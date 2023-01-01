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Винни Пух
Винни Пух, 1969
1969 / СССР
8.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Жанр:
семейный
анимация
короткометражный
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о выходе в прокат
О фильме
Глава первая, в которой происходит знакомство с Винни-Пухом и подозрительными пчелами.
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8.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1969
Режиссер
Федор Хитрук
В ролях
Евгений Леонов
Ия Саввина
Все актеры и съемочная группа
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