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Фильмы про выживание
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Фильмы про выживание

Конечно, тема борьбы человека с жестокими обстоятельствами, когда он может положиться только на себя, не нова. Каждый хотя бы раз задумывался о том, выжил бы он сам в такой ситуации, оказавшись один на один с неподвластной ему природой. Однозначно ответить на такой вопрос невозможно, но фильмы про выживание могут подкинуть пищу для ума.

Смотря такой фильм, мы все болеем за главного героя, ведь он в некотором смысле представляет все человечество. Именно он должен доказать, что нет преград человеческой воле, она сильнее обстоятельств, природы и судьбы вместе взятых. Ни ледяная пустыня, ни разъяренный медведь, ни заточение в расщелине не способны его сломить. Но параллельно мы думаем про худшие варианты развития событий, а в какой-то момент и вовсе теряем надежду на спасение героя. Фильмы о выживании — эмоциональные американские горки, когда душевный подъем и тотальное отчаяние разделяют всего несколько минут.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие фильмы про выживание в хорошем качестве.

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Болевой порог
Болевой порог
5.0
триллер, приключения, боевик
2019, Россия
Амундсен
Амундсен
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография, приключения
2019, Норвегия
Во власти стихии
Во власти стихии
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2018, США
Затерянные во льдах
Затерянные во льдах
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2018, Исландия
Курск
Курск
6.0
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
Джунгли
Джунгли
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, триллер
2017, Австралия
Ловушка времени
Ловушка времени
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения
2017, США
Синяя бездна
Синяя бездна
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2016, Великобритания
Уроки выживания
Уроки выживания
5.0
семейный, комедия
2016, Россия
Красная черепаха
Красная черепаха
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2016, Франция
Эксперимент «Офис»
Эксперимент «Офис»
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, боевик, триллер
2016, США
Опасное погружение
Опасное погружение
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2015, Великобритания
Высотка
Высотка
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, фантастика, триллер, драма
2015, Великобритания
Выхода нет
Выхода нет
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2015, США
Помпеи
Помпеи
5.0
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
Большая игра
Большая игра
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, приключения
2014, Финляндия / Великобритания / Германия
Сталинградово детство
Сталинградово детство
0.0
документальный
2014, Россия
Метро
Метро
7.0
боевик, драма, триллер
2013, Россия
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика, триллер
2013, США
Выживут только любовники
Выживут только любовники
7.0
фантастика, триллер, драма
2013, США
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Люди, которые безумно любят приключения и путешествия, очень часто оказываются в сложных ситуациях, когда спасти их может только собственные знания или физическая сила. Выживание – процесс очень непростой и не для слабаков. Очень часто на пути туристов встает преграда в виде природных катаклизмов или других опасностей, которые надо преодолеть, чтобы выжить в незнакомой среде. Опасные для жизни ситуации, как правило, подстегивают попавших в них людей и моментально мобилизируют все силы организма, даже те, о которых человек порой и не подозревал. Но без подготовки и знаний все-таки никуда. Например, герои фильма «Санктум» в этом хорошо убедились на собственном примере, когда полезли исследовать морские глубины. Или всем известный «Тарзан» ни за что не прожил бы так долго в джунглях, если бы не приобрел необходимые навыки выживания в той среде. Поэтому лучше не соваться в опасные чащи или ущелья, чтобы не пришлось потом сражаться за свою жизнь с опасными существами или силами природы.

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