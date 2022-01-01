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Фильмы похожие на «Рождественская история»
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Фильмы похожие на «Рождественская история»

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Гринч
Гринч
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7.0
анимация
2018, США
Холодное сердце
Холодное сердце
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8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Лоракс
Лоракс
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, фэнтези, семейный
2012, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Призраки бывших подружек
Призраки бывших подружек
7.0
комедия, мелодрама
2009, США
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Вверх
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный, приключения
2009, США
Рождественская история
Рождественская история
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
Кошмар перед Рождеством
Кошмар перед Рождеством
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7.0
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
Новая рождественская сказка
Новая рождественская сказка
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, сказка, драма
1988, США
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В преддверии зимних праздников Киноафиша предлагает погрузиться в мир сказок и посмотреть мультфильмы, похожие на «Рождественскую историю». Это современный компьютерный мультик 2009 года по мотивам поучительной викторианской повести Чарльза Диккенса. Он объединяет в себе мудрую мораль, поучительный сюжет, праздничную атмосферу и юмор. Старик Эбенезер Скрудж живет один. Он слывет нелюдимым скупердяем, ненавидящим веселье, Рождество и всех окружающих его людей. Однако ночью в канун столь нелюбимого им праздника со Скруджем происходит жуткое приключение, раз и навсегда меняющее его отношение к миру. Дух Прошлого Рождества возвращает старика в детство и юность, напоминая ему, каким он был раньше и почему изменился. Дух Нынешнего Рождества устраивает ему экскурсию в дома его знакомых: бедного клерка его фирмы и родного племянника, ожидающего его на ужин. И, наконец, Дух Грядущего Рождества отводит Скруджа на могилу жалкого одинокого старика, по которому не плачет ни одна живая душа, – его самого. Наутро герой просыпается другим человеком. Это классическая история о доброте, отзывчивости и взаимопомощи, а также о настоящем рождественском чуде, способном растопить даже самое ледяное сердце.

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