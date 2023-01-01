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Винни Пух
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Винни Пух, 1969

1969 / СССР
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме
Глава первая, в которой происходит знакомство с Винни-Пухом и подозрительными пчелами.
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1969
Режиссер
Федор Хитрук
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Ия Саввина
Ия Саввина
Все актеры и съемочная группа
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