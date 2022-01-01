5 лучших зарубежных фильмов про Новый год

В канун новогодних каникул может произойти все что угодно. Ведь в это время людям хочется быть добрее и терпимее друг к другу. По крайней мере, этому зрителей учат фильмы на новогоднюю тематику. Так почему бы и в самом деле не начать верить в то, что чудеса случаются?

«Питер Пэн»

Питер Пэн – один из самых популярных персонажей детской литературы 20 века, и герой многих экранизаций. Мальчик не желает взрослеть и всегда остается юным. Он живет в Нетландии с другими детьми, которые тоже хотят оставаться маленькими.

Однажды фея Тинк наделяет обычную девочку из Лондона Венди и ее братьев способностью к левитации. Дети переносятся в Нетландию, где им предстоит познакомиться с Питером Пэном и его друзьями. Но коварные враги не дремлют. Капитан Крюк, который руководит пиратами, очень напоминает Венди и ее братьям того, кого они знают в Лондоне.

«Когда Санта упал на землю»

Предстоящее Рождество совсем не радует маленького Бена. Незадолго до праздника его семья переезжает из большого города. Мама думает только о предстоящем открытии собственной кондитерской. Папа потерял работу. А самого Бена не очень хорошо встречают новые одноклассники.

Когда мальчику начинает казаться, что это худшее Рождество в его жизни, с неба падает сам Санта-Клаус. Но он совсем не похож на упитанного и доброго старичка из рождественских сказок. Персонаж молод, у него нет бороды, а об ответственности он как будто и вовсе не слышал. Он называет себя Николасом и утверждает, что должен срочно найти оленя, чтобы вернуться к себе домой. Бен и его одноклассница Шарлотта решаются помочь чудаковатому герою.

«В поисках Санта Лапуса»

В очередной канун праздников Санта-Клаус получает трагическое известие. Скончался его старый друг – хозяин магазина игрушек и по совместительству посланник духа праздника. Санте он подготовил подарок – игрушечного щенка. Эльфы видят, как расстроен их босс, и решают оживить игрушку, чтобы порадовать его. Щенку дают имя Лапус.

Вместе с новым другом Санта отправляется в Нью-Йорк. Но здесь у него крадут магический кристалл, без которого главный герой не может вспомнить собственное имя. Санта-Клаус теряется в большом городе. Теперь вся надежда только на Лапуса, который должен найти хозяина, и успеть спасти праздник.

«Путешествие к Рождественской звезде»

Норвежское фэнтези расскажет историю храброй маленькой девочки Сони. Однажды она услышит удивительную сказку о Рождественской звезде. Принцесса Златовласка всегда мечтала о том, чтобы она украшала ее елку. Но мама объяснила, что тогда все люди лишатся света звезды. Взамен она подарила принцессе золотое сердечко. Обманом им завладел племянник короля, мечтавший о троне. Златовласка исчезла, а Рождественская звезда была проклята.

Соня решает освободить сказочное королевство от проклятья и вернуть принцессу. Ее приключение начнется в заснеженных норвежских горах. На пути девочки встанут не только вершины, но и коварные враги.

«Санта и компания»

Действие французской комедии переносит нас в канун Рождества. Режиссер Ален Шаба также написал сценарий и сам снялся в главной роли. Работу над проектом он вел в течение нескольких лет.

Санта-Клаус и его помощники готовятся к Рождеству. Но в самый разгар работы все 92 тысячи эльфов теряют сознание. Неизвестный вирус однажды уже поражал помощников Санты. Единственное средство от таинственного недуга – витамин C. Но где взять столько доз, чтобы вылечить почти 100 тысяч эльфов? Санта-Клаусу придется отправиться в Париж, чтобы найти лекарство.

Другие новогодние подборки фильмов

Обратите внимание на другие наши новогодние подборки: