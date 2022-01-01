В преддверии зимних праздников Киноафиша предлагает погрузиться в мир сказок и посмотреть мультфильмы, похожие на «Рождественскую историю». Это современный компьютерный мультик 2009 года по мотивам поучительной викторианской повести Чарльза Диккенса. Он объединяет в себе мудрую мораль, поучительный сюжет, праздничную атмосферу и юмор. Старик Эбенезер Скрудж живет один. Он слывет нелюдимым скупердяем, ненавидящим веселье, Рождество и всех окружающих его людей. Однако ночью в канун столь нелюбимого им праздника со Скруджем происходит жуткое приключение, раз и навсегда меняющее его отношение к миру. Дух Прошлого Рождества возвращает старика в детство и юность, напоминая ему, каким он был раньше и почему изменился. Дух Нынешнего Рождества устраивает ему экскурсию в дома его знакомых: бедного клерка его фирмы и родного племянника, ожидающего его на ужин. И, наконец, Дух Грядущего Рождества отводит Скруджа на могилу жалкого одинокого старика, по которому не плачет ни одна живая душа, – его самого. Наутро герой просыпается другим человеком. Это классическая история о доброте, отзывчивости и взаимопомощи, а также о настоящем рождественском чуде, способном растопить даже самое ледяное сердце.