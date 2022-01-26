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Анна Банщикова

Анна Банщикова
Анна Банщикова
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Дата рождения
24 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Анны Банщиковой

Родилась 24 января 1975 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Анны Банщиковой
Пришелец
Пришелец
фантастика 2018, Россия
5.0
Пилигрим
Пилигрим
триллер 2018, Россия
6.0
Не оставляй меня, Любовь
Не оставляй меня, Любовь
мелодрама 2014, Россия
0.0
Жажда
Жажда
драма 2013, Россия
7.0
У Бога свои планы
У Бога свои планы
драма, мелодрама 2012, Россия
5.0
Полынь – трава окаянная
Полынь – трава окаянная
мелодрама, криминал 2010, Россия
6.0
Танцуй
Танцуй
драма 2007, Россия
0.0
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Статьи о персоне
«Без слёз не взглянешь»: в провале новой «Ищейки» обвинили Банщикову Зрители остались не в восторге от свежих эпизодов.
2 комментария
26 января 2022 13:25
Вымучили 6 сезон: Банщикову обвинили в провале «Ищейки» Актрисе посоветовали заняться чем-нибудь более достойным, а создателей сериала призвали перестать «высасывать из пальца» сюжет.
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23 января 2022 11:45
«Дилетантство!»: зрители в пух и прах разнесли 6 сезон «Ищейки» Премьера новых эпизодов состоялась 10 января.
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22 января 2022 10:15
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