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Приключения Электроника Приключения Электроника
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Приключения Электроника, 1979

1979 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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«Приключения Электроника» — легендарный советский многосерийный фильм, состоящий из трех частей. В основу сюжета легли фантастические рассказы Велтистова. Главный герой, обычный мальчик по имени Сергей Сыроежкин, волею случая оказывается прототипом для создания робота с искусственным интеллектом. Однажды ночью этот андроид сбегает от ученых, которые его создали, чтобы найти самого себя. Это желание сбывается в буквальном смысле — он сталкивается с мальчиком, по облику которого был сделал. Так начинается их дружба. 

Заграничный криминальный авторитет Стамп узнает, что советский профессор Громов разработал суперотмычку “Электроник”, способную вскрыть любой замок. Стамп отправляет на ее поиски своего лучшего гангстера по имени Урри. Прибыв на место, Урри выясняет, что “Электроник” — это имя созданного профессором робота, обладающего искусственным интеллектом и внешностью обычного 12-летнего мальчика. Урри не удается осуществить задуманное и украсть робота, поскольку между профессором и Электроником, у которого успела сформироваться личность, произошел конфликт, после которого Электроник сбежал.

И профессор, и Урри начинают поиски Электроника. Тем временем Электроник, разгуливая на свободе, встречает Сережу Сыроежкина — мальчика, внешность которого была использована профессором во время создания Электроника. Электроник и Сыроежкин похожи как две капли воды и Сережа решает воспользоваться высокотехнологичным двойником в своих корыстных целях. Электроник мечтает стать настоящим человеком и Сыроежкин предоставляет ему такую возможность, полностью переложив на него все свои обязанности. Теперь Сыроежкин наслаждается бездельем, а робот вливается в настоящую человеческую жизнь.

В 1 серии «Приключений Электроника» новейшее изобретение одного из самых талантливых советских ученых сбегает. Это робот с искусственным интеллектом, неотличимый от обычного человека. Однако у андроида есть прототип, с которым он неожиданно встречается.

Во 2 серии Сергей возвращается домой и в родной класс, еще не зная, что робот сделал из него настоящую знаменитость. В это же время Электроник в расстроенных чувствах сбегает и создает себе универсальную робособаку.

В 3 серии зарубежному агенту, который шел по следам робота и его друга, удается похитить Электроника и привезти к своему боссу. Тем временем Сергей пытается справиться с хаосом, который происходит в его жизни.

  • В основе фильма — повести Евгения Велтистова “Электроник — мальчик из чемодана” и “Рэсси — неуловимый друг”.
  • Электроника и Сыроежкина должен был сыграть один актер, но режиссер решил снимать близнецов. Во время кастинга создатели просмотрели несколько сотен пар близнецов со всей страны.
  • Василия Скромного, сыгравшего Гусева, нашли в одесском интернате. Ранее утвержденный на эту роль актер не подошел, потому что оказался ниже ростом, чем братья Торсуевы, сыгравшие Сыроежкина и Электроника.
  • Яна Поплавская, уже прославившаяся в роли Красной Шапочки, отказалась от роли Майки.
  • Оксана Фандера сыграла эпизодическую роль школьницы.
  • На роль профессора Громова пробовались Ростислав Плятт, Бруно Фрейндлих, Леонид Броневой и Алексей Сафонов.
  • Роль ассистентки профессора предлагали Ирине Муравьёвой, но она не смогла принять участие в съемках из-за плотного графика. Лия Ахеджакова в свою очередь не смогла найти общий язык с режиссером.
  • Съемки длились достаточно долго (8 месяцев) и за это время дети успели вырасти, из-за чего пришлось перешивать их костюмы.
  • Братья Торсуевы получали зарплату в размере 120 рублей в месяц каждый.
  • Специально для сцены, в которой Электроник вместе с Рэсси спускается по стене башни, была построена декорация под небольшим наклоном.
  • Роль учителя физкультуры сыграл Николай Боярский, дядя актера Михаила Боярского.
  • Претенденты на роль Сыроежкина должны были отвечать нескольким условиям. Нужно было уметь играть на гитаре, ездить на мопеде и хотя бы немного петь. Братья Торсуевы соответствовали по всем пунктам.
  • Модель мопеда Сыроежкина — “Верховина 4”. Автомобиль Стампа — “Buick Electra”. Автомобили бандитов — “Pontiac Ventura”, “Ford Taunus”, “Opel Rekord”. Профессор Громов и ассистентка Маша ездят на “Москвиче-2140”.
  • Владимир Басов согласился сниматься с большой неохотой, потому что роль учительницы пения в фильме играла его бывшая жена Роза Макагонова.
  • В сцене первой встречи Стампа и Электроника поцелуй Стампа был импровизацией Владимира Басова. Вова Торсуев еле сдержался, чтобы не улыбнуться в этот момент.
  • Из-за плохой цветопередачи советской пленки “Свема” актёрам приходилось накладывать плотный грим и ярко красить губы розовой помадой. Братьям Торсуевым покрасили волосы в яркий блонд. Возможно это стало одной из причин, почему через несколько лет они оба начали быстро лысеть.
  • Именно после этого фильма в начале 1980-х годов в СССР вошли в моду эрдельтерьеры.

Советский ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать любые математические задачи, он пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает все свои обязанности на электронного двойника. Тот делает за него домашние задания, ходит в школу и выполняет хозяйственные дела, которые Сыроежкину поручают родители…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 3 часа 35 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 23 марта 1980
Возраст 0+
Режиссер
Константин Бромберг
В ролях
Юрий Торсуев
Владимир Торсуев
Василий Скромный
Максим Калинин
Евгений Лившиц
Все актеры и съемочная группа
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Приключения Электроника
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