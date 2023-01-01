Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Электроника Приключения Электроника
Киноафиша Фильмы Приключения Электроника Фильмы похожие на Приключения Электроника
Приключения Электроника 1979 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Приключения Электроника

Вся информация о фильме
Про Федота-стрельца, удалого молодца
Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.0
Убить дракона
Убить дракона
фэнтези, семейный 1988, СССР / Германия
7.0
Лиловый шар
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези 1987, СССР
6.0
Гостья из будущего
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный 1985, СССР
8.0
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл, фэнтези 1984, СССР
7.0
Зима в Простоквашино
Зима в Простоквашино
анимация, семейный 1984, СССР
8.0
Мэри Поппинс, до свидания!
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный 1983, СССР
7.0
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл 1983, СССР
7.0
Жил-был пес
Жил-был пес
короткометражный, комедия, анимация, семейный 1982, СССР
8.0
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
комедия, приключения, семейный 1982, СССР
7.0
Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.0
Про кота Леопольда
Про кота Леопольда
детский 1981, СССР
7.0
Трое из Простоквашино
Трое из Простоквашино
семейный, анимация, короткометражный 1978, СССР
8.0
Усатый нянь
Усатый нянь
комедия 1977, СССР
7.0
Приключения капитана Врунгеля
Приключения капитана Врунгеля
анимация, семейный 1976, СССР
8.0
В порту
В порту
короткометражный, анимация 1975, СССР
7.0
Приключения Буратино
Приключения Буратино
семейный, мюзикл, детский 1975, СССР
7.0
Отроки во Вселенной
Отроки во Вселенной
комедия, фантастика, семейный 1974, СССР
6.0
Кортик
Кортик
приключения 1973, СССР
7.0
Москва-Кассиопея
Москва-Кассиопея
фантастика, семейный, комедия 1973, СССР
6.0
Маугли
Маугли
приключения 1973, СССР
7.0
Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса
детский, сказка 1969, СССР
8.0
Бременские музыканты
Бременские музыканты
семейный, анимация, мюзикл, сказка 1969, СССР
8.0
Винни Пух
Винни Пух
семейный, анимация, короткометражный 1969, СССР
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше