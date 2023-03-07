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Постер фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
8.3
Киноафиша Фильмы Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
8.3

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры

, 1983
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sokrovishcha Agry
СССР / криминал, детектив, мелодрама / 18+
Постер фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
8.3

О фильме

Здесь есть все — таинственные обстоятельства убийства, сверкающие драгоценности, колоритнейшие фигуры. Но главное — в ходе расследования доктор Ватсон встречает женщину, с которой, быть может, надолго свяжет свою жизнь…

В ролях

Василий Ливанов
Василий Ливанов
Sherlock Holmes
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Dr. Watson
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Mrs. Hudson
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Inspector Lestrade
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Thaddeus Sholto
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Jonathan Small
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Екатерина Григорьевна Зинченко
miss Mary Morstan
Екатерина Григорьевна Зинченко
miss Mary Morstan
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
King of Bohemia
Larisa Solovyova
Irene Adler (Character)
Larisa Solovyova
Irene Adler (Character)
Режиссер Игорь Масленников
Сценарист Игорь Масленников
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1983
Премьера в мире 25 июня 1983
Производство Gosteleradio USSR, Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sokrovishcha Agry, The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Treasures of Agra, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры, Les Aventures de Sherlock Holmes et du docteur Watson: Les Trésors d'Agra, Majaraha-ye Sherlock Holmes va Dr. Watson: Ganj e Agra, Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona: Skarby Agry, Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai, Sherlock Holmes - Der Schatz der Agra, The Treasures of Agra, Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона: Скарби Агри, Приключенията на Шерлок Холмс и доктор Уотсън: Съкровището на Агра

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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