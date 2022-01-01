Стремительный технический прогресс, увеличивающий возможности съемочной группы, сильно повлиял на кинематограф 80-х. Фильмы того периода невозможно спутать ни с чем.

Пять лучших фильмов эпохи 80-х годов

В восьмидесятых годах прошлого столетия создатели кинолент получили множество технических возможностей реализовать свои смелые задумки на экране. Объемная звуковая перспектива и более качественное изображение сделали киноленты живее, реалистичнее, давая режиссерам необозримый простор для творчества. Независимое кино начало развиваться во множестве направлений.

«Объект желания», 1989

Реймонд Дерек – молодой успешный мужчина, баллотирующийся на должность губернатора. Несмотря на возраст кандидата, специалисты пророчат ему успех и победу. Незадолго до решающего этапа отбора помощник политика устраивает романтический вечер для Реймонда и его супруги. Свидание проходит в одном из самых дорогих баров городе, а на сцене для супругов выступает Энджи – танцовщица с ярким прозвищем Голубой Ангел. Дерек очарован ее движениями и безнадежно теряет голову. Энджи, несмотря на свою избалованность вниманием мужчин, понимает, что испытывает к молодому политику нечто большее, чем желание пофлиртовать.

Но их роман – запретный плод, который опасен для обоих и может завершиться плачевно…

«Грязные танцы», 1987

Успешный доктор Джейк Хаусман со своей семьей отправляется на отдых в престижный пансионат, которым руководит его приятель. Его дочь, семнадцатилетняя Фрэнсис, готовится с отличием окончить университет и стать экономистом. Родные ждут от нее серьезности и правильных решений. Но среди райской природы, цветов, пальм и престарелых жеманных пар она встречает пару профессиональных танцоров. Фрэнсис, очарованная страстной музыкой и потрясающей пластикой, окунается в запретные для добропорядочных американских девушек удовольствия.

Со временем выясняется, что у партнерши Джонни Кастла серьезные проблемы, и главная героиня собирается помочь творческому тандему, несмотря на разногласия с родителями.

«Вокзал для двоих», 1982

Один из наиболее любимых фильмов советских зрителей. Платон Рябинин, самоуверенный пианист из Москвы, едет на поезде в другой город. На одной из станций он выходит, чтобы поесть в местном буфете, и неожиданно ввязывается в перепалку с буфетчицей. Ссора приводит к тому, что поезд уезжает без главного героя.

Он остается со сварливой Верой один на один, а события поворачиваются неожиданным образом.

«Кладбище домашних животных», 1989

Экранизация знаменитой книги Стивена Кинга. Луис Крид – врач, переехавший с женой и сыном в небольшой провинциальный городок. Новый дом находится между шоссе, на котором постоянно погибают домашние животные местных жителей, и лесом, где безутешные хозяева хоронят умерших любимцев. Однажды под грузовик, несшийся по ровной трассе, попадает маленький мальчик, и Луис не успевает его спасти. Вскоре под машину попадает кот Кридов.

Семья закапывает его тело на древнем индейском кладбище по совету зловещего соседа, и это приводит к неконтролируемым жутким последствиям…

«Охотники за привидениями», 1984

Главные персонажи – трое ученых, исследующих потусторонние явления. Они посвящают любимой работе все время, постоянно развиваясь и узнавая новую информацию о призраках и других мистических созданиях. Но институт не ценит их рвение к открытиям в сфере паранормального и не дает применять знания на практике. Однажды их увольняют, и друзья решают воспользоваться шансом начать новую жизнь. Герои арендуют помещение, покупают подходящий автомобиль и объявляют себя охотниками за нечистью.