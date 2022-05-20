Приключения Электроника, 1979

«Приключения Электроника» — легендарный советский многосерийный фильм, состоящий из трех частей. В основу сюжета легли фантастические рассказы Велтистова. Главный герой, обычный мальчик по имени Сергей Сыроежкин, волею случая оказывается прототипом для создания робота с искусственным интеллектом. Однажды ночью этот андроид сбегает от ученых, которые его создали, чтобы найти самого себя. Это желание сбывается в буквальном смысле — он сталкивается с мальчиком, по облику которого был сделал. Так начинается их дружба.

Заграничный криминальный авторитет Стамп узнает, что советский профессор Громов разработал суперотмычку “Электроник”, способную вскрыть любой замок. Стамп отправляет на ее поиски своего лучшего гангстера по имени Урри. Прибыв на место, Урри выясняет, что “Электроник” — это имя созданного профессором робота, обладающего искусственным интеллектом и внешностью обычного 12-летнего мальчика. Урри не удается осуществить задуманное и украсть робота, поскольку между профессором и Электроником, у которого успела сформироваться личность, произошел конфликт, после которого Электроник сбежал.

И профессор, и Урри начинают поиски Электроника. Тем временем Электроник, разгуливая на свободе, встречает Сережу Сыроежкина — мальчика, внешность которого была использована профессором во время создания Электроника. Электроник и Сыроежкин похожи как две капли воды и Сережа решает воспользоваться высокотехнологичным двойником в своих корыстных целях. Электроник мечтает стать настоящим человеком и Сыроежкин предоставляет ему такую возможность, полностью переложив на него все свои обязанности. Теперь Сыроежкин наслаждается бездельем, а робот вливается в настоящую человеческую жизнь.

В 1 серии «Приключений Электроника» новейшее изобретение одного из самых талантливых советских ученых сбегает. Это робот с искусственным интеллектом, неотличимый от обычного человека. Однако у андроида есть прототип, с которым он неожиданно встречается.

Во 2 серии Сергей возвращается домой и в родной класс, еще не зная, что робот сделал из него настоящую знаменитость. В это же время Электроник в расстроенных чувствах сбегает и создает себе универсальную робособаку.

В 3 серии зарубежному агенту, который шел по следам робота и его друга, удается похитить Электроника и привезти к своему боссу. Тем временем Сергей пытается справиться с хаосом, который происходит в его жизни.