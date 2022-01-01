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Культовые фильмы восьмидесятых
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Культовые фильмы восьмидесятых

Все 47 Онлайн
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Охотники за привидениями 2
Охотники за привидениями 2
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8.0
фантастика, боевик, приключения, комедия
1989, США
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
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8.0
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
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7.0
драма, ужасы, триллер, фантастика
1989, США
Тюряга
Тюряга
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик, криминал
1989, США
Кикбоксер
Кикбоксер
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6.0
боевик, триллер, спорт
1989, США
Интердевочка
Интердевочка
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7.0
драма, мелодрама
1989, Швеция / СССР
К-9: Собачья работа
К-9: Собачья работа
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6.0
боевик, комедия
1989, США
Сталинград
Сталинград
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6.0
драма, военный, исторический
1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
Объект желания
Объект желания
5.0
драма
1989, Италия
Султан Бейбарс
Султан Бейбарс
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7.0
драма, исторический
1989, СССР
Дорогая, я уменьшил детей
Дорогая, я уменьшил детей
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7.0
комедия, фантастика, приключения, семейный
1989, США
Человек дождя
Человек дождя
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
1988, США
Поездка в Америку
Поездка в Америку
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
1988, США
Кто подставил кролика Роджера
Кто подставил кролика Роджера
Смотреть за 1 рубль
8.0
криминал, мистика, анимация, фантастика, семейный, комедия
1988, США
Собачье сердце
Собачье сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
Хищник
Хищник
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, ужасы, триллер, фантастика
1987, США
За бортом
За бортом
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный
1987, США
Грязные танцы
Грязные танцы
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, драма, комедия
1987, США
Скальпы
Скальпы
5.0
боевик, драма
1987, Италия
Гарри и Хендерсоны
Гарри и Хендерсоны
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, фэнтези, семейный
1987, США
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Стремительный технический прогресс, увеличивающий возможности съемочной группы, сильно повлиял на кинематограф 80-х. Фильмы того периода невозможно спутать ни с чем.

Пять лучших фильмов эпохи 80-х годов

В восьмидесятых годах прошлого столетия создатели кинолент получили множество технических возможностей реализовать свои смелые задумки на экране. Объемная звуковая перспектива и более качественное изображение сделали киноленты живее, реалистичнее, давая режиссерам необозримый простор для творчества. Независимое кино начало развиваться во множестве направлений.

«Объект желания», 1989

Реймонд Дерек – молодой успешный мужчина, баллотирующийся на должность губернатора. Несмотря на возраст кандидата, специалисты пророчат ему успех и победу. Незадолго до решающего этапа отбора помощник политика устраивает романтический вечер для Реймонда и его супруги. Свидание проходит в одном из самых дорогих баров городе, а на сцене для супругов выступает Энджи – танцовщица с ярким прозвищем Голубой Ангел. Дерек очарован ее движениями и безнадежно теряет голову. Энджи, несмотря на свою избалованность вниманием мужчин, понимает, что испытывает к молодому политику нечто большее, чем желание пофлиртовать.

Но их роман – запретный плод, который опасен для обоих и может завершиться плачевно…

«Грязные танцы», 1987

Успешный доктор Джейк Хаусман со своей семьей отправляется на отдых в престижный пансионат, которым руководит его приятель. Его дочь, семнадцатилетняя Фрэнсис, готовится с отличием окончить университет и стать экономистом. Родные ждут от нее серьезности и правильных решений. Но среди райской природы, цветов, пальм и престарелых жеманных пар она встречает пару профессиональных танцоров. Фрэнсис, очарованная страстной музыкой и потрясающей пластикой, окунается в запретные для добропорядочных американских девушек удовольствия.

Со временем выясняется, что у партнерши Джонни Кастла серьезные проблемы, и главная героиня собирается помочь творческому тандему, несмотря на разногласия с родителями.

«Вокзал для двоих», 1982

Один из наиболее любимых фильмов советских зрителей. Платон Рябинин, самоуверенный пианист из Москвы, едет на поезде в другой город. На одной из станций он выходит, чтобы поесть в местном буфете, и неожиданно ввязывается в перепалку с буфетчицей. Ссора приводит к тому, что поезд уезжает без главного героя.

Он остается со сварливой Верой один на один, а события поворачиваются неожиданным образом.

«Кладбище домашних животных», 1989

Экранизация знаменитой книги Стивена Кинга. Луис Крид – врач, переехавший с женой и сыном в небольшой провинциальный городок. Новый дом находится между шоссе, на котором постоянно погибают домашние животные местных жителей, и лесом, где безутешные хозяева хоронят умерших любимцев. Однажды под грузовик, несшийся по ровной трассе, попадает маленький мальчик, и Луис не успевает его спасти. Вскоре под машину попадает кот Кридов.

Семья закапывает его тело на древнем индейском кладбище по совету зловещего соседа, и это приводит к неконтролируемым жутким последствиям…

«Охотники за привидениями», 1984

Главные персонажи – трое ученых, исследующих потусторонние явления. Они посвящают любимой работе все время, постоянно развиваясь и узнавая новую информацию о призраках и других мистических созданиях. Но институт не ценит их рвение к открытиям в сфере паранормального и не дает применять знания на практике. Однажды их увольняют, и друзья решают воспользоваться шансом начать новую жизнь. Герои арендуют помещение, покупают подходящий автомобиль и объявляют себя охотниками за нечистью.

Вскоре им поступает первый заказ…

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