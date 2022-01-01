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Фильмы похожие на «Кошмар перед рождеством»
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Фильмы похожие на «Кошмар перед рождеством»

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Моана
Моана
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8.0
анимация
2016, США
Книга жизни
Книга жизни
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2014, США
Спасти Санту
Спасти Санту
4.0
анимация, комедия, семейный
2013, Великобритания
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Принцесса-лебедь: Рождество
Принцесса-лебедь: Рождество
3.0
анимация, семейный, фэнтези
2012, США / Индия
Кот в сапогах
Кот в сапогах
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Шрэк навсегда
Шрэк навсегда
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8.0
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
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6.0
семейный, анимация, мюзикл, приключения
2002, США
Джеймс и гигантский персик
Джеймс и гигантский персик
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл
1996, США / Великобритания
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Сегодня редакция Киноафиши подобрала для зрителей лучшие мультфильмы и фильмы, похожие на «Кошмар перед Рождеством». В этом удивительном мультике Тима Бертона есть место и волшебству, и юмору, и обаятельным персонажам, и узнаваемому саундтреку. Мультфильм «Кошмар перед Рождеством» – это признанная по всему миру классика праздничного кино. По сюжету тыквоголовый Джек – повелитель Хэллоуина и властелин всевозможной нечисти – решает похитить чужой праздник. Он влюбляется в атмосферу Рождества и пытается воссоздать ее в своем темном царстве. А настоящего Санта-Клауса он похищает и отправляет в незапланированный «отпуск», что приводит к настоящей путанице и массе смешных, непредсказуемых и немного жутковатых последствий. Мультик «Кошмар перед Рождеством», вышедший еще в 1993 году, ежегодно пересматривают миллионы детей и взрослых в разных странах, он переведен на десятки языков и отлично подходит для уютного семейного вечера.

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