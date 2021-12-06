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Чародеи Чародеи
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Чародеи, 1982

1982 / СССР
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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В городе Китежград ведет свою деятельность НУИНУ — научный универсальный институт необыкновенных услуг, в котором накануне Нового года завершается разработка волшебной палочки “для сферы услуг”.

Одна из сотрудниц, милая ведьма Алена Санина, планирует полететь в Москву к своему жениху Ивану Пухову, но их свадьбе очень хочет помешать заместитель директора Сатанеев. Для этого Сатанеев говорит директору института Кире Шемаханской, что Санина выходит замуж за другого Ивана, Киврина, к которому очень неравнодушна Шемаханская. Разозлившись, Шемаханская вызывает Санину на ковер и накладывает на нее заклятие, превращая ее в расчетливую и коварную ведьму-карьеристку, которая не станет выходить замуж за романтика Киврина, а влюбится в такого же коварного Сатанеева.

Подчиненные Алены Виктор Ковров и Фома Брыль обеспокоены резкими переменами в поведении и планах Алены. Они выясняют, что снять заклятие Шемаханской и разрушить планы Сатанеева можно лишь при условии, что Алена до наступления Нового года поцелует того, кого по-настоящему любит…

  • Премьера фильма состоялась 31 декабря 1982 года на советском телевидении.
  • Имена некоторых героев, место действия и другие детали взяты из повести братьев Стругацких “Понедельник начинается в субботу”, но фильм не является экранизацией.
  • Актеры Эммануил Виторган, Михаил Светин и Александр Абдулов сами исполняют свои песни (за исключением “Серенады”).
  • За Александру Яковлеву пела Ирина Отиева, за Екатерину Васильеву — Жанна Рождественская, за Аню Ашимову — Ольга Рождественская.
  • Песню “Три белых коня” исполнила Лариса Долина.
  • Композитор фильма — Евгений Крылатов, текст песен сочинил Леонид Дербенев, музыкальное сопровождение — ВИА “Добры молодцы”
  • Большая часть сцен на улицах Китежграда была снята в Суздале. Внутренние сцены в НУИНУ снимали в корпусе телецентра “Останкино”, построенном к Олимпийским играм 1980 года.
  • Первые дни роль Ивана Пухова играл Сергей Проханов, которого позже забраковал худсовет. Именно он едет на тройке под песню “Три белых коня” на общих и дальних планах.
  • Когда на роль Ивана утвердили Александра Абдулова, то оказалось, что он может сниматься только ночами, так как одновременно был занят в пяти фильмах.
  • Белый костюм героя Александра Абдулова — отсылка к картине “Лихорадка субботнего вечера”, где в таком же костюме щеголял герой Джона Траволты.
  • Изначально у говорящего кота Василия было гораздо больше реплик, которые озвучил Георгий Вицин. Когда в итоговом варианте фильма у него осталась лишь два слова, актер очень расстроился.
  • На роль Алены Саниной пробовались Елена Проклова, Ирина Муравьева, Елена Коренева, Ирина Алферова, Елена Цыплакова, Наталья Вавилова, Лариса Удовиченко, Наталья Белохвостикова.
  • На роль Сатанеева пробовался Евгений Евстигнеев, но он не смог сняться из-за болезни.
  • У актрисы Александры Яковлевой были крайне напряженные отношения с Валентином Гафтом. Их старались снимать по-отдельности.
  • На роль Киврина пробовались Николай Гринько, Олег Басилашвили, Александр Попов.
  • Роль Семена Фарады задумывалась как эпизодическая — гость с юга с четырьмя фразами. Но актер самостоятельно начал расширять свою роль, придумав появление следов, когда его герой потерялся в лабиринтах коридора. Прямо в кадре он сымпровизировал фразу: “Боже, как я похудел”.
  • По словам режиссера фильма Константина Бромберга, когда началась съемка, над съемочной группой завис настоящий НЛО. Пока оператор разворачивал громоздкую стационарную камеру объективом вверх, объект исчез.

В НУИНУ вовсю кипит работа по созданию волшебной палочки. Премьера продукта назначена на новогоднюю ночь. Но у директора института Шамаханской много врагов!

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 1 января 1982
Возраст 0+
Режиссер
Константин Бромберг
В ролях
Александра Яковлева
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Семен Фарада
Семен Фарада
Все актеры и съемочная группа
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Чародеи
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