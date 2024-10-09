XIX век закончился, а вместе с ним остались позади и времена старой доброй Англии. Постаревшие герои знаменитых расследований покинули Бейкер-стрит и закончили детективную деятельность: Шерлок Холмс занимается пчеловодством, доктор Ватсон вернулся к врачебной практике, миссис Хадсон ушла на пенсию. Но в новом ХХ веке их услуги оказываются еще более востребованными, ведь мир стремительно движется к Первой мировой войне, а в Лондоне появляются немецкие шпионы...
Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.
|5 апреля 1987
|СССР