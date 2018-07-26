Наша рецензия

Три года зрители ждали новую историю о приключениях Итана Ханта, который на протяжении уже более чем двадцати лет спасает нашу планету от уничтожения. Джеймс Бонд только готовится к новым испытаниям, а вернувшийся к образу Джейсона Борна Мэтт Деймон оказался ужасно скучным, зато 56-летний Том Круз, выполняя все трюки самостоятельно, бегал на протяжении буквально всего фильма, ни на секунду не давая своим противникам фору. Причем делал он это все не при помощи скотча, как недавний герой боевика…