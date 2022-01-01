Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Приключения Электроника
Приключения Электроника, 1979: актеры и роли
Приключения Электроника
1979 / СССР
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Приключения Электроника, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Бромберг
В ролях
Юрий Торсуев
Владимир Торсуев
Василий Скромный
Максим Калинин
Евгений Лившиц
Yevgeni Livshits
Дмитрий Максимов
Dmitry Maximov
Валерия Солуян
Valeriya Soluyan
Николай Караченцов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу