Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лилли (Энди) Вачовски 7 фотографий
Лилли (Энди) Вачовски Lilly (Andy) Wachowski
Связи Лилли Вачовски
Лана Вачовски
Лана Вачовски сестры
Киноафиша Персоны Лилли (Энди) Вачовски

Лилли (Энди) Вачовски

Lilly (Andy) Wachowski

Дата рождения
29 декабря 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Чикаго, США

Биография Лилли Вачовски

Сожержание:
Энди Вачовски – Фильмы
  - Энди Вачовски - «Связь»
  - Энди Вачовски - «Матрица»
  - Энди Вачовски - «Облачный атлас»
  - ​​​​​​​Энди Вачовски - «Восьмое чувство»
​​​​​​​Энди Вачовски - Личная жизнь

Энди (позднее – Лилли) Вачовски родился 29 декабря 1967 года в Чикаго, Иллинойс. Отец Ларри и Энди был бизнесменом, а мать работала медсестрой, при этом в семье царила своеобразная религиозная атмосфера: отец был убежденным атеистом, а мать, воспитанная в католичестве, перешла в шаманизм. Братья учились вместе в Чикаго, затем Энди поступил в Колледж Эмерсона в Бостоне, но бросил учебу, так и не закончив. Затем они вновь воссоединились, чтобы вместе заняться строительным бизнесом в Чикаго, и параллельно вынашивали идею «Матрицы».


Энди Вачовски – Фильмы
 

Карьера братьев Вачовски началась с фильма «Наемные убийцы» 1995 года, к которому они написали сценарий. Но режиссеры уже вынашивали идею «Матрицы», а такой крупномасштабный проект ни одна студия не была готова поручить новичкам, не снявшим ни одного фильма. Тогда Вачовски создали картину «Связь» - неонуар 1996 года, в котором отработали многие свои фирменные приемы. В 1999 году наконец появилась «Матрица», которая стала известна на весь мир и повлекла за собой множество последователей и философских споров. В 2003 году Вачовски сняли вторую часть «Матрица: Перезагрузка» и третью – «Матрица: Революция». В 2006 году они выступили сценаристами и продюсерами фильма «V – значит вендетта», который ждал большой успех. Вслед за этим Вачовски выпустили несколько провальных проектов: среди них «Спиди-гонщик» по одноименному анимэ-сериалу и фантастический боевик «Восхождение Юпитер» 2015 года. В этом же году Вачовски взялись за сериал «Восьмое чувство», который получил в целом положительные отзывы и обзавелся своим фанатским сообществом.


Энди Вачовски - «Связь»

Свой дебютный фильм Вачовски сняли в 1996 году в жанре неонуар. Картина рассказывает о бывшей заключенной Корки (Джина Гершон), которая въезжает в свою новую квартиру и начинает там ремонт. По соседству с ней живет мафиози Сизар (Джо Пантолиано) со своей любовницей Вайолет (Дженнифер Тилли). Корки знакомится с соседкой, и между ними возникает влечение. Девушки решают похитить у Сизара два миллиона долларов.



Энди Вачовски - «Матрица»
 

Культовый фильм 1999 года о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он обращает внимание на знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она сводит его с Морфиусом (Лоуренс Фишберн), который владеет тайным знанием о Матрице. Тем временем Нео начинают преследовать так называемые агенты – стражники Матрицы. Они арестовывают его на работе и допрашивают, а потом вживляют жучка и отпускают. Нео кажется, что это ему приснилось, но Тринити снова находит его и показывает, как он ошибался. Картина получила 4 «Оскара», мировое признание, а также оставила огромное наследие в сферах компьютерных игр, кино и анимэ.


Энди Вачовски - «Облачный атлас»

Историко-фантастический фильм 2012 года, основанный на романе Дэвида Митчелла. Картина состоит из шести символически взаимосвязанных историй, происходящих в прошлом, настоящем и будущем. Шестеро героев в разных историях являются реинкарнацией друг друга. У каждого актера несколько ролей в фильме, охватывающих разное время, расы и даже пол. В фильме снимались Холли Берри, Том Хэнкс, Хью Грант, Хьюго Уирвинг, Джим Стерджесс и другие.


Энди Вачовски - «Восьмое чувство»

Фантастический сериал, выходивший с 2015 по 2017 годы на канале Netflix. Восемь незнакомцев с разных концов света, незнакомые друг с другом, внезапно становятся так называемыми сенсейтами – начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Джонас Малики (Навин Эндрюс) хочет помочь героям соединиться, а таинственный и могущественный мистер Уисперс (Терренс Манн) охотится на них и стремится уничтожить. Каждая из серий посвящена персонажу и его истории.


Энди Вачовски - Личная жизнь

Энди Вачовски с 1991 года женат на Алисе Блесингейм, которая осталась с режиссером, несмотря на трансгендерный переход, о котором стало известно в 2016 году. С тех пор Энди Вачовски известен как трансгендерная женщина Лилли Вачовски.

 

Связи Лилли Вачовски
Лана Вачовски
сестры Лана Вачовски

Популярные фильмы

Матрица 8.7
Матрица (1999)
Восьмое чувство 8.0
Восьмое чувство (2015)
«V» значит Вендетта 7.7
«V» значит Вендетта (2005)

Фильмография Лилли Вачовски

Matrix: Generation 6.3
Matrix: Generation Matrix: Generation
документальный 2024, Франция
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
фантастика, боевик 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Работа над собой 7.3
Работа над собой
комедия 2019, США
Восьмое чувство 8
Восьмое чувство
драма, фантастика, триллер 2015, США
Восхождение Юпитер 5.3
Восхождение Юпитер Jupiter Ascending
боевик, фантастика 2014, США
Смотреть трейлер
Облачный атлас 7.4
Облачный атлас Cloud Atlas
фантастика 2012, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ниндзя-убийца 7
Ниндзя-убийца Ninja Assassin
боевик 2009, США
Смотреть трейлер
Спиди-гонщик 6.4
Спиди-гонщик Speed racer
семейный, спорт, боевик 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Лилли Вачовски
Оригинальная «Матрица» вернется в российский прокат
Оригинальная «Матрица» вернется в российский прокат
Лилли Вачовски объяснила, почему она не участвует в работе над «Матрицей: Воскрешение»
Лилли Вачовски объяснила, почему она не участвует в работе над «Матрицей: Воскрешение»
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову

Интересные факты о Лилли Вачовски

  • Лана и Лилли Вачовски писали сценарий «Матрицы» пять с половиной лет, за это время было отвергнуто 14 разных черновых версий.
  • Из фильма «Матрица» намеренно убрали весь голубой цвет, чтобы передать мрачность мира Матрицы.
  • Фильм «Связь» Вачовски сняли специально для того, чтобы получить одобрение проекта «Матрицы» – они показали, на что способны, и киностудия дала добро на съемки.

Фотографии Лилли Вачовски

Лилли Вачовски когда была еще Энди Энди и Ларри Вачовски до смены пола Энди Вачовски с сестрой Ланой (Ларри) Энди Вачовски с сестрой Ланой (Ларри) Лилли (Энди) Вачовски Лилли (Энди) Вачовски
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше