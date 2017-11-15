Путеводная звезда, 2017

Мультфильм «Путеводная звезда» является дебютом на большом экране для режиссёра короткого метра Тимоти Рекарта. Голоса героям в оригинальной озвучке подарили такие актёры, как Джина Родригез («Глубоководный горизонт»), Закари Леви («Тор 2: Царство тьмы», «Рапунцель: Запутанная история»), Стивен Ян («Я - начало»), Кристин Ченоуэт (сериал «Лузеры»), Кристофер Пламмер («Начинающие», «Игры разума») и другие.

В центре сюжета фильма «Путеводная звезда» окажется ослик по имени Бо, который живёт в деревне. Однажды он решает совершить путешествие всей своей жизни и стать свободным. По пути он встречает овечку по имени Дэйв, которая отбилась от стада, а также голубя с высокими устремлениями. Вместе с другими животными, с которыми они знакомятся по дороге, герои следуют за Звездой, которая приведёт их к самому важному событию - встрече первого Рождества.