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Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
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Карэн Бадалов
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Дата рождения
28 марта 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Карэн Бадалов
Родился 28 марта 1965 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Карэн Бадалов
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
2021, Россия
6.0
Сон в летнюю ночь
комедия, спектакль
2016, Россия
0.0
Песнь песней
драма, мелодрама
2015, Украина
6.0
Параджанов
мелодрама, драма
2013, Украина / Франция / Грузия / Армения
5.0
Дирижер
драма
2012, Россия
7.0
Тихая семейная жизнь
триллер
2008, Россия
6.0
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