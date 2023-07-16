Все мультфильмы студии Illumination: от худшего к лучшему

Много лет назад студия Illumination прогремела на весь мир со своими очаровательными миньонами и «Гадким я», после чего неизменно удерживает высокие строчки всевозможных анимационных рейтингов. Сегодня вспоминаем проекты студии, которые подарили взрослым и детям множество незабываемых моментов.

Illumination – одна из передовых киностудий, выпускающих полнометражную анимацию. С момента своего основания в 2007 году компания сняла 13 мультфильмов, большинство из которых с успехом были приняты в мировом и российском прокате. Тратя сравнительно небольшие суммы на производство контента (в районе 70 млн долларов за фильм), Illumination умудряется поднимать на своих премьерах миллиарды. Едва ли на свете сегодня найдется хоть один ребенок, не знающий, кто такие миньоны, или не симпатизирующий обаятельному злодею Грю из «Гадкого я». Кстати, с момента выпуска этого культового мультика минуло уже 13 лет, а сиквел «Гадкий я – 2» был впервые показан в России десятилетие назад – в августе 2013 года! В честь этого небольшого юбилея вспомним все проекты студии – от самого неудачного до самого любимого зрителями.

13. Бунт ушастых (2011) – средний балл критиков 4,0

Разумеется, в выборе худшего проекта студии не может быть единого мнения. И все же «Бунт ушастых» лидировал в зрительском антирейтинге сразу на нескольких крупнейших международных сайтах-агрегаторах. Средняя оценка фильма на IMDb, Metacritic и Rotten Tomatoes – всего 4 балла из 10. Возможно, свою роль здесь сыграли неоправданные ожидания: это было второе детище Illumination сразу после нашумевшего «Гадкого я». А может быть, зрителей удивил нетрадиционный формат проекта: это оказался не мультфильм в полном смысле слова, а игровой фильм с применением компьютерной анимации. В любом случае эксперимент провалился, о чем свидетельствует и минимальная в истории студии собранная касса – всего 183 млн долларов при средней планке в 600 млн. Однако даже самые суровые критики отмечают оригинальную идею, бодрый сюжет и довольно милый для малобюджетного проекта дизайн персонажей. У пасхального кролика Хэппи, мечтающего стать рок-звездой, даже есть свои поклонники. Иными словами, посмотреть «худший» мультфильм Illumination стоит хотя бы для того, чтобы составить о нем собственное мнение.

Бунт ушастых

12. Лоракс (2012) – средний балл критиков 5,4

Книги американского детского писателя Доктора Сьюза не раз становились основой для фильмов Illumination, но не все опыты экранизации его произведений прошли успешно. В частности, «Лоракса» большинство комментаторов в рунете называют «невыносимо скучным и затянутым» мультфильмом, не умаляя при этом его доброго гуманистического посыла. По сюжету, мальчик Тед, живущий в недалеком будущем, пытается спасти лес, уничтоженный крупной корпорацией, и встречает милого пушистого лесного духа – того самого Лоракса. На протяжении всего этого действа персонажи довольно неумело шутят и поют песенки. Впрочем, экранизацию нельзя назвать совсем уж провальной. Просто мульт рассчитан скорее на малышей, нежели на взрослую аудиторию. По причине тотальной экономии бюджета анимация не отличается детальностью, но картинка выглядит ярко и динамично. Средняя зрительская оценка проекта по опросам нескольких агрегаторов – 5,4 балла.

Лоракс

11. Гадкий я – 3 (2017) – средний балл критиков 5,7

Команда Illumination наступила на те же грабли, что валяются под ногами у всех мировых студий, – не смогла вовремя остановиться. После двух удачных мультфильмов о бывшем суперзлодее Грю и его миньонах третья часть франшизы выглядит довольно невразумительно. Оценки зрителей и критиков на IMDb к третьему фильму опустились до 6,3 балла с первоначальных 7,6, а рейтинг одобрения на прочих сайтах и вовсе упал ниже 50%. Подкачал «высосанный из пальца» сюжет и «юмор ради юмора» без глубокой логической основы. Тем не менее студии удалось сыграть на зрительской любви к давно знакомым персонажам, так что сборы в кинотеатрах перевалили за 1 млрд долларов, с лихвой окупив все недовольство критиков. Справедливости ради назвать мультфильм в полной мере неудачным не поворачивается язык. Обаятельный модник-злодей, внезапное появление брата-близнеца главного героя, очередные милые выходки миньонов и, конечно, продолжение полюбившейся многим истории делают свое дело.

Гадкий я – 3

10. Гринч (2018) – средний балл критиков 5,7

На следующей строчке нашего рейтинга – еще одна экранизация книги Доктора Сьюза и по совместительству ремейк игрового фильма «Гринч – похититель Рождества». Популярность первоисточника сыграла как «за», так и «против» нового проекта. С одной стороны, публика с интересом повалила в кинотеатры, принеся студии полмиллиарда долларов. Но с другой стороны, нарисованный зеленый Гринч не мог избежать сравнений с неподражаемым комиком Джимом Керри в этой роли, причем не в свою пользу. Ситуацию спасли яркая динамичная анимация и саундтрек от мэтра Дэнни Эльфмана («Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и многое другое). В целом мульт получил неплохие для проходной анимации оценки – от 5 до 6,5 балла из 10 на разных сайтах.

Гринч

9. Миньоны (2015) – средний балл критиков 5,8

Забавно, что очаровательные желтые существа, служащие мировому злу, не были задуманы как хитрый маркетинговый ход студии. По изначальным наброскам художников, они должны были быть пушистыми или даже выглядеть как роботы. Финальным вариантом персонажей, впервые появившемся в «Гадком я», мы обязаны эргономичности его рисовки: никаких мелких деталей при зашкаливающей милоте образа. Неудивительно, что коммерческий успех этих существ вдохновил авторов на создание отдельной линейки фильмов. «Миньоны» буквально взорвали прокат 2015 года по всему миру. Они стали третьим в истории (причем первым не диснеевским и не пиксаровским) мультфильмом, собравшим более миллиарда долларов. Тем не менее художественная ценность проекта в сухом остатке минимальна: сюжет более чем наполовину скроен из нелепых проделок миньонов, вставленных исключительно ради юмора (причем не самого смешного) и не несущих смысловой нагрузки. Но как часть франшизы фильм имеет право на существование, ведь он рассказывает предысторию желтого народца до встречи с Грю.

Миньоны

8. Тайная жизнь домашних животных – 2 (2019) – средний балл критиков 5,9

Знакомая грустная история: вторая часть франшизы оказалась на порядок хуже первой. Проект держится на мимимишных зверюшках, полюбившихся зрителям по первому мульту, но придумать достойный сюжет для продолжения сценаристам не удалось. История, как лоскутное одеяло, «сшита» из нескольких разрозненных сюжетов: терьер Макс мирится с появлением в доме ребенка, кролик Снежок пытается спасти тигра из цирка, а шпиц Гиджет притворяется кошкой. Согласитесь, слабовато для полного метра. Впрочем, поклонники первой части вполне могут насладиться развитием любимых персонажей и незамысловатым добрым юмором. Сайт IMDb оценил мультфильм на 6,6 балла – не выдающийся, но и не провальный результат.

Тайная жизнь домашних животных – 2

7. Братья Супер Марио в кино (2023) – средний балл критиков 5,9

Этого мультфильма, без преувеличения, ждали все увлеченные геймеры мира, ведь он воплотил на большом экране сюжет и персонажей культовой видеоигры Super Mario. И, надо сказать, Illumination, с трудом получившая контракт на экранизацию, выложилась как могла. На съемки студия потратила 100 млн долларов против обычных 70, а кассовые сборы превысили этот бюджет в 13 раз и составили 1,3 млрд – вторая строчка в мировом рейтинге после «Холодного сердца – 2». Отразилось это и на качестве анимации: она получилась чуть ли не самой качественной и проработанной в послужном списке студии. Не подкачал и сюжет: бесполезных «простоев» на экране нет, герои постоянно находятся в динамике, успевая выяснять отношения и неплохо шутить. Конечно, назвать мультфильм шедевром кинематографа сложно, но его просмотр точно скрасит семейный вечер.

Холодное сердце – 2

6. Зверопой-2 (2021) – средний балл критиков 6,4

Разрыв между частями дилогии невелик. Более того, некоторые критики даже оценивают второй анимационный мюзикл о звериной «фабрике звезд» выше первого. И все же по среднему баллу IMDb, Metacritic и Rotten Tomatoes сиквел немного отстает от оригинала, набрав средние 6,4 балла. В касте озвучки засветились такие знаменитости, как Мэтью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Ник Кролл. Также в проекте звучат всемирно известные хиты в исполнении звезд, что само по себе придает ему веса. Среди минусов фильма можно назвать вторичный сюжет, однако он скрашивается довольно свежей аркой льва-рок-звезды Клэя Кэллоуэя. Словом, если вы раздумываете, смотреть ли вторую часть после первой, ответ однозначно положительный.

Зверопой-2

5. Миньоны: Грювитация (2022) – средний балл критиков 6,4

Уникальный случай, когда сиквел превзошел по зрительским оценкам первую часть. Не сильно он просел и по кассовым сборам, принеся создателям 628 млрд долларов. Судя по всему, команда Illumination признала свои ошибки и провела над ними неплохую работу. Здесь есть и добротно выстроенная сюжетная арка, и действительно удачные шутки, и постоянная динамика происходящего. Возможно, свою роль сыграло выгодное объединение линий «Гадкого я» и «Миньонов». Мультфильм рассказывает предысторию маленького Грю, который еще только мечтает стать суперзлодеем и впервые знакомится с удивительным желтым народцем – миньонами. Несмотря на многочисленные проблемы с производством и переносы премьеры, в 2022 году проект все же добрался до кинотеатров – и явно не зря! Он прочно вошел в пятерку лучших мультов Illumination, удивив даже скептически настроенных критиков.

Миньоны: Грювитация

4. Тайная жизнь домашних животных (2016) – средний балл критиков 6,6

Тема домашних питомцев почти всегда безотказно действует на аудиторию. Здесь есть и умиление, и юмор, и необходимая доля зрительского сопереживания. Illumination вовремя забросила эту наживку, объединив забавного померанского шпица Гиджет, преданного хозяйке терьера Макса, наглую откормленную кошку Хлою и даже мохнатого найденыша Дюка, вызывающего невольную ассоциацию – ни много ни мало – с «Хатико». Словом, шалость удалась! Рейтинг мультфильма приблизился к «зеленой зоне», набрав от 6,1 до 7,3 балла на крупнейших мировых киносайтах. Это не рекорд студии, и уж конечно далеко не рекорд современной анимации в целом, и все же фильм можно назвать популярным и достойным просмотра.

Тайная жизнь домашних животных

3. Зверопой (2016) – средний балл критиков 6,7

Тем временем мы приближаемся к финалу и открываем тройку лидеров! В рейтинге мы уже встречали вторую часть франшизы, которую критики также неплохо оценили, но оригинальный мультфильм точно достоин отдельного упоминания. Идея устроить своеобразное шоу «Голос» для мультяшных животных – по-своему гениальный ход Illumination. В полуторачасовом мультфильме звучат более 85 композиций известных исполнителей, причем с голосами Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун и других мировых знаменитостей. Не подкачал и русский дубляж, отлично ложащийся на общую атмосферу телешоу. Героев много, они очень разные, и некоторые из них действительно вызывают сопереживание. IMDb и вовсе оценил проект на 7,1 балла, пропустив его в «зеленую зону» рекомендуемых к просмотру фильмов. Критики здесь сошлись не во всем, но популярность мультфильма среди простых зрителей говорит сама за себя.

Зверопой

2. Гадкий я – 2 (2013) – средний балл критиков 7,0

Нынешний мультфильм-юбиляр занял почетную вторую строчку рейтинга, уступив по оценкам зрителей лишь первой части франшизы. После практически головокружительного взлета «Гадкого я» молодая студия Illumination неудачно поэкспериментировала с «Бунтом ушастых» и «Лораксом», но в итоге решила вернуться к своей первой мультвселенной. Как и следовало ожидать, на долгожданный сиквел выстроились очереди в кинотеатрах. В итоге касса фильма составила 970 млн долларов при бюджете всего в 76 млн. А вот средний рейтинг проекта упал с почти 8 до 7 баллов. В целом это довольно неплохая оценка для современного мультфильма. Однако среди явных минусов сиквела критики отмечают резкое «подобрение» Грю от обаятельного суперзлодея до романтического героя. Также не всем русскоязычным зрителям понравилась внезапная замена голоса Грю в дубляже с привычного Леонида Ярмольника на Сергея Бурунова. Но общий уровень графики, сюжета, юмора и умиления в ленте все же был сохранен.

Гадкий я – 2

1. Гадкий я (2010) – средний балл критиков 7,6

Несмотря на все последующие усилия студии, самым успешным и любимым зрителями до сих пор остается ее первый фильм. «Гадкий я» вышел в 2010 году и стал визитной карточкой Illumination. При общем бюджете в 69 млн долларов (для сравнения: шедевры Pixar обходятся создателям в среднем в 200 млн) он собрал в кинотеатрах более полумиллиарда долларов, не считая дохода от продажи сувенирной продукции. А ведь это был премьерный мульт никому прежде не известной студии! Агрегатор IMDb оценивает фильм в немалые 7,7 балла из 10, сайт Metacritic дает ему 72 балла из 100, а Rotten Tomatoes – 81% одобрения зрителей. В целом это самые высокие показатели Illumination за всю историю ее существования. Коварный и харизматичный, но мягкий в душе суперзлодей Грю стал настоящим брендом. Публику восхитили его попытки похитить Луну и умилили его отношения с приемными дочерьми. Но главной находкой проекта, несомненно, стали миньоны, чье изображение теперь красуется на всевозможной фан-атрибутике – от школьных рюкзаков до шоколадных батончиков.