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Детские новогодние фильмы
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Детские новогодние фильмы

В это прекрасное время года чудес и волшебства самое время без зазрения совести смотреть и пересматривать детские новогодние фильмы. И очень важно, что такими картинами вы можете наслаждаться со всеми близкими: большими и маленькими. Скорее же погружайтесь в мир эльфов, Санта-Клаусов, Дедов Морозов, волшебных оленей и идеально упакованных рождественских подарков под огромной елкой. Ребенок внутри вас точно будет счастлив. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 16 Онлайн
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Гринч
Гринч
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7.0
анимация
2018, США
Крошечное Рождество
Крошечное Рождество
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный, фэнтези
2017, Канада
Три Гавкотера
Три Гавкотера
Смотреть за 1 рубль
3.0
семейный
2014, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
6.0
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
В поисках Санта-Лапуса
В поисках Санта-Лапуса
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, приключения, семейный
2010, Канада
Рождественская история
Рождественская история
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Снежная пятёрка
Снежная пятёрка
Смотреть за 1 рубль
5.0
приключения, семейный
2008, США
Золотой компас
Золотой компас
7.0
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Эльф
Эльф
6.0
комедия, семейный, сказка
2003, США
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице
6.0
фэнтези
1994, США
Все, что я хочу на Рождество
Все, что я хочу на Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный, мелодрама
1991, США
Морозко
Морозко
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский, семейный, сказка
1964, СССР
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Все Анимация Комедия Семейный Фэнтези Приключения Драма Сказка Триллер Мюзикл Мелодрама Детский
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