Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, 1982

Том Сойер — озорной американский мальчишка, живущий на берегу Миссисипи в штате Миссури на юге США. Жизнь в городе Сент-Питерсберге не отличается разнообразием, поэтому он все время придумывает себе различные приключения, втягивая в них своего нового приятеля Гекльберри Финна. Они блуждают по древним пещерам, ищут клады, рисуются перед девчонками, а однажды ночью и вовсе становятся свидетелями убийства, совершенного индейцем Джо.

В 1 серии «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» все-таки тетя Тома решает проучить проказника за его вечные шалости. В воскресенье, пока другие дети отдыхают, хулигану придется красить забор. Но Том Сойер придумывает хитроумный план, как ничего не делать и получить выгоду из своего наказания.

Во 2 серии подростки становятся свидетелями убийства. Чтобы спастись, они решают сохранить увиденное в секрете. Но осознание того, что невиновного могут казнить, сподвигает Тома Сойера выступить на суде в роли свидетеля.

В 3 серии Том теряется в пещере, гуляя с Бэккой. В это время Гекльберри Финн следит за Индейцем Джо и узнает, что он собирается отомстить жене судьи, который когда-то вынес ему приговор. Теперь мальчику надо предотвратить расправу и спасти вдову.