенный бюджет с каждым новым фильмом. Неофициально объявленный производственный бюджет в двести пятьдесят миллионов долларов (сто восемьдесят, с учётом страхованных выплат. - прим. автора) окупится - без вопросов. Боссам Paramount Pictures бы не впасть в эйфорию и не приказать клепать продолжение дальше, иначе от этого пострадает вся франшиза - как прошлое, положительное, восприятие, так и итоговое, наверняка отрицательное. «Последствия» - практически лучшая работа Круза не только в серии, но и в карьере. Если и делать продолжение, то только на таком же уровне.

«Мир не обрести, не пройдя через страдания. Чем сильнее страдания, тем крепче мир».
28 июля 2018, 16:13 Ответить
Эдуард Димитриев 29 июля 2018, 07:33
в ответ на сообщение yakubov121299 от 26 июля 2018, 20:30
Зб
29 июля 2018, 07:33 Ответить
Антон Куклев 30 июля 2018, 00:11
Оценка
Да как всегда фильм в своём духе! Мне понравился экшен, посмотрели с другом на одном дыхании. П. С. Марвэл отдыхает.
30 июля 2018, 00:11 Ответить
mura2439 30 июля 2018, 21:39
Оценка
Пару раз засыпала, но фильм ничего!
30 июля 2018, 21:39 Ответить
karina2610208 30 июля 2018, 21:39
Оценка
Фильм просто супер
30 июля 2018, 21:39 Ответить
rafik.ivanov.85 31 июля 2018, 08:25
Спец эфекты трюки все на высоте !! Браво том 👍
31 июля 2018, 08:25 Ответить
Dranko-N 1 августа 2018, 01:11
Оценка
Фильм достойный, чуть подзатянут, но это не делает его хуже. Круз, как всегда выложился на все 100%. Красивые виды природы, шикарные погони на машинах и мотоциклах, крутой музон, что еще нужно для хорошего боевика?! Советую посмотреть.))
1 августа 2018, 01:11 Ответить
SKY 1 августа 2018, 12:08
Оценка
Фильм - унылый калл, не смог посмотреть больше часа - ушел. Как можно с каждой серией делать кино все хуже и хуже.
1 августа 2018, 12:08 Ответить
Petr Kochnev 1 августа 2018, 18:42
Оценка
Сразу скажу, не было высоких ожиданий от фильма. Какая уже по счёту миссия.. Шел на Круза и хороший экшен со спецэффектами. Но увиденное превзошло.. "думал дно, а тут снизу постучали". Идиотские диалоги, достойные самой низкобюджетной клюквы - "..брось меня, иди спасай мир..". А ведь Том Круз играл в очень серьёзных фильмам, не побоюсь этого слова - АртХаусах. В плане спецэффектов, тоже как-то скучно. Разочарован! P.S. К моему удивлению, фильм рвёт кассу по миру.
1 августа 2018, 18:42 Ответить
Anastasia Ganina 6 августа 2018, 00:05
I don’t trust anybody outside of this room
Лето - пора громких премьер и горячих блокбастеров. На этой неделе на экране шестой фильм франшизы об агенте Итане Ханте и его команде. «Миссия невыполнима: последствия» срежиссирована Кристофером МакКуорри, который не только возглавлял работу над предыдущей частью «Миссия невыполнима: племя изгоев», но и работал с Томом Крузом над фильмами «Грань будущего», «Джек Ричер» и «Операция Валькирия». То есть у ребят полно опыта в создании мощных блокбастеров. Чем же они могут нас удивить в очередной картине про спецагентов?
Для тех, кто не следил за Итаном Хантом последние 22 года, персонаж Тома Круза появился на больших экранах в далеком 1996 году как реинкарнация успешного сериала 60-х. Истории о шпионах были очень популярны в то время на волне любви к Джеймсу Бонду. Но в отличие от знаменитого британца, Итан не пьет мартини и не соблазняет женщин, а бросается врукопашную, много бегает и рискует жизнью ради своей команды. В принципе даже если вы не смотрели ни одной предыдущий части, это ни сколько не помешает насладиться погонями, драками и перестрелками на улицах Парижа. Как и во всех фильмах такого формата, сюжет здесь не так важен: очередная миссия, она конечно же невыполнима и только специальный отряд может с ней справиться. На этот раз ЦРУ совсем не доверяет Итану и направляет к нему своего агента Августа Уокера. Его роль исполнил Генри Кавилл. Его знаменитые усы - уже причина посмотреть этот фильм. Создателям «Лиги справедливости» пришлось потратить несколько миллионов долларов, чтобы стереть их с лица Супермена. Результат получился странным, зато в «Миссии» усы смотрелись отлично. У них была важная цель: 35-летний актер должен был выглядеть так, чтобы на его фоне 56-летний Том Круз не казался дедушкой. И знаете, миссия выполнена - Том Круз выглядел на все сто.
Серьезно, все трюки актер выполнял сам. Одни только сцены погони по улицам Парижа чего стоили: я уже устала переживать за персонажа, а он даже не запыхался! Том в отличной форме, и к тому же он специально научился управлять вертолетом для съемок. Создатели фильма вообще особо не беспокоились по поводу постановки сюжета, большая часть фильма отведена классическим блокбастерным приемам, способных удержать зрителя в напряжении. Здесь будет много стрельбы, бега, автомобильных аварий и всего такого. Герои практически парализуют автомобильное движение в центре Парижа, но мы успеем за спиной Итана, рассекающего на мотоцикле, увидеть все главные достопримечательности города. Но главный бриллиант этого фильма - лучший саундтрек из всех шпионских франшиз. Его написали еще для того сериала в 60-х, он был во всех предыдущих фильмах. Он обязательно входит в мой плей-лист героической квестовой музыки.
6 августа 2018, 00:05 Ответить
Leyka Fedina 6 августа 2018, 18:05
Оценка
Шикарная картина ! Круз молодца!
6 августа 2018, 18:05 Ответить
stick.78 7 августа 2018, 12:20
Оценка
Классный !!!!
7 августа 2018, 12:20 Ответить
Александр Кантемиров 11 августа 2018, 08:45
Смотря очередную часть Миссии ловишь на мысли, что смотришь очередную серию Бонда. ну реально Круз и Крэйг, Крйг и Круз, можно и попутать. фильм как всегда окей, но вот мысль эта так и свербит. утерялась с частями особая фишка Миссии:(
11 августа 2018, 08:45 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 22 августа 2018, 20:10
Оценка
прошла неделя и я даже не помню о чем он
22 августа 2018, 20:10 Ответить
Тёма Минасян 31 августа 2018, 20:28
Сколько стоит билет?
31 августа 2018, 20:28 Ответить
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