Лилли (Энди) Вачовски

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Энди Вачовски – Фильмы

- Энди Вачовски - «Связь»

- Энди Вачовски - «Матрица»

- Энди Вачовски - «Облачный атлас»

- ​​​​​​​Энди Вачовски - «Восьмое чувство»

​​​​​​​Энди Вачовски - Личная жизнь



Энди (позднее – Лилли) Вачовски родился 29 декабря 1967 года в Чикаго, Иллинойс. Отец Ларри и Энди был бизнесменом, а мать работала медсестрой, при этом в семье царила своеобразная религиозная атмосфера: отец был убежденным атеистом, а мать, воспитанная в католичестве, перешла в шаманизм. Братья учились вместе в Чикаго, затем Энди поступил в Колледж Эмерсона в Бостоне, но бросил учебу, так и не закончив. Затем они вновь воссоединились, чтобы вместе заняться строительным бизнесом в Чикаго, и параллельно вынашивали идею «Матрицы».



Энди Вачовски – Фильмы



Карьера братьев Вачовски началась с фильма «Наемные убийцы» 1995 года, к которому они написали сценарий. Но режиссеры уже вынашивали идею «Матрицы», а такой крупномасштабный проект ни одна студия не была готова поручить новичкам, не снявшим ни одного фильма. Тогда Вачовски создали картину «Связь» - неонуар 1996 года, в котором отработали многие свои фирменные приемы. В 1999 году наконец появилась «Матрица», которая стала известна на весь мир и повлекла за собой множество последователей и философских споров. В 2003 году Вачовски сняли вторую часть «Матрица: Перезагрузка» и третью – «Матрица: Революция». В 2006 году они выступили сценаристами и продюсерами фильма «V – значит вендетта», который ждал большой успех. Вслед за этим Вачовски выпустили несколько провальных проектов: среди них «Спиди-гонщик» по одноименному анимэ-сериалу и фантастический боевик «Восхождение Юпитер» 2015 года. В этом же году Вачовски взялись за сериал «Восьмое чувство», который получил в целом положительные отзывы и обзавелся своим фанатским сообществом.



Энди Вачовски - «Связь»

Свой дебютный фильм Вачовски сняли в 1996 году в жанре неонуар. Картина рассказывает о бывшей заключенной Корки (Джина Гершон), которая въезжает в свою новую квартиру и начинает там ремонт. По соседству с ней живет мафиози Сизар (Джо Пантолиано) со своей любовницей Вайолет (Дженнифер Тилли). Корки знакомится с соседкой, и между ними возникает влечение. Девушки решают похитить у Сизара два миллиона долларов.





Энди Вачовски - «Матрица»



Культовый фильм 1999 года о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он обращает внимание на знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она сводит его с Морфиусом (Лоуренс Фишберн), который владеет тайным знанием о Матрице. Тем временем Нео начинают преследовать так называемые агенты – стражники Матрицы. Они арестовывают его на работе и допрашивают, а потом вживляют жучка и отпускают. Нео кажется, что это ему приснилось, но Тринити снова находит его и показывает, как он ошибался. Картина получила 4 «Оскара», мировое признание, а также оставила огромное наследие в сферах компьютерных игр, кино и анимэ.



Энди Вачовски - «Облачный атлас»

Историко-фантастический фильм 2012 года, основанный на романе Дэвида Митчелла. Картина состоит из шести символически взаимосвязанных историй, происходящих в прошлом, настоящем и будущем. Шестеро героев в разных историях являются реинкарнацией друг друга. У каждого актера несколько ролей в фильме, охватывающих разное время, расы и даже пол. В фильме снимались Холли Берри, Том Хэнкс, Хью Грант, Хьюго Уирвинг, Джим Стерджесс и другие.



Энди Вачовски - «Восьмое чувство»

Фантастический сериал, выходивший с 2015 по 2017 годы на канале Netflix. Восемь незнакомцев с разных концов света, незнакомые друг с другом, внезапно становятся так называемыми сенсейтами – начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Джонас Малики (Навин Эндрюс) хочет помочь героям соединиться, а таинственный и могущественный мистер Уисперс (Терренс Манн) охотится на них и стремится уничтожить. Каждая из серий посвящена персонажу и его истории.



Энди Вачовски - Личная жизнь

Энди Вачовски с 1991 года женат на Алисе Блесингейм, которая осталась с режиссером, несмотря на трансгендерный переход, о котором стало известно в 2016 году. С тех пор Энди Вачовски известен как трансгендерная женщина Лилли Вачовски.