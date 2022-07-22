Елизавета Боярская - российская актриса театра и кино, дочь народных артистов России Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, родилась 20 декабря 1985 в Ленинграде. У Лизы есть старший брат Сергей, депутат Государственной Думы, который в детстве также несколько раз снимался в кино. Родители полагали, что именно Сергей пойдет по их стопам, в то время как его сестра не стремилась стать актрисой и увлекалась хореографией и классическими джазовыми танцами. В подростковом возрасте Боярская окончила Санкт-Петербургскую школу моделей.

Впервые на съемочной площадке девушка оказалась в 15 лет. В 2001 году она сыграла юную наркоманку Алису, дочь богатых родителей в картине «Ключи от смерти», однако съемки не казались ей чем-то увлекательным. В школе Лизе хорошо давалась организация мероприятий, что подтолкнуло ее выбрать профессию PR-менеджера. Для того чтобы поступить на нужный факультет, девушка в старших классах начала усиленно готовиться с репетиторами, однако за пару месяцев до вступительных экзаменов неожиданно поняла, что потеряла интерес к этой сфере. После того, как Боярская посетила открытие учебного театра «На Моховой» и несколько спектаклей Театра им. Ленсовета, она поняла, что ей хочется играть на сцене. Она подготовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства буквально за несколько месяцев и стала студенткой курса Льва Абрамовича Додина.

Театральная карьера Елизаветы Боярской

На сцене Малого драматического театра Боярская выступала еще в студенческие годы. В спектакле Льва Додина «Король Лир» девушка исполнила роль Гонерелью и за эту работу получила престижную театральную премию «Золотой софит». После окончания академии театрального искусства Елизавета стала частью труппы Малого драмтеатра (Театра Европы), где играла Гурьевну в спектакле «Блажь», Женю в постановке по роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба», Розалину в шекспировских «Бесплодных усилиях любви» и Доротею в «Прекрасном воскресенье для разбитого сердца» по пьесе Т. Уильямса. В 2014 году Боярская появилась в постановке «Вишневый сад» в роли Вари. В настоящий момент актриса - прима Театра Европы.

Фильмы Елизаветы Боярской

В 2003 году актриса исполнила свою первую главную роль в ленте «Демон полдня», после чего снялась в эпизоде сериала «Кобра. Антитеррор». В 2004 году Боярская сыграла медсестру Эрну в немецко-итальянской драме «Бункер» режиссера Оливера Хиршбигеля. Прорыв в ее карьере произошел в 2005 году благодаря роли в военной драме «Первый после Бога», за которую она была удостоена премии «MTV Россия» в номинации «Прорыв года». Затем последовали роли в картинах «Вы не оставите меня» (2006), «Грозовые ворота» (2006), «Юнкера» (2006) и «Парк советского периода» (2006).

Елизавета Боярская - «Ирония судьбы»

Одной из самых ярких ролей в карьере Елизаветы Боярской считается роль в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», сиквеле советской кинокартины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Партнерами девушки по съемочной площадке стали Константин Хабенский и Сергей Безруков.

Елизавета Боярская - «Адмиралъ»

В 2008 году Лиза снялась в блокбастере Андрея Кравчука «Адмиралъ», повествующем о жизни известного боевого офицера военно-морского флота и полярного исследователя, адмирала Александра Васильевича Колчака, и его супруги Анны Тимиревой, которую и сыграла Боярская. За эту работу получила премию «MTV Россия», как исполнительница лучшей женской роли.

После успеха драмы «Адмиралъ» Елизавета стала настоящей звездой российского кинематографа, и на экранах каждый год выходило сразу по несколько фильмов с ее участием. В 2011 году зрители увидели Боярскую в исторической драме «Петр Первый. Завещание», где она уже второй раз за свою карьеру снялась в эротической сцене с Александром Балуевым, игравшим Петра Великого. Годом позже с участием актрисы на экраны вышла военная драма «Матч» об оккупированном фашистами Киеве, которая имела ошеломительный успех. В 2014 году Лиза появилась в главной роли в российско-казахстанском триллере «Беглецы», где также снялись Петр Федоров и Максим Виторган. В 2015 году актриса сыграла в историческом детективе «Контрибуция», исполнив главных персонажей на пару с Максимом Матвеем. Фильм занял первое место и приз «Золотая ладья» в программе «Выборгский счет» на кинофестивале «Окно в Европу», а также получил приз XXIII фестиваля «Созвездие» за лучший актерский ансамбль. В 2017 году Елизавете досталась главная роль в драме «Анна Каренина. История Вронского», вольной экранизацией одноименного романа Льва Толстого. На экраны в кино картина вышла в июне 2017 года, также существует расширенная восьмисерийная телевизионная версия.

Также актрису можно увидеть в таких фильмах, как «Пять невест» (2011), «Клуши» (2012), «Zолушка» (2012), «Привычка расставаться», «Курьер из Рая» (2013), Шерлок Холмс (2013) и Статус: Свободен (2015).

Личная жизнь Елизаветы Боярской

В студенческие годы Боярская встретила свою первую любовь - сокурсника Данилу Козловского, однако строгий отец девушки выступил против их отношений. Такая же участь ждала актеров и Сергея Чонишвили и Павла Полякова. В 2009 году на съемках фильма «Не скажу» Лиза познакомилась с актером МХТ им. Чехова, звездой картины «Стиляги» Максимом Матвеевым, и у них завязался роман. Пара долго скрывала свои отношения, так как на тот Максим был женат на актрисе Яне Сексте. Позже Матвеев развелся с супругой, а в 2010 году женился на Лизе. Весной 2012 года у пары родился сын Андрей.