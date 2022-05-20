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Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Киноафиша Фильмы Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1983

1983 / СССР
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Четвероклассники одесской школы, Петя Васечкин и Вася Петров, неразлучные друзья и редкостные проказники: от их выдумок и проделок страдает вся округа, не говоря уже об их одноклассниках. Фильм разделен на пять частей, каждая из которых рассказывает о том, куда друзей заводят их хитрости. Петрову и Васечкину предстоит сорвать школьный спектакль, спасти утопающего, помочь солдату красной армии и даже повстречать настоящего волшебника. Но самым сложным окажется завоевать сердце прекрасной одноклассницы Маши… 

В 1 серии двое лучших друзей откровенно скучают на школьных уроках, которые, кажется, призваны лишить их интереса к жизни. Они конкурируют за внимание девочки, используя знаменитое произведение Шекспира.

Во 2 серии школьники попадают в настоящие приключения — интересные и опасные. Им нужно помочь красноармейцу Сухову победить Абдуллу, а также спасти утопающего, не умея плавать.

  • Режиссер и сценарист картины Владимир Аленков создал фильм на основе собственного пионерского детства: под персонажем Васечкина выписан он сам, а прообразом Петрова стал его школьный товарищ Петя Брандт. Аленков уже воплощал образы двух друзей в эпизодах киножурнала «Ералаш», но только в этом фильме они по-настоящему обрели лица.
  • Фильм полностью снимался на Одесской киностудии. Герои учатся в реальной одесской школе №100, ученики которой были очень рады, узнав, что на время съемок все уроки будут отменены.
  • Егора Дружинина, сыгравшего Петю Васечкина, переозвучил солист группы «Иванушки International» Игорь Сечин: сам актер сильно шепелявил.
  • Фильм долгое время был запрещен к показу на советских экранах, но как только Аленков организовал показ для дочери генсека Андропова, картина сразу же попала в программу Центрального телевидения и вскоре стала хитом.

Скромный и застенчивый Вася Петров и выдумщик, и балагур Петя Васечкин — два друга, которые учатся в третьем классе. Они совсем не похожи друг на друга, но это только помогает им выпутываться из историй, в которые они постоянно попадают!

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Егор Дружинин
Егор Дружинин
Дмитрий Барков
Инга Ильм
Алексей Гусев
Людмила Иванова
Людмила Иванова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 1 постер
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Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
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20 мая 2022 17:48
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