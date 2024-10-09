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Постер фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
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Киноафиша Фильмы Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается

Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Dvadtsatyy vek nachinaetsya 18+
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О фильме

XIX век закончился, а вместе с ним остались позади и времена старой доброй Англии. Постаревшие герои знаменитых расследований покинули Бейкер-стрит и закончили детективную деятельность: Шерлок Холмс занимается пчеловодством, доктор Ватсон вернулся к врачебной практике, миссис Хадсон ушла на пенсию. Но в новом ХХ веке их услуги оказываются еще более востребованными, ведь мир стремительно движется к Первой мировой войне, а в Лондоне появляются немецкие шпионы...

  • Фильм снят на основе четырех детективных рассказов Артура Конана Дойля: “Палец инженера”, “Второе пятно”, “Чертежи Брюса-Партингтона”, “Его прощальный поклон”.
  • В кинотеатрах фильм шел под названием “Шерлок Холмс в ХХ веке”.
  • Режиссер фильма Игорь Масленников исполнил небольшую роль киномеханика в конце картины.
  • По словам Василия Ливанова, он совершил большую ошибку, согласившись на участие в этом фильме. Он рассказал, что у фильма был слабый сценарий, который в некоторых местах ему пришлось исправлять собственноручно, а также он выразил мнение, что исполнители устали от своих ролей.
  • Ресторан, в котором ужинают Холмс и Ватсон в середине второй серии — это тот же самый павильон, в котором снималась гостиная миссис Хадсон.

Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 января 1986
Дата выхода
5 апреля 1987 СССР
Бюджет $500 000
Производство Киностудия «Ленфильм», Gosteleradio USSR
Другие названия
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Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.4
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается

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