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Ирина Розанова
Ирина Розанова
Irina Rozanova
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Ирина Розанова
Irina Rozanova
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Дата рождения
22 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Пенза, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Ирины Розановой
Родилась 22 июля 1961 года. Пенза, СССР (Россия).
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Фильмография Ирины Розановой
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
Будь моим Кириллом
комедия
2021, Россия
5.0
Недетский дом
драма
2021, Россия
0.0
Love
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
Скажи ей
драма
2020, Россия
7.0
Небесная команда
драма, спорт
2020, Россия / Беларусь
5.0
Лицо
комедия
2019, Россия
0.0
Новогодний ремонт
комедия
2019, Россия
5.0
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Взяточница Любовь Аксенова ищет себе донора в первом трейлере комедийного сериала «Почка»
Премьера состоится на видеосервисе KION.
Написать
21 декабря 2021 15:36
Павел Прилучный и Ирина Розанова исполнят ведущие роли в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция»
Комедийное шоу расскажет об Управлении по распределению душ, которое решает, куда попадет человек после смерти.
Написать
21 декабря 2021 14:46
KION объявил дату премьеры сериала «Сергий против нечисти»
Ранее шоу называлось «Отец Сергий».
Написать
16 декабря 2021 17:12
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Статьи о персоне
Розанову прорвало на поминках Брик: «Худшая на свете компания»
Артистка решила почтить память подруги в собственном стиле.
3 комментария
15 февраля 2022 07:15
Веселые поминки умершей в 40 лет Евгении Брик шокировали россиян: «Плакать хочется»
Знаменитость скончалась 10 февраля.
Написать
14 февраля 2022 11:35
Розанова не стала молчать о современном театре: «Не хочу там умереть»
Артистка предпочитает играть в кино.
Написать
14 декабря 2021 18:45
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