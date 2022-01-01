Конечно, тема борьбы человека с жестокими обстоятельствами, когда он может положиться только на себя, не нова. Каждый хотя бы раз задумывался о том, выжил бы он сам в такой ситуации, оказавшись один на один с неподвластной ему природой. Однозначно ответить на такой вопрос невозможно, но фильмы про выживание могут подкинуть пищу для ума.

Смотря такой фильм, мы все болеем за главного героя, ведь он в некотором смысле представляет все человечество. Именно он должен доказать, что нет преград человеческой воле, она сильнее обстоятельств, природы и судьбы вместе взятых. Ни ледяная пустыня, ни разъяренный медведь, ни заточение в расщелине не способны его сломить. Но параллельно мы думаем про худшие варианты развития событий, а в какой-то момент и вовсе теряем надежду на спасение героя. Фильмы о выживании — эмоциональные американские горки, когда душевный подъем и тотальное отчаяние разделяют всего несколько минут.

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