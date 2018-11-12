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Маленький городок Ктотоград готовится к Новому Году. Все жители покупают подарки, украшают дома и планируют установить самую огромную и красивую ёлку. Но в отдалении от всех в пещере живёт злобный Гринч с единственным другом — псом Максом. Он ненавидит этот праздник и жутко злится из-за постоянной суеты, шума и навязчивой приветливости жителей города. Сходив однажды за продуктами, он понял, что не может больше терпеть это веселье, и решил испортить праздник. Атака на ёлку не удалась, а…