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С новым годом, мамы! С новым годом, мамы!
Киноафиша Фильмы С новым годом, мамы! Отзывы о фильме «С новым годом, мамы!»
С новым годом, мамы! 2012 / Россия
7.1 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «С новым годом, мамы!»

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм должен поднять настроение перед новым годом
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
у нашего кинематографа стало уже традицией -ВИЛКОВА К НОВОМУ ГОДУ !!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне не нравятся Вилкова и юмористы из камеди, но выбора нет придется их смотреть из-за Розановой и Алена Делона. Смотрела "МАМЫ" - понравился, теперь хочу посмотреть и этот фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
10/10 ОЧень очень добрый. Идти с родителями.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
идти или не идти посоветуйте?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (джунгли, 05/01/2013 - 17:20:40):

идти не пожелеешь
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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