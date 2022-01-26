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Анна Банщикова
Анна Банщикова
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Анна Банщикова
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Дата рождения
24 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Анны Банщиковой
Родилась 24 января 1975 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Анны Банщиковой
Пришелец
фантастика
2018, Россия
5.0
Пилигрим
триллер
2018, Россия
6.0
Не оставляй меня, Любовь
мелодрама
2014, Россия
0.0
Жажда
драма
2013, Россия
7.0
У Бога свои планы
драма, мелодрама
2012, Россия
5.0
Полынь – трава окаянная
мелодрама, криминал
2010, Россия
6.0
Танцуй
драма
2007, Россия
0.0
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Статьи о персоне
«Без слёз не взглянешь»: в провале новой «Ищейки» обвинили Банщикову
Зрители остались не в восторге от свежих эпизодов.
2 комментария
26 января 2022 13:25
Вымучили 6 сезон: Банщикову обвинили в провале «Ищейки»
Актрисе посоветовали заняться чем-нибудь более достойным, а создателей сериала призвали перестать «высасывать из пальца» сюжет.
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23 января 2022 11:45
«Дилетантство!»: зрители в пух и прах разнесли 6 сезон «Ищейки»
Премьера новых эпизодов состоялась 10 января.
Написать
22 января 2022 10:15
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