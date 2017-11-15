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Путеводная звезда Путеводная звезда
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Путеводная звезда, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Мультфильм «Путеводная звезда» является дебютом на большом экране для режиссёра короткого метра Тимоти Рекарта. Голоса героям в оригинальной озвучке подарили такие актёры, как Джина Родригез («Глубоководный горизонт»), Закари Леви («Тор 2: Царство тьмы», «Рапунцель: Запутанная история»), Стивен Ян («Я - начало»), Кристин Ченоуэт (сериал «Лузеры»), Кристофер Пламмер («Начинающие», «Игры разума») и другие.

В центре сюжета фильма «Путеводная звезда» окажется ослик по имени Бо, который живёт в деревне. Однажды он решает совершить путешествие всей своей жизни и стать свободным. По пути он встречает овечку по имени Дэйв, которая отбилась от стада, а также голубя с высокими устремлениями. Вместе с другими животными, с которыми они знакомятся по дороге, герои следуют за Звездой, которая приведёт их к самому важному событию - встрече первого Рождества.

- В основе мультфильма «Путеводная звезда» лежит известный библейский сюжет - рождение Иисуса Христа

- Режиссёр «Путеводная звезда» Тиомти Рекарт является номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Вверх тормашками»)

- Кристофер Пламмер, озвучивший одного из героев, играл в мини-сериале «Иисус из Назарета», также основанном на истории об Иисусе

Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир. И в один прекрасный день его желание исполняется! Бо видит в небе необычайно яркую звезду и решает отправиться по пути, который она указывает. Его ждут удивительные приключения и встреча с новыми друзьями, среди которых найдется милая овечка, голубь-шутник и даже троица верблюдов. Разношерстной компании путешественников предстоит стать невольными участниками и свидетелями самого волшебного и чудесного события – Рождества.

 

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 ноября 2018
Премьера в мире 15 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тимоти Рекарт
Тимоти Рекарт
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Путеводная звезда смотреть онлайн

Путеводная звезда
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