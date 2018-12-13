«Гринч»: Рецензия Киноафиши

Новый милый «Гринч»: добрее, проще, смешнее

Маленький городок Ктотоград готовится к Новому Году. Все жители покупают подарки, украшают дома и планируют установить самую огромную и красивую ёлку. Но в отдалении от всех в пещере живёт злобный Гринч с единственным другом — псом Максом. Он ненавидит этот праздник и жутко злится из-за постоянной суеты, шума и навязчивой приветливости жителей города. Сходив однажды за продуктами, он понял, что не может больше терпеть это веселье, и решил испортить праздник. Атака на ёлку не удалась, а потому Гринч разработал план, нарядился в Санта-Клауса и отправился воровать украшения и подарки из города. И всё бы прошло гладко, если бы не маленькая Синди Лу, решившая непременно поймать Санту, ведь она не успела отправить очень важное письмо.

Кадр из мультфильма «Гринч»

Сказка Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество» давно уже превратилась на западе в один из главных символов праздника наравне с «Рождественской историей». Конечно же, и на экраны этот детский стишок переносили уже не раз. Хотя российской публике знакома, в основном, только экранизация 2000 года с Джимом Керри. И авторы нового мультфильма будто сняли его специально для тех, кто кроме этого фильма не знает о классической истории ничего. Ведь новый «Гринч» проще, светлее и добрее и возвращает к атмосфере сказки, а не рассказывает о неприятных людях, когда-то затравивших героя.

Кадр из мультфильма «Гринч»

Если вспоминать фильм, то это скорее история о том, как горожане стали относиться к праздникам потребительски и излишне тратиться на подарки. И в результате высмеянный ими Гринч превратился в злодея. И по сути, кроме Синди Лу (иногда слишком уж надоедливой), большинство героев казались неприятными и надменными. А в мультфильме плохих персонажей нет вовсе. С первых же кадров больших и маленьких зрителей окунают в атмосферу всеобщего веселья, люди с удовольствием ждут Рождества (которое в русском дубляже сменили на более привычный Новый Год, но это на сюжет не влияет). И даже серьёзная тема тяжелой жизни матери-одиночки здесь не самоцель, а просто мотивация для её дочери, чтобы отправить письмо Санте.

Кадр из мультфильма «Гринч»

Авторы как бы сразу приглашают присоединиться к этому развлечению, вспомнить об игре в снежки (а в отдельных случаях и поедании этих снежков), всеобщем катании на коньках, украшениях, печенье, подарках. А потом в противовес показывают Гринча, который всё это так не любит. Но и его никак не получится назвать злодеем или серьёзными словами вроде «антагонист» или «антигерой». Не зря сделали настолько милую анимацию и обаятельного героя, лишив его традиционной подлой улыбки. Тут скорее напрашивается просто «вредина». У него даже жилище не мрачное, а вполне себе уютное, с креслами, библиотекой и ковриками. Да и дружбу с Максом он очень ценит, и если оскорбляет его, то потом искренне извиняется. Гринч не злой, он наоборот слишком мягкий. И его никто не обижал, просто в детстве Новый Год стал для него символом грусти и одиночества, кто ж не замкнется в себе после такого. Вот он и ворчит на всех вокруг, творит пакости и не хочет отвечать на поздравления. И, как ни странно, многие интроверты наверняка узнают в нём себя — не зная как себя вести, он становится агрессивным просто от испуга.

Кадр из мультфильма «Гринч»

И создатели нового «Гринча» поступили совершенно правильно, максимально упростив сюжет. Это не история с важной общей моралью (снова вспоминая фильм, где девочка учила людей радоваться празднику), это просто рассказ о том, как одинокий ворчун забыл о печали из детства и нашёл друзей. «Гринч» позитивен на все сто процентов экранного времени. Ктоград проработан со множеством мелочей, которые порадуют детей. Шутки просты, но совершенно универсальны на любой возраст. Абсолютнно все герои обаятельны в своей наивности, а самого Гринча так и хочется почесать по его зелёной шерсти (спойлер: он её подкрашивает). А для взрослых этот мультфильм — отличный способ вспомнить, что праздники, это не беготня и суета, а просто позитив и веселье, которым можно поделиться даже с самыми одинокими.

В российском прокате с 13 декабря 2018

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