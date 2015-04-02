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Форсаж 6
Отзывы о фильме «Форсаж 6»
Furious 6
Форсаж 6
2013 / США
Трейлер
7.8
Оцените
118
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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qwe123123
2 апреля 2015, 12:51
Как забронировать билдетаЮ ребята подскажите плз!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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qwe123123
2 апреля 2015, 12:51
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Mix
2 апреля 2015, 12:51
Ну вот и оно. Зашел на киноафишу смотрю Форсаж 6! Еее, срочно откладываю все и иду! Я фанат, признаюсь)).
Отпишусь потом как оно было, но скажу заранее, ИМХО с форсажами творится тоже самое что и с серией гоночных игр NFS, чем дальше тем хуже, это как я сказал мое личное мнение, по тому что: раньше я ходил посмотреть на красивые машины и гонки, а не на то - как Рок бъет кого то по лицу. Буду сравнивать жестко, с любимыми 1 и 2 частью.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mix
2 апреля 2015, 12:51
ПОСЛЕ КОНЦА ФИЛЬМ НЕ УХОДИТЬ! Через 30 секунд вы увидите ТАКОЕ!❗️ ✊ что не в какие ворота, но блин круто ааааа ✊ не скажу!
Итак), это было вступление. Сходил, только вернулся. Оценка 9/10✊ фильм потрясный, имхо идти можно всем!
Опишу что понравилось и что нет, но как я уже сказал, идти однозаначно✊
Плюсы:
+Наконец то гонки и машины, погони и драйв!) А драки и стрельба отошли на второй план ура.
+Хороший юмор)) к примеру у Рока, напарница спрашивает : -"Ну что он раскололся??"✊ Рок так посмотрел на неё: -"Ничего... склеят".
хахах))
+Хорошая заставка в начале фильма, все моменты их всех частей, замешаны в микс и дают представление о том как все докатилось до этого самого дня (эх, ностальгия)) клево✊
+Конечно ИМХО когда мы снова видим всех героев в сборе, это несомненно плюс, но в этой части к этому подошли с особым энтузиазмом и комичностью))
+Чумачечий конец после уже финальных титров! Так и хочется вам написать что там случилось!!))) По тому что зал просто сначала визжал, потом кричал, потом просто все стояли вот так...✊ ))
p.s Я думаю в конце своего рассказа я напишу что там произошло), помечу это так:
, чтоб вы знали что не читать, чтобы не портить сюрприз), все в вашей так сказать силе воли) Но не пугайтесь сейчас ещё будут минусы, да да, они есть)
Итак минусы:
-Перед началом сеанса сходите в толчок!) иначе потом будет тяжело понять, что произошло и откуда у них взялся Танк к примеру)) фильм идет 2-30, учтите✊
-В промежутке между 1:30 и 1:50, я заскучал... Я! Вы представляете, фанат Форсажа. Так что готовтесь к куче отзывов типа, я там спал пол фильма и все такое, но это вообще странные люди), мне было скучно всего 10-20 минут) точнее не скучно, а я ждал когда уже перестанут болтать герои и найду злодеев ✊ а как вы хотели, кроме как стрелять и водить тачки, нужно и поболтать)
-За весь фильм я заметил всего 2 не реалистичных момента, как бы и фиг с ними, но когда эта часть косит под "реал" и тут происходит развязка в сцене с танком, вы бы сказали наверное либо- "Ваааау" либо "Пфффф-бред". Я строго отношусь к Форсажам, по этому я был критичен)
Итог: Очень советую перед началом посмотреть часть 4 или 5, так как они были какими то... ну скажем пустыми и левыми, а затем эту часть-6. И вы увидите что такое хорошее кино и как вырос уровень с прошлой части!) Вообщем считаю что 6 часть вполне удалась, скоро пойду смотреть ещё раз с компаний приятелей, а не с девушкой) Вот так
А теперь....
да да, если не хотите портить сюрприз, не читайте, идите в кино и все сами посмотрите 😌
Итак, вот фильм заканчивается, на более менее такой позитивной ноте)) Все встают, свет - то -сё, и оп... По улицам токио фигачет RX-7 и красный Evo✊ )) Ничего не напоминает?))) Да да, главные герои Токийского Дрифта)), показывают как Хан сваливает от погони, от злобных парней, кто не помнит смотрите Форсаж:Токийский Дрифт. И в итоге, как вы помните в него на полном ходу влетает тачка... машина переворачивается и загорается, он лежит весь такой в крови и бензине, иииии......... тут открывается дверь этой обычной черной тачилы, которая протаранила затюненый RX-7 с Ханом и оттуда вылазиет дамы и госпада кто? А вот и не угадали - Стэтхэм✊ !!
Да млять, это перевозчик чтоб его))))!! Он набирает сотик, Вин Дизель берет трубку. Стэтхэм не многословен:-"Торето? Ты меня не знаешь, но совсем скоро это изменится!"
Бросает телефон в сторону груды металла с Ханом, отварачивается и RX-7 с нашим японцем взрывается...... у всех Шок))))✊ ✊ епт, перевозчик молодец, миссия снова выполнена xD
Короче фильм что надо идти однозначно 9/10. Все
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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andress
2 апреля 2015, 12:51
Чушь
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
неплохой местами юмор спас фильм, я считаю...иначе это был бы сплошной ✊ , смотреть который можно только по накурке или под чем-нить еще...сценариста надо пороть розгами за неумеренное раздутие хронометража этого бреда...кто-то говорил, что у Бэя отказал вкус в своей неумеренности, так вот у Лина его и не было...нет ну 5я часть еще как-то смотрелась, но этот винегрет больше похож по построению на муви 43, его как-будто склеивали из отдельных частей...убитую лучше бы не воскрешали - она нулевая, элементы реслинга в исполнении скал и прочих дизелей с закадровой озвучкой ударами металла по металлу уже даже не развлекают...
2 нормальных гонки, чуть-чуть юмора и час-тридцать экранного времени потраченного впустую...
лучше бы сразу сняли взрыв самолета и морду Стетема для затравки 7й части
ps что я уяснил из фильма: толстый любит американский автопром (причем преимущественно масл-кары, видимо, остальное просто не ездит у янки✊ ), худой (на фоне толстого ✊ ) - японский....а основную промо-рекламу с наглядными тестами на безопасность получил почему-то немецкий в лице бмв ✊
pps отдельно порадовал сюжетный ход с гонкой воскресшей, длинная сцена со второым подбородком дизеля и последующий фарсом с главным злодеем, который надо видеть, потому как в здравом уме до такого тяжело додуматься ✊
ppps 5/10 за гонки и юмор (лучше бы я это дома посмотрел)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не, на фильмы с дядькой Скалой я больше ни ногой. Только Бэю, видимо, под силу выжать из него что-то интересное.
Вначале предлагают очень милую нарезку из прежних частей, а потом выдают комикс. Действие переехало в какую-то параллельную реальность. Тачки летают, Торрето в что-то такое поверил и пробует ловить девушек на лету, чисто Нео. Пули выковыривает, как косточки из арбуза. Там одна девушка палит по вражине в падении на манер Тринити из Перезагрузки, только до неё Торрето чего-то не долетел, жалко. Но не сильно расстроился, кстати.
Большую часть фильма было жутко скучно и жестко клонило в сон. Впечатлил эпизод с танком и под конец стало интересно, когда началось полное безумие. Проснулась: тачки в воздухе болтаются гроздьями, какие-то негры в темноте дерутся - ни хрена не видно, кто кого, самолет ползет по полосе минут двадцать, наверное. Поразило посреди этого великолепия абсолютно флегматичное лицо пилота. Пофиг, что вокруг творится, взлетаем...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела сегодня фильм, понравился. Сюжет фильма держит в напряжении на протяжении всего фильма. В фильме есть все, что мне нравится - гонки, драки, шутки. Короче мне все понравилось и конечно же Дуэйн Джонсон. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
Я не поклонница жанра "стреляют-дерутся-взрывают", но 5-ый "Форсаж" - один из моих самых лучших фильмов прошлого года, на мой взгляд. Я бы не стала писать отзыв на продолжение, если бы не рейтинг на этом форуме. Моя оценка "Форсажу-6" - 4 из 10, несмотря на безумный экшн на экране, пришлось думать о своем, чтобы хоть как-то развлечься.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Для любителей жанра будет приятно посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Отпишусь потом как оно было, но скажу заранее, ИМХО с форсажами творится тоже самое что и с серией гоночных игр NFS, чем дальше тем хуже, это как я сказал мое личное мнение, по тому что: раньше я ходил посмотреть на красивые машины и гонки, а не на то - как Рок бъет кого то по лицу. Буду сравнивать жестко, с любимыми 1 и 2 частью.
Итак), это было вступление. Сходил, только вернулся. Оценка 9/10✊ фильм потрясный, имхо идти можно всем!
Опишу что понравилось и что нет, но как я уже сказал, идти однозаначно✊
Плюсы:
+Наконец то гонки и машины, погони и драйв!) А драки и стрельба отошли на второй план ура.
+Хороший юмор)) к примеру у Рока, напарница спрашивает : -"Ну что он раскололся??"✊ Рок так посмотрел на неё: -"Ничего... склеят". хахах))
+Хорошая заставка в начале фильма, все моменты их всех частей, замешаны в микс и дают представление о том как все докатилось до этого самого дня (эх, ностальгия)) клево✊
+Конечно ИМХО когда мы снова видим всех героев в сборе, это несомненно плюс, но в этой части к этому подошли с особым энтузиазмом и комичностью))
+Чумачечий конец после уже финальных титров! Так и хочется вам написать что там случилось!!))) По тому что зал просто сначала визжал, потом кричал, потом просто все стояли вот так...✊ ))
p.s Я думаю в конце своего рассказа я напишу что там произошло), помечу это так: , чтоб вы знали что не читать, чтобы не портить сюрприз), все в вашей так сказать силе воли) Но не пугайтесь сейчас ещё будут минусы, да да, они есть)
Итак минусы:
-Перед началом сеанса сходите в толчок!) иначе потом будет тяжело понять, что произошло и откуда у них взялся Танк к примеру)) фильм идет 2-30, учтите✊
-В промежутке между 1:30 и 1:50, я заскучал... Я! Вы представляете, фанат Форсажа. Так что готовтесь к куче отзывов типа, я там спал пол фильма и все такое, но это вообще странные люди), мне было скучно всего 10-20 минут) точнее не скучно, а я ждал когда уже перестанут болтать герои и найду злодеев ✊ а как вы хотели, кроме как стрелять и водить тачки, нужно и поболтать)
-За весь фильм я заметил всего 2 не реалистичных момента, как бы и фиг с ними, но когда эта часть косит под "реал" и тут происходит развязка в сцене с танком, вы бы сказали наверное либо- "Ваааау" либо "Пфффф-бред". Я строго отношусь к Форсажам, по этому я был критичен)
Итог: Очень советую перед началом посмотреть часть 4 или 5, так как они были какими то... ну скажем пустыми и левыми, а затем эту часть-6. И вы увидите что такое хорошее кино и как вырос уровень с прошлой части!) Вообщем считаю что 6 часть вполне удалась, скоро пойду смотреть ещё раз с компаний приятелей, а не с девушкой) Вот так
А теперь.... да да, если не хотите портить сюрприз, не читайте, идите в кино и все сами посмотрите 😌
Итак, вот фильм заканчивается, на более менее такой позитивной ноте)) Все встают, свет - то -сё, и оп... По улицам токио фигачет RX-7 и красный Evo✊ )) Ничего не напоминает?))) Да да, главные герои Токийского Дрифта)), показывают как Хан сваливает от погони, от злобных парней, кто не помнит смотрите Форсаж:Токийский Дрифт. И в итоге, как вы помните в него на полном ходу влетает тачка... машина переворачивается и загорается, он лежит весь такой в крови и бензине, иииии......... тут открывается дверь этой обычной черной тачилы, которая протаранила затюненый RX-7 с Ханом и оттуда вылазиет дамы и госпада кто? А вот и не угадали - Стэтхэм✊ !!
Да млять, это перевозчик чтоб его))))!! Он набирает сотик, Вин Дизель берет трубку. Стэтхэм не многословен:-"Торето? Ты меня не знаешь, но совсем скоро это изменится!"
Бросает телефон в сторону груды металла с Ханом, отварачивается и RX-7 с нашим японцем взрывается...... у всех Шок))))✊ ✊ епт, перевозчик молодец, миссия снова выполнена xD
Короче фильм что надо идти однозначно 9/10. Все
2 нормальных гонки, чуть-чуть юмора и час-тридцать экранного времени потраченного впустую...лучше бы сразу сняли взрыв самолета и морду Стетема для затравки 7й части
ps что я уяснил из фильма: толстый любит американский автопром (причем преимущественно масл-кары, видимо, остальное просто не ездит у янки✊ ), худой (на фоне толстого ✊ ) - японский....а основную промо-рекламу с наглядными тестами на безопасность получил почему-то немецкий в лице бмв ✊
pps отдельно порадовал сюжетный ход с гонкой воскресшей, длинная сцена со второым подбородком дизеля и последующий фарсом с главным злодеем, который надо видеть, потому как в здравом уме до такого тяжело додуматься ✊
ppps 5/10 за гонки и юмор (лучше бы я это дома посмотрел)
Вначале предлагают очень милую нарезку из прежних частей, а потом выдают комикс. Действие переехало в какую-то параллельную реальность. Тачки летают, Торрето в что-то такое поверил и пробует ловить девушек на лету, чисто Нео. Пули выковыривает, как косточки из арбуза. Там одна девушка палит по вражине в падении на манер Тринити из Перезагрузки, только до неё Торрето чего-то не долетел, жалко. Но не сильно расстроился, кстати.
Большую часть фильма было жутко скучно и жестко клонило в сон. Впечатлил эпизод с танком и под конец стало интересно, когда началось полное безумие. Проснулась: тачки в воздухе болтаются гроздьями, какие-то негры в темноте дерутся - ни хрена не видно, кто кого, самолет ползет по полосе минут двадцать, наверное. Поразило посреди этого великолепия абсолютно флегматичное лицо пилота. Пофиг, что вокруг творится, взлетаем...
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