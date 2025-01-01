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Киноафиша Фильмы Приключения Электроника Цитаты из фильма Приключения Электроника

Цитаты из фильма Приключения Электроника

[Друзья строят планы, как избежать урока музыки.]
Гусев Давай сломаем пианино.
Сырёджкин Нет, им сразу новое купят.
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