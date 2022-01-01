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Леонид Марголин
Леонид Марголин
О персоне
Фильмография
Леонид Марголин
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Дата рождения
20 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Леонида Марголина
Родился 20 августа 1982 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Леонида Марголина
Счастья! Здоровья!
комедия
2018, Россия
4.0
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия
2017, Россия
4.0
Все о мужчинах
комедия
2016, Россия
5.0
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