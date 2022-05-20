Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1983

Четвероклассники одесской школы, Петя Васечкин и Вася Петров, неразлучные друзья и редкостные проказники: от их выдумок и проделок страдает вся округа, не говоря уже об их одноклассниках. Фильм разделен на пять частей, каждая из которых рассказывает о том, куда друзей заводят их хитрости. Петрову и Васечкину предстоит сорвать школьный спектакль, спасти утопающего, помочь солдату красной армии и даже повстречать настоящего волшебника. Но самым сложным окажется завоевать сердце прекрасной одноклассницы Маши…

В 1 серии двое лучших друзей откровенно скучают на школьных уроках, которые, кажется, призваны лишить их интереса к жизни. Они конкурируют за внимание девочки, используя знаменитое произведение Шекспира.

Во 2 серии школьники попадают в настоящие приключения — интересные и опасные. Им нужно помочь красноармейцу Сухову победить Абдуллу, а также спасти утопающего, не умея плавать.