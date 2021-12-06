Чародеи, 1982

В городе Китежград ведет свою деятельность НУИНУ — научный универсальный институт необыкновенных услуг, в котором накануне Нового года завершается разработка волшебной палочки “для сферы услуг”.

Одна из сотрудниц, милая ведьма Алена Санина, планирует полететь в Москву к своему жениху Ивану Пухову, но их свадьбе очень хочет помешать заместитель директора Сатанеев. Для этого Сатанеев говорит директору института Кире Шемаханской, что Санина выходит замуж за другого Ивана, Киврина, к которому очень неравнодушна Шемаханская. Разозлившись, Шемаханская вызывает Санину на ковер и накладывает на нее заклятие, превращая ее в расчетливую и коварную ведьму-карьеристку, которая не станет выходить замуж за романтика Киврина, а влюбится в такого же коварного Сатанеева.

Подчиненные Алены Виктор Ковров и Фома Брыль обеспокоены резкими переменами в поведении и планах Алены. Они выясняют, что снять заклятие Шемаханской и разрушить планы Сатанеева можно лишь при условии, что Алена до наступления Нового года поцелует того, кого по-настоящему любит…