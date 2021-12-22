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Артем Аксененко
Артем Аксененко
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Артем Аксененко
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Дата рождения
8 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер
Биография Артем Аксененко
Режиссер. Родился 8 апреля 1983 года. Ярославль, СССР (Россия).
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Фильмография Артем Аксененко
Тайна
комедия, семейный, детский
2022, Россия
4.0
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
Затмение
фэнтези, приключения, мистика
2017, Россия
5.0
Неуловимые: Бангкок
приключения, криминал
2016, Россия
3.0
Неуловимые: Джекпот
приключения, комедия, криминал
2016, Россия
3.0
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
спорт, драма
2015, Россия
6.0
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма
2015, Россия
7.0
Неуловимые
боевик
2015, Россия
4.0
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В продолжении героиня Оксаны Акиньшиной окажется перед сложной моральной дилеммой.
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22 декабря 2021 16:32
Мороз, Пересильд и Бурковский снимутся в новом сериале «Медиатор»
Режиссером проекта стал Артем Аксененко («В клетке», «Лапси»).
Написать
3 августа 2020 09:18
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