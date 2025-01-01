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Постер мультфильма Остров сокровищ
Постер мультфильма Остров сокровищ
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Остров сокровищ

Остров сокровищ

Ostrov Sokrovishch 18+
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О фильме

События мультфильма разворачиваются во времена пиратов, во второй половине XVIII века. В небольшой трактир на Юго-Западе Англии заселяется опытный мореход Билли Бонс, хмурый и нелюдимый алкоголик, страдающий от насморка и меланхолии. Более того, Бонс явно от кого-то скрывается: он платит серебром сыну хозяйки трактира, Джиму Хокинсу, за то, что юноша высматривает в округе одноногого моряка.

Вскоре бывшие товарищи все-таки находят Бонса, и тот умирает – впрочем, не от мести, а от сильных переживаний, заработав себе инсульт. Среди пожитков покойника Джим находит карту сокровищ, за которой охотятся пираты со всего света, ведь она показывает место, где зарыт клад знаменитого капитана Флинта.

Понимая, что в одиночку он долго не протянет, Хокинс заручается поддержкой доктора Ливси и сквайра Трелони. Вскоре товарищи набирают команду бывалых моряков и отправляются в путь к Острову Сокровищ. Они еще не подозревают, что на самом деле почти вся их команда состоит из пиратов, которые тоже не против поживиться ценностями, награбленными за долгие годы деятельности капитана Флинта…

  • Давид Янович Черкасский, прославленный советский режиссер-мультипликатор, никогда не учился рисовать профессионально: изначально он работал инженером-строителем. Узнав, что на студии Киевнаучфильм был открыт цех мультипликации, Черкасский решил воплотить свою детскую мечту: он отнес туда свои любительские рисунки и сразу же был зачислен в штат.
  • Когда Центральное телевидение заказало Киевнаучфильму экранизацию романа Стивенсона, Черкасский уже был широко известен работой над мультфильмами «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит». Картина должна была быть завершена в рекордные сроки: два года на две часовые части фильма, и при задержке студию лишили бы премии. Из-за этого режиссеру пришлось отказаться от нескольких замыслов, в том числе от анимаций, наложенных на снятые на пленку кинокадры вокальных номеров пиратов. Этот идея родилась у Черкасского независимо от знаменитого американского мультфильма «Кто подставил кролика Роджера», популяризовавшего этот прием: они вышли практически одновременно.
  • Как и предыдущие работы Черкасского, этот мультфильм виртуозно совмещает в себе созданную несколькими техниками анимацию и реальные кинокадры. Это были первые примеры своеобразного советского “постмодерна”: литературный первоисточник на экране деконструируется, дополняется изящными выдумками и множеством отсылок к произведениям популярной культуры: шпионские триллеры, боевики, уся, вестерны, используется прием “ненадежного рассказчика” и так далее.
  • Персонаж доктора Ливси, озвученный Евгением Паперным, по замыслу Черкасского должен был изображать “оптимистичного пофигиста”. Режиссер списал его образ с одного из коллег по студии, сценариста Леонида Слуцкого. Сначала это делалось забавы ради, но фигура Слуцкого столь органично встроилась в общий визуальный ряд мультфильма, что вскоре он даже начал получать за это зарплату.
  • Огромный вклад в картину внесли двое постоянных соратников Черкасского: художник Радна Сахалтуев, придумавший образы практически всех пиратов и капитана Врунгеля в предыдущем их совместном мультфильме, и композитор Владимир Быстряков, музыкальные номера которого пользовались огромной популярностью и позже исполнялись виднейшими деятелями российской эстрады.
  • Из-за развала СССР финансирование студии Киевнаучфильм, на которой работал Черкасский, преждевременно прекратилось, вследствие чего была остановлена многолетняя работа над следующим мультфильмом Черкасского под названием «Макароны смерти, или Ошибка профессора Буггенсберга». В итоге «Остров сокровищ» стал последним произведением режиссера: в 2018 году он скончался, так и не вернувшись к мультипликации.

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 24 марта 1989
Дата выхода
24 марта 1989 Россия 12+
24 марта 1989 СССР
24 марта 1989 Украина
MPAA G
Производство CD Land, INI Entertainment Group Inc., Kievnauchfilm
Другие названия
Ostrov Sokrovishch, Return to Treasure Island, Treasure Island. Captain Flint's Map, Остров сокровищ, Aarete saar, Hazine Adası, La isla del tesoro, Lobių sala, Ostrov sokrovishch. Karta kapitana Flinta, Regreso a la isla del tesoro, Rückkehr zur Schatzinsel, Takarajima, Terug naar Schateiland, Tillbaka till Skattkammarön, Wyspa skarbów, Επιστροφή στο νησί των θησαυρών, Острів скарбів, Острів скарбів. Мапа капітана Флінта., Островът на съкровищата, 宝島
Режиссер
Давид Черкасский
В ролях
Виктор Андриенко
Виктор Андриенко
Валерий Чигляев
Анатолий Дяченко
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Георгий Кишко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
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