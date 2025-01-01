События мультфильма разворачиваются во времена пиратов, во второй половине XVIII века. В небольшой трактир на Юго-Западе Англии заселяется опытный мореход Билли Бонс, хмурый и нелюдимый алкоголик, страдающий от насморка и меланхолии. Более того, Бонс явно от кого-то скрывается: он платит серебром сыну хозяйки трактира, Джиму Хокинсу, за то, что юноша высматривает в округе одноногого моряка.

Вскоре бывшие товарищи все-таки находят Бонса, и тот умирает – впрочем, не от мести, а от сильных переживаний, заработав себе инсульт. Среди пожитков покойника Джим находит карту сокровищ, за которой охотятся пираты со всего света, ведь она показывает место, где зарыт клад знаменитого капитана Флинта.

Понимая, что в одиночку он долго не протянет, Хокинс заручается поддержкой доктора Ливси и сквайра Трелони. Вскоре товарищи набирают команду бывалых моряков и отправляются в путь к Острову Сокровищ. Они еще не подозревают, что на самом деле почти вся их команда состоит из пиратов, которые тоже не против поживиться ценностями, награбленными за долгие годы деятельности капитана Флинта…