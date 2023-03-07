КиноафишаФильмыПриключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
8.3
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
, 1983
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sokrovishcha Agry
СССР / криминал, детектив, мелодрама / 18+
8.3
О фильме
Здесь есть все — таинственные обстоятельства убийства, сверкающие драгоценности, колоритнейшие фигуры. Но главное — в ходе расследования доктор Ватсон встречает женщину, с которой, быть может, надолго свяжет свою жизнь…
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Рейтинг фильма
8.3
Оцените11 голосов
8.2IMDb
Обновлено 7 марта 2023
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