Страна СССР

Продолжительность 2 часа 30 минут

Год выпуска 1986

Премьера в мире 1 января 1986

Бюджет $500 000

Производство Киностудия «Ленфильм», Gosteleradio USSR

Другие названия

Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Dvadtsatyy vek nachinaetsya, Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Twentieth Century Approaches, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается, Шерлок Холмс в XX веке, 20th Century Begins, Les Aventures de Sherlock Holmes et du docteur Watson: Le XXe siècle commence, Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona: Nadchodzi wiek XX, Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Dvidešimtas amžius prasideda, Sherlock Holmes im 20. Jahrhundert, Sherlock Holmes in the 20th Century, Sherlok Kholms v XX veke, Приключенията на Шерлок Холмс и доктор Уотсън: Началото на двадести век