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Приключения Электроника Приключения Электроника
Киноафиша Фильмы Приключения Электроника Приключения Электроника, 1979: актеры и роли
Приключения Электроника 1979 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Приключения Электроника, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Бромберг
В ролях
Юрий Торсуев Владимир Торсуев Василий Скромный Максим Калинин Евгений Лившиц Yevgeni Livshits Дмитрий Максимов Dmitry Maximov Валерия Солуян Valeriya Soluyan Николай Караченцов Николай Караченцов
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