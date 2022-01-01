Конечно, тема борьбы человека с жестокими обстоятельствами, когда он может положиться только на себя, не нова. Каждый хотя бы раз задумывался о том, выжил бы он сам в такой ситуации, оказавшись один на один с неподвластной ему природой. Однозначно ответить на такой вопрос невозможно, но фильмы про выживание могут подкинуть пищу для ума.
Смотря такой фильм, мы все болеем за главного героя, ведь он в некотором смысле представляет все человечество. Именно он должен доказать, что нет преград человеческой воле, она сильнее обстоятельств, природы и судьбы вместе взятых. Ни ледяная пустыня, ни разъяренный медведь, ни заточение в расщелине не способны его сломить. Но параллельно мы думаем про худшие варианты развития событий, а в какой-то момент и вовсе теряем надежду на спасение героя. Фильмы о выживании — эмоциональные американские горки, когда душевный подъем и тотальное отчаяние разделяют всего несколько минут.
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Люди, которые безумно любят приключения и путешествия, очень часто оказываются в сложных ситуациях, когда спасти их может только собственные знания или физическая сила. Выживание – процесс очень непростой и не для слабаков. Очень часто на пути туристов встает преграда в виде природных катаклизмов или других опасностей, которые надо преодолеть, чтобы выжить в незнакомой среде. Опасные для жизни ситуации, как правило, подстегивают попавших в них людей и моментально мобилизируют все силы организма, даже те, о которых человек порой и не подозревал. Но без подготовки и знаний все-таки никуда. Например, герои фильма «Санктум» в этом хорошо убедились на собственном примере, когда полезли исследовать морские глубины. Или всем известный «Тарзан» ни за что не прожил бы так долго в джунглях, если бы не приобрел необходимые навыки выживания в той среде. Поэтому лучше не соваться в опасные чащи или ущелья, чтобы не пришлось потом сражаться за свою жизнь с опасными существами или силами природы.