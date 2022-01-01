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Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Киноафиша Фильмы Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, 1982

1982 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Том Сойер — озорной американский мальчишка, живущий на берегу Миссисипи в штате Миссури на юге США. Жизнь в городе Сент-Питерсберге не отличается разнообразием, поэтому он все время придумывает себе различные приключения, втягивая в них своего нового приятеля Гекльберри Финна. Они блуждают по древним пещерам, ищут клады, рисуются перед девчонками, а однажды ночью и вовсе становятся свидетелями убийства, совершенного индейцем Джо.

В 1 серии «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» все-таки тетя Тома решает проучить проказника за его вечные шалости. В воскресенье, пока другие дети отдыхают, хулигану придется красить забор. Но Том Сойер придумывает хитроумный план, как ничего не делать и получить выгоду из своего наказания.

Во 2 серии подростки становятся свидетелями убийства. Чтобы спастись, они решают сохранить увиденное в секрете. Но осознание того, что невиновного могут казнить, сподвигает Тома Сойера выступить на суде в роли свидетеля.

В 3 серии Том теряется в пещере, гуляя с Бэккой. В это время Гекльберри Финн следит за Индейцем Джо и узнает, что он собирается отомстить жене судьи, который когда-то вынес ему приговор. Теперь мальчику надо предотвратить расправу и спасти вдову.

  • Фильм снят по повести Марка Твена “Приключения Тома Сойера”.
  • Конкурс на исполнение роли Тома Сойера выиграл Игорь Сорин — будущий участник группы “Иванушки International”. Однако Никита Михалков пролоббировал на роль Федю Стукова. В итоге Сорину досталась эпизодическая роль Джо Гарпера.
  • Дебют в кино для Владислава Галкина и Марии Мироновой.
  • Во время съемок в Сухуми Галкин, сыгравший Гекльберри Финна, собрал в пачку из-под сигарет несколько древесных скорпионов, укус который в те годы стал бы смертельным. По пути в гостиницу актер уронил пачку в машине и скорпионы расползлись по салону. К счастью, никто не пострадал.
  • В перерывах между съемками, которые в тот момент проходили в Украине, актеры решили прокатится на плоте по Днепру. Их едва не унесло течением.

Экранизация самого знаменитого романа американского писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Маленькие, но отважные герои разыскивают клад, становятся «пиратами», вступают в опасную схватку с индейцем Джо. Но, самое главное в этой истории — то, что они учатся быть верными друзьями и добрыми людьми.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 27 марта 1982
Возраст 0+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Федор Стуков
Владислав Галкин
Владислав Галкин
Ролан Быков
Ролан Быков
Мария Миронова
Мария Миронова
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 1 постер
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Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
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