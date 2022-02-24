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Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Jordana Brewster
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Джордана Брюстер
Jordana Brewster
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Дата рождения
26 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Личные связи
Марк Уолберг
были в отношениях с 2000 по 2001
Биография Джордана Брюстер
Родилась 26 апреля 1980 года. Панама-Сити, Панама.
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Фильмография Джордана Брюстер
Ограбление по-американски
триллер
2017, США / Россия
3.0
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
Север ада
драма, комедия
2015, США
5.0
Форсаж 7
криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Форсаж 5
боевик, приключения
2011, США
8.0
Форсаж 4
боевик
2009, США
7.0
Техасская резня бензопилой: Начало
ужасы, триллер
2006, США
7.0
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Симу Лю пополнил именитый актерский состав триллера «Привет, незнакомец»
В фильме также снимаются Джордана Брюстер, Робби Амелл и Сэм Уортингтон.
Написать
24 февраля 2022 12:48
Робби Амелл и Алисия Санс сыграют с Сэмом Уортингтоном и Джорданой Брюстер в триллере «Привет, незнакомец»
В фильме расскажут о женщине, которая заменила покойного мужа на андроида.
Написать
3 февраля 2022 15:42
Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в научно-фантастическом триллере с Люком Граймсом
В центре сюжета окажется вдова, которая решает заменить мужа андроидом.
Написать
3 декабря 2021 11:57
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Связи
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
были в отношениях с 2000 по 2001
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