Близнецы чаще всего становятся главными героями комедий. Но иногда режиссеры делают их персонажами драм или триллеров.

Пять лучших фильмов про близнецов

В кинематографе известно немало случаев, когда на экране появлялись внешне идентичные братья или сестры. В фильмах прошлых лет для развития сюжета нужны были именно настоящие близнецы. Это сегодня технологии шагнули так далеко, что позволяют без проблем воспроизвести на экране актера и его точную копию. А раньше режиссерам приходилось или идти на всевозможные ухищрения, или искать для съемок настоящих двойняшек.

«Приключения Электроника»

Культовый советский фильм снят по мотивам одноименной повести. Главные роли исполнили два брата – Юрий и Владимир Торсуевы. Лента рассказывает фантастическую историю, которая произошла в выдуманном городе. Профессор Громов создает робота, который внешне похож на обычного мальчика, но наделен силой и способностями искусственного интеллекта.

Электроник мечтает о том, чтобы стать настоящим ребенком. И сбегает от своего создателя. Робот встречает мальчика Сережу Сыроежкина, который похож на него как две капли воды.

Это его шанс почувствовать себя обычным человеком. А для Сережи – возможность избежать скучных уроков и домашних заданий.

«Няньки»

В этой американской комедии снялись сразу две пары близнецов – Питер и Дэвид Пол в роли нянек, а также Кристиан и Джозеф Казинс в роли непослушных маленьких сорванцов.

Братья Питер и Дэвид давно мечтают открыть собственный ресторан. Вопрос только в том, где взять деньги. Близнецы решают заработать и нанимаются телохранителями к бывшему преступнику, который теперь работает с ФБР.

Они должны защитить его племянников от мести подельников. Но мальчики и сами могут отомстить кому угодно.

«Близнецы»

Героями этой комедии стали два единоутробных брата. Но они совершенно не похожи друг на друга. Высокий, сильный и интеллектуально развитый Джулиус отличается от маленького лысого уголовника Винсента. Роли близнецов в фильме исполнили Арнольд Шварценеггер и Денни Де Вито.

Когда-то они появились на свет в результате генетического эксперимента, но были разлучены в юном возрасте. Спустя 35 лет после рождения Джулиус узнает о существовании брата. Чтобы найти его, он приезжает в Нью-Йорк. И хотя мужчины совершенно разные, вскоре они поймут, что все равно остаются родными братьями.

«Легенда»

Криминальная драма рассказывает историю реально существовавших близнецов. Их роли на экране воплотил актер Том Харди. Он играет Реджинальда и Рональда Крэй – двух самых известных преступников 50-60-х годов, которые на протяжении многих лет терроризировали жителей Лондона.

В начале картины зрители знакомятся с главными героями. Рональд находится в психиатрической клинике. Реджинальд помогает ему оказаться на свободе, чтобы вместе начать восхождение на криминальный олимп. Братья собираются получить контроль над миром преступности Лондона и для этого открывают элитный ночной клуб.

«Тайна 7 сестер»

В этом фильме не 2, а сразу 7 близнецов. Несколько разных персонажей воплотила на экране Нуми Рапас. Действие ленты происходит в недалеком будущем. Эксперименты с ГМО привели к тому, что на свет стало появляться все больше и больше близнецов. Планета под угрозой перенаселения. Чтобы спасти мир от глобального кризиса, власти вводят закон, запрещающий семье иметь больше одного ребенка.

Дочь Терренса умирает при родах. На свет рождаются семь здоровых девочек. Мужчина решает любой ценой сохранить им жизнь. Но для этого каждой из них придется притворяться той, кем они не являются. Лишь один день в неделю они проводят на свободе в образе Карен Сеттман. Однажды одна из сестер пропадает.