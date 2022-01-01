Сегодня редакция Киноафиши подобрала для зрителей лучшие мультфильмы и фильмы, похожие на «Кошмар перед Рождеством». В этом удивительном мультике Тима Бертона есть место и волшебству, и юмору, и обаятельным персонажам, и узнаваемому саундтреку. Мультфильм «Кошмар перед Рождеством» – это признанная по всему миру классика праздничного кино. По сюжету тыквоголовый Джек – повелитель Хэллоуина и властелин всевозможной нечисти – решает похитить чужой праздник. Он влюбляется в атмосферу Рождества и пытается воссоздать ее в своем темном царстве. А настоящего Санта-Клауса он похищает и отправляет в незапланированный «отпуск», что приводит к настоящей путанице и массе смешных, непредсказуемых и немного жутковатых последствий. Мультик «Кошмар перед Рождеством», вышедший еще в 1993 году, ежегодно пересматривают миллионы детей и взрослых в разных странах, он переведен на десятки языков и отлично подходит для уютного семейного вечера.