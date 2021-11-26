Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лилли (Энди) Вачовски

Лилли (Энди) Вачовски

Lilly (Andy) Wachowski
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски Lilly (Andy) Wachowski
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
191 см
Личные связи
Лана Вачовски
Лана Вачовски
сестры
Биография Лилли Вачовски

Сожержание:
Энди Вачовски – Фильмы
  - Энди Вачовски - «Связь»
  - Энди Вачовски - «Матрица»
  - Энди Вачовски - «Облачный атлас»
  - ​​​​​​​Энди Вачовски - «Восьмое чувство»
​​​​​​​Энди Вачовски - Личная жизнь

Энди (позднее – Лилли) Вачовски родился 29 декабря 1967 года в Чикаго, Иллинойс. Отец Ларри и Энди был бизнесменом, а мать работала медсестрой, при этом в семье царила своеобразная религиозная атмосфера: отец был убежденным атеистом, а мать, воспитанная в католичестве, перешла в шаманизм. Братья учились вместе в Чикаго, затем Энди поступил в Колледж Эмерсона в Бостоне, но бросил учебу, так и не закончив. Затем они вновь воссоединились, чтобы вместе заняться строительным бизнесом в Чикаго, и параллельно вынашивали идею «Матрицы».


Энди Вачовски – Фильмы
 

Карьера братьев Вачовски началась с фильма «Наемные убийцы» 1995 года, к которому они написали сценарий. Но режиссеры уже вынашивали идею «Матрицы», а такой крупномасштабный проект ни одна студия не была готова поручить новичкам, не снявшим ни одного фильма. Тогда Вачовски создали картину «Связь» - неонуар 1996 года, в котором отработали многие свои фирменные приемы. В 1999 году наконец появилась «Матрица», которая стала известна на весь мир и повлекла за собой множество последователей и философских споров. В 2003 году Вачовски сняли вторую часть «Матрица: Перезагрузка» и третью – «Матрица: Революция». В 2006 году они выступили сценаристами и продюсерами фильма «V – значит вендетта», который ждал большой успех. Вслед за этим Вачовски выпустили несколько провальных проектов: среди них «Спиди-гонщик» по одноименному анимэ-сериалу и фантастический боевик «Восхождение Юпитер» 2015 года. В этом же году Вачовски взялись за сериал «Восьмое чувство», который получил в целом положительные отзывы и обзавелся своим фанатским сообществом.


Энди Вачовски - «Связь»

Свой дебютный фильм Вачовски сняли в 1996 году в жанре неонуар. Картина рассказывает о бывшей заключенной Корки (Джина Гершон), которая въезжает в свою новую квартиру и начинает там ремонт. По соседству с ней живет мафиози Сизар (Джо Пантолиано) со своей любовницей Вайолет (Дженнифер Тилли). Корки знакомится с соседкой, и между ними возникает влечение. Девушки решают похитить у Сизара два миллиона долларов.



Энди Вачовски - «Матрица»
 

Культовый фильм 1999 года о молодом программисте Томасе Андерсоне (Киану Ривз), который по ночам занимается хакерством под псевдонимом Нео. Однажды он обращает внимание на знаки, которые приводят его к хакерше Тринити (Керри-Энн Мосс), и она сводит его с Морфиусом (Лоуренс Фишберн), который владеет тайным знанием о Матрице. Тем временем Нео начинают преследовать так называемые агенты – стражники Матрицы. Они арестовывают его на работе и допрашивают, а потом вживляют жучка и отпускают. Нео кажется, что это ему приснилось, но Тринити снова находит его и показывает, как он ошибался. Картина получила 4 «Оскара», мировое признание, а также оставила огромное наследие в сферах компьютерных игр, кино и анимэ.


Энди Вачовски - «Облачный атлас»

Историко-фантастический фильм 2012 года, основанный на романе Дэвида Митчелла. Картина состоит из шести символически взаимосвязанных историй, происходящих в прошлом, настоящем и будущем. Шестеро героев в разных историях являются реинкарнацией друг друга. У каждого актера несколько ролей в фильме, охватывающих разное время, расы и даже пол. В фильме снимались Холли Берри, Том Хэнкс, Хью Грант, Хьюго Уирвинг, Джим Стерджесс и другие.


Энди Вачовски - «Восьмое чувство»

Фантастический сериал, выходивший с 2015 по 2017 годы на канале Netflix. Восемь незнакомцев с разных концов света, незнакомые друг с другом, внезапно становятся так называемыми сенсейтами – начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Джонас Малики (Навин Эндрюс) хочет помочь героям соединиться, а таинственный и могущественный мистер Уисперс (Терренс Манн) охотится на них и стремится уничтожить. Каждая из серий посвящена персонажу и его истории.


Энди Вачовски - Личная жизнь

Энди Вачовски с 1991 года женат на Алисе Блесингейм, которая осталась с режиссером, несмотря на трансгендерный переход, о котором стало известно в 2016 году. С тех пор Энди Вачовски известен как трансгендерная женщина Лилли Вачовски.

 

Интересные факты о Лилли Вачовски
  • Лана и Лилли Вачовски писали сценарий «Матрицы» пять с половиной лет, за это время было отвергнуто 14 разных черновых версий.
  • Из фильма «Матрица» намеренно убрали весь голубой цвет, чтобы передать мрачность мира Матрицы.
  • Фильм «Связь» Вачовски сняли специально для того, чтобы получить одобрение проекта «Матрицы» – они показали, на что способны, и киностудия дала добро на съемки.
Фильмография Лилли Вачовски
Восхождение Юпитер
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.0
Облачный атлас
Облачный атлас
фантастика 2012, США
7.0
Спиди-гонщик
Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.0
Матрица: Перезагрузка
Матрица: Перезагрузка
боевик, фантастика 2003, США
7.0
Матрица: Революция
Матрица: Революция
боевик, фантастика 2003, США
6.0
Матрица
Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.0
Связь
Связь
триллер, мелодрама 1996, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Лилли Вачовски Все фотографии
Лилли Вачовски когда была еще Энди Энди и Ларри Вачовски до смены пола Энди Вачовски с сестрой Ланой (Ларри) Энди Вачовски с сестрой Ланой (Ларри)
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Оригинальная «Матрица» вернется в российский прокат Ее впервые покажут в IMAX-формате.
Написать
26 ноября 2021 16:26
Лилли Вачовски объяснила, почему она не участвует в работе над «Матрицей: Воскрешение» Для нее это стало бы возвращением к прошлому и связанным с ним переживаниям. 
Написать
27 августа 2021 10:00
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову Тем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.
Написать
12 марта 2021 18:31
Все новости
Статьи о персоне
Звездные родственники: сестры и братья из мира кино В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.
1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
Все статьи
Связи
Лана Вачовски
Лана Вачовски Lana Wachowski
сестры
Все связи
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши