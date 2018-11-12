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Гринч Гринч
Киноафиша Фильмы Гринч Отзывы о мультфильме «Гринч»
The Grinch Гринч 2018 / США
7.9 Оцените
139 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о мультфильме «Гринч»

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Маленький городок Ктотоград готовится к Новому Году. Все жители покупают подарки, украшают дома и планируют установить самую огромную и красивую ёлку. Но в отдалении от всех в пещере живёт злобный Гринч с единственным другом — псом Максом. Он ненавидит этот праздник и жутко злится из-за постоянной суеты, шума и навязчивой приветливости жителей города. Сходив однажды за продуктами, он понял, что не может больше терпеть это веселье, и решил испортить праздник. Атака на ёлку не удалась, а…

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olgabedashova 12 ноября 2018, 15:20
я очень жду
12 ноября 2018, 15:20 Ответить
Мира Кхан 2 декабря 2018, 22:07
В Ессентуках в Такое или Дружбе будет?
2 декабря 2018, 22:07 Ответить
Кристина Ветровая 15 декабря 2018, 09:51
Оценка
Вчера сходила и мне понравилось! И смешной, и трогательный. Создаёт такую необычную новогоднюю атмосферу. Ещё один мультик, который мне понравился от Universal.
15 декабря 2018, 09:51 Ответить
Елизавета Котова 19 декабря 2018, 21:17
Очень крутой😍
19 декабря 2018, 21:17 Ответить
Ичиго Куросаке 26 декабря 2018, 18:10
А он в кино на русском?
26 декабря 2018, 18:10 Ответить
roman.k07 30 декабря 2018, 13:20
Оценка
Очень добрый и интересный мульт. Добрые шуточки и много песен
30 декабря 2018, 13:20 Ответить
Эдуард Карпенко 31 декабря 2018, 22:49
а во сколько начала на число 1.01.2019?
31 декабря 2018, 22:49 Ответить
eddin 2 января 2019, 16:09
Оценка
Очень скучно, но дочке 5 лет понравилось.
2 января 2019, 16:09 Ответить
timkoyana310183 4 января 2019, 11:49
Очень замечательный мульт. Красочный, создаёт праздничное настроение! С юмором! Был полный зал взрослых и детей. Ходила с дочерьми, не пожалели. Класс!
4 января 2019, 11:49 Ответить
Мария Волкова 4 января 2019, 21:58
Оценка
Замечательный мульт! Погружает в сказочную новогоднюю атмосферу. Никаких роботов, гаджетов и стрелялок. Чудесная история про добро. Очень понравился перевод в стихотворной форме. Обязательно сходите всей семьёй! Саундтрек I am the Grinch установила на телефон 👍
4 января 2019, 21:58 Ответить
Дима Извеков 9 января 2019, 07:53
сколько стоит билет
9 января 2019, 07:53 Ответить
mariaygerasimova 10 января 2019, 01:09
Оценка
Мультик великолепный! Добрый. Конечно, ставка сделана показать события таким оьращом, чтобы однозначно задеть зрителя «за живое». Я бы даже сказала самыми простыми способами:) но это сработало. Очень понравился этот мультфильм Рекомендую и деткам и взрослым!
10 января 2019, 01:09 Ответить
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