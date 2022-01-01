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Зарубежные новогодние фильмы
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Зарубежные новогодние фильмы

Редакция Киноафиши собрала для вас зарубежные фильмы про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

Зарубежные новогодние фильмы уже давным-давно вошли в наши сердца. Новый год – это время чудес, надежд и осуществления всех намеченных планов. Как бы мы не любили старые добрые советские или же очень реалистичные российские праздничные фильмы, рождественские картины из других стран притягивают нас своей яркостью, интересными традициями и поразительным умением создать идеальную волшебную атмосферу в один миг. Список подобных картин довольно велик, но мы предлагает подборку замечательных новогодних фильмов, которые можно посмотреть в хорошем качестве онлайн.

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Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Рождественские хроники 2
Рождественские хроники 2
6.0
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2020, Канада
Мистер Джангл и рождественское путешествие
Мистер Джангл и рождественское путешествие
6.0
мюзикл, фэнтези, семейный
2020, США
Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Самое первое Рождество
Самое первое Рождество
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2019, Италия
Принц на Рождество: Королевское дитя
Принц на Рождество: Королевское дитя
5.0
мелодрама, семейный
2019, США
Гринч
Гринч
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2018, США
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Рождественские хроники
Рождественские хроники
6.0
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2018, США
Нянька на Рождество
Нянька на Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2018, Австрия / Германия
Рождество на 5 звезд
Рождество на 5 звезд
4.0
комедия
2018, Италия
Эллиот
Эллиот
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный
2017, Канада
Необыкновенная история на Рождество
Необыкновенная история на Рождество
6.0
драма, комедия, биография
2017, Ирландия / Канада
Крошечное Рождество
Крошечное Рождество
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный, фэнтези
2017, Канада
Новогодний расколбас
Новогодний расколбас
3.0
ужасы
2017, Великобритания
Новогодний отрыв
Новогодний отрыв
Смотреть за 1 рубль
3.0
комедия
2016, Испания
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
7.0
комедия
2016, США
Рождественский ужин
Рождественский ужин
4.0
комедия
2016, Италия
Рождественская трансляция
Рождественская трансляция
6.0
комедия, драма, семейный
2016, США
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5 лучших зарубежных фильмов про Новый год

В канун новогодних каникул может произойти все что угодно. Ведь в это время людям хочется быть добрее и терпимее друг к другу. По крайней мере, этому зрителей учат фильмы на новогоднюю тематику. Так почему бы и в самом деле не начать верить в то, что чудеса случаются?

«Питер Пэн»

Питер Пэн – один из самых популярных персонажей детской литературы 20 века, и герой многих экранизаций. Мальчик не желает взрослеть и всегда остается юным. Он живет в Нетландии с другими детьми, которые тоже хотят оставаться маленькими.

Однажды фея Тинк наделяет обычную девочку из Лондона Венди и ее братьев способностью к левитации. Дети переносятся в Нетландию, где им предстоит познакомиться с Питером Пэном и его друзьями. Но коварные враги не дремлют. Капитан Крюк, который руководит пиратами, очень напоминает Венди и ее братьям того, кого они знают в Лондоне.

«Когда Санта упал на землю»

Предстоящее Рождество совсем не радует маленького Бена. Незадолго до праздника его семья переезжает из большого города. Мама думает только о предстоящем открытии собственной кондитерской. Папа потерял работу. А самого Бена не очень хорошо встречают новые одноклассники.

Когда мальчику начинает казаться, что это худшее Рождество в его жизни, с неба падает сам Санта-Клаус. Но он совсем не похож на упитанного и доброго старичка из рождественских сказок. Персонаж молод, у него нет бороды, а об ответственности он как будто и вовсе не слышал. Он называет себя Николасом и утверждает, что должен срочно найти оленя, чтобы вернуться к себе домой. Бен и его одноклассница Шарлотта решаются помочь чудаковатому герою.

«В поисках Санта Лапуса»

В очередной канун праздников Санта-Клаус получает трагическое известие. Скончался его старый друг – хозяин магазина игрушек и по совместительству посланник духа праздника. Санте он подготовил подарок – игрушечного щенка. Эльфы видят, как расстроен их босс, и решают оживить игрушку, чтобы порадовать его. Щенку дают имя Лапус.

Вместе с новым другом Санта отправляется в Нью-Йорк. Но здесь у него крадут магический кристалл, без которого главный герой не может вспомнить собственное имя. Санта-Клаус теряется в большом городе. Теперь вся надежда только на Лапуса, который должен найти хозяина, и успеть спасти праздник.

«Путешествие к Рождественской звезде»

Норвежское фэнтези расскажет историю храброй маленькой девочки Сони. Однажды она услышит удивительную сказку о Рождественской звезде. Принцесса Златовласка всегда мечтала о том, чтобы она украшала ее елку. Но мама объяснила, что тогда все люди лишатся света звезды. Взамен она подарила принцессе золотое сердечко. Обманом им завладел племянник короля, мечтавший о троне. Златовласка исчезла, а Рождественская звезда была проклята.

Соня решает освободить сказочное королевство от проклятья и вернуть принцессу. Ее приключение начнется в заснеженных норвежских горах. На пути девочки встанут не только вершины, но и коварные враги.

«Санта и компания»

Действие французской комедии переносит нас в канун Рождества. Режиссер Ален Шаба также написал сценарий и сам снялся в главной роли. Работу над проектом он вел в течение нескольких лет.

Санта-Клаус и его помощники готовятся к Рождеству. Но в самый разгар работы все 92 тысячи эльфов теряют сознание. Неизвестный вирус однажды уже поражал помощников Санты. Единственное средство от таинственного недуга – витамин C. Но где взять столько доз, чтобы вылечить почти 100 тысяч эльфов? Санта-Клаусу придется отправиться в Париж, чтобы найти лекарство.

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