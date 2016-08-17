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Мартин Вуттке
Мартин Вуттке
Martin Wuttke
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Мартин Вуттке
Martin Wuttke
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Дата рождения
8 февраля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Гельзенкирхен, ФРГ (Германия)
Рост
170 см
Биография Мартина Вуттке
Родился 8 февраля 1962 года. Гельзенкирхен, ФРГ (Германия).
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Фильмография Мартина Вуттке
Стой на месте
драма
2019, Германия
6.0
Берлин, Александерплац
драма
2019, Германия
6.0
Дуэлянт
драма
2016, Россия
7.0
Колония Дигнидад
драма
2015, Германия
6.0
Самый опасный человек
триллер
2014, Великобритания / США / Германия
6.0
Облачный атлас
фантастика
2012, США
7.0
Ханна. Совершенное оружие
драма
2011, США / Великобритания / Германия
7.0
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
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17 августа 2016 09:06
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